The Witcher S4: ecco il primo trailer con Liam Hemsworth

The Witcher Stagione 4 si avvicina rapidamente, portando con sé una nota di tensione tra i fan per via dell'arrivo di Liam Hemsworth. La sua sostituzione di Henry Cavill ha già sollevato numerose controversie e ha creato una spaccatura con il pubblico.

Nel corso degli anni, diversi tentativi sono stati fatti per creare un ambiente più sereno, dando essenzialmente all'attore l'opportunità di mettersi in gioco e cercare di guadagnare la fiducia dei fan che hanno seguito la serie Netflix fino ad oggi.

Sin dall'ottobre del 2022, quando abbiamo scoperto per la prima volta che Henry Cavill non sarebbe più stato Geralt, i fan hanno reagito con veemenza, lasciando il povero Liam Hemsworth nel fuoco incrociato e senza nessuna possibilità per dimostrare il suo valore.

Ma ora è il momento di vedere finalmente Liam Hemsworth nei panni di Geralt, con il primo trailer ufficiale della stagione 4 di The Witcher.

Eccolo qui:

Netflix ci ha dato veramente un assaggio di Hemsworth-Geralt, ma è quello che basta se non altro per calmare un attimo i fan e creare un momento di serenità... forse.

Era già emersa una foto trafugata dal set di Hemsworth nel costume di scena, ma questo è il primo sguardo ufficiale e quello che i fan potranno analizzare da qui a quando la quarta stagione di The Witcher verrà pubblicata da Netflix.

Anche Freya Allan, che interpreta Ciri nello show, aveva detto di recente di essere buoni con Hemsworth e dargli il tempo di dimostrare le proprie capacità. L'attore è stato infatti accolto benissimo da Netflix, tanto da essere già "uno di famiglia".

Certo c'è anche la questione della prima scena di Hemsworth che, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stata addirittura "rubata".

