The Witcher Stagione 4, la scena iniziale spiegherà l'addio di Henry Cavill

Come ormai i fan ben sapranno, la Stagione 4 di The Witcher su Netflix non vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Geralt: l'ex Superman ha infatti dato il suo addio allo show, con Liam Hemsworth che prenderà il suo posto.

Non abbiamo ancora avuto modo di vedere l'attore all'opera, ma i fan hanno inevitabilmente iniziato a interrogarsi sul nuovo look del protagonista, ormai diventato noto anche grazie ai videogiochi di CD Projekt (trovate The Witcher 3 su Amazon).

Le riprese dovrebbero iniziare in via ufficiale dal prossimo marzo, ma nelle scorse ore è emersa un'anticipazione su una delle prime scene della quarta stagione, particolarmente interessante perché giustificherà il recast agli spettatori.

Redanian Intelligence segnala infatti che è spuntato online il video di un provino — poi reso privato — in cui assisteremo a una conversazione tra una giovane ragazza e un narratore errante.

Dovrebbe trattarsi della scena di apertura della quarta stagione, che spiegherà come le storie ascoltate fino a questo momento sono effettivamente leggende, con diversi punti di vista: di conseguenza, l'aspetto di Geralt nella quarta stagione — ovvero con le sembianze di Liam Hemsworth — sarà il modo in cui lo descriverà Stribog, il narratore in questione apparso anche nei romanzi.

Gli autori dello show avevano già suggerito come i diversi autori e narratori potevano essere usati come giustificazione per il recast, e stando a questa indiscrezione pare proprio che Netflix abbia scelto proprio questa strada.

A questo punto non ci resta che attendere di vedere questa scena in azione, oltre magari al primo trailer che mostrerà finalmente Liam Hemsworth in questo ruolo così amato dai fan.

Nel frattempo, è stato annunciato un nome di spessore che entrerà a far parte della Stagione 4: nel cast ci sarà anche Laurence Fishburne, che interpreterà il ruolo di Regis. Una scelta che, tuttavia, non sembra aver convinto tutti i fan.