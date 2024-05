The Witcher Stagione 5, Ciri sarà davvero "brutale"

I lavori sulla quarta stagione di The Witcher non sono ancora finiti, ma a quanto pare già si parla della Stagione 5.

Lo show televisivo (amato anche dai fan della serie di videogiochi, in particolare il terzo capitolo su Amazon) tornerà infatti con una nuova stagione.

Alcune settimane fa l'attrice di Ciri Freya Allan ha parlato del Geralt di Liam Hemswort, il quale prenderà il posto di Henry Cavill.

Ora, come riportato anche da DualShockers, sempre Allan ha parlato del suo personaggio e di come questi sarà davvero brutale nella successiva quinta stagione.

In un'intervista con Inverse, in cui la Allan ha parlato del suo imminente ruolo di protagonista umana ne Il regno del pianeta delle scimmie, ha anche dato ai fan un piccolo assaggio sull'arco “brutale” del suo personaggio.

«Ciri è ovviamente cambiata nel corso del tempo, ma in questa stagione vediamo davvero una Ciri diversa», afferma Allan.

«Alla fine dell'ultima stagione, ne ha passate così tante che è la goccia che fa traboccare il vaso. E penso che finisca per cercare di risiedere in quest'altra versione di se stessa e che entri in una zona di 'sarò brutale perché sono stufa che il mondo sia brutale con me'».

Abbiamo visto i cambiamenti che Ciri ha subito dalla prima stagione: un tempo ambiziosa aspirante Strega, pur rimanendo nel suo piccolo ancora innocente, Ciri ha acquisito forza, intuito e potere nelle Stagioni 2 e 3, entrando in una zona più sicura e pericolosa.

Allan dice che Ciri sta «diventando davvero un'adulta e una donna, e non necessariamente nel modo più sano» e che si sente mentalmente preparata per la fine di The Witcher con la quinta stagione.

«Sarà la fine di un capitolo enorme, per il quale sono entusiasta e pronto. Ma credo che quando ci arriverò davvero, sarò scioccata da quanto mi colpirà».

La quarta stagione di The Witcher è attualmente in fase di post-produzione, quindi è probabile che non vedremo ciò a cui Allen si riferisce almeno fino all'estate del 2025.

Vero anche che la prima foto dal set di The Witcher Stagione 4 che ci ha mostrato il nuovo outfit di Geralt, i fan non sono del tutto convinti della bontà dello show.

Ricordiamo che l'arrivo di Hemsworth nei panni di Geralt sarà in ogni caso "spiegato" grazie a un nuovo cantastorie nella Stagione 4 di The Witcher.