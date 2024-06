Tekken 8 in OFFERTA a SOLI 60€! RISPARMI il 14%!

Se siete appassionati di picchiaduro e possedete una PlayStation 5, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria occasione. Su Amazon è disponibile Tekken 8 Day1 Edition per PS5 a soli 59,90€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 69,60€. Si tratta di un'opportunità imperdibile per aggiungere alla vostra collezione uno dei fighting game migliori degli ultimi tempi. Questa edizione, inoltre, comprende anche una bellissima steelbook!

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 (qui trovate la nostra recensione completa) offre grafica mozzafiato grazie al motore grafico Unreal Engine 5, che garantisce dettagli incredibili e animazioni fluide. Il titolo include un roster ampliato di combattenti, con personaggi storici e nuove aggiunte che arricchiscono il gameplay. Ogni lottatore è stato meticolosamente progettato con mosse e stili di combattimento unici, offrendo una profondità strategica senza precedenti.

Uno degli aspetti più innovativi di Tekken 8 è l'introduzione del sistema di combattimento "Heat Burst", che permette ai giocatori di eseguire potenti combo e mosse speciali con un singolo comando, rendendo le battaglie ancora più spettacolari e dinamiche. Inoltre, il gioco include una modalità storia avvincente, che continua la saga dei Mishima con una narrativa ricca di colpi di scena e sequenze cinematografiche di alta qualità. Non mancano le modalità multiplayer, sia locali che online, che consentono di sfidare amici o avversari di tutto il mondo, con un matchmaking migliorato per un'esperienza di gioco sempre fluida e coinvolgente.

In definitiva, se siete alla ricerca di un gioco che offra ore di divertimento, una grafica all'avanguardia e una profondità di gameplay notevole, Tekken 8 è una scelta eccellente. Grazie allo sconto del 14% su Amazon, questa è l'occasione perfetta per aggiornare la vostra libreria di giochi con uno dei picchiaduro più apprezzati degli ultimi anni. Non perdete tempo e assicuratevi subito la vostra copia, perché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!

Vedi offerta su Amazon