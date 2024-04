Star Wars Outlaws: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

In una galassia lontana lontana, sta per arrivare una delle uscite videoludiche più attese di quest'anno: Star Wars Outlaws. Questo titolo promette di immergere i giocatori in un'avventura epica, ricca di azione e di sfide entusiasmanti, permettendo loro di esplorare il vasto universo di Star Wars in modi mai visti prima. Con il lancio che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, nonché esplorare le diverse versioni disponibili del gioco.

Star Wars Outlaws, cos’è e di cosa parla?

Star Wars Outlaws segna una tappa rivoluzionaria nell'universo di Star Wars, essendo il primissimo gioco open world dedicato a questa saga. Sviluppato da Massive Entertainment, il gioco promette di offrire un'esperienza di azione/avventura senza precedenti, disponibile per le piattaforme Xbox Series X, PlayStation 5 e PC. Il giocatore si troverà a esplorare una vasta galassia, interagendo con ambientazioni ricche e dettagliate che promettono di portare il lore di Star Wars a un nuovo livello di immersione.

La storia ruota attorno a Kay Vess, un personaggio nuovo ma già iconico, pronta a immergersi in avventure epiche e a confrontarsi con sfide che metteranno alla prova le sue abilità. L'uscita di Star Wars Outlaws è prevista per il 30 agosto, e il trailer rilasciato ha sollevato grande attesa tra i fan, rivelando non solo la data di uscita ma anche elementi chiave della trama e dell'ambientazione che si preannunciano come veri e propri punti di forza del gioco. Per maggiori informazioni sul titolo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.

Star Wars Outlaws, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Outlaws rappresenta l'ultima novità nell'universo di Guerre Stellari, ampliando il ricco mosaico narrativo con avventure inesplorate. Questo gioco, perfetto per appassionati di videogiochi e fan della saga, si distingue per il suo legame profondo con la lore di Star Wars, offrendo una nuova prospettiva su ambientazioni e sindacati poco esplorati finora. Gli amanti dell'azione e dell'avventura intergalattica troveranno in Outlaws una fonte inesauribile di divertimento, grazie a una trama coinvolgente e dettagli grafici mozzafiato evidenziati nel recente trailer della storia.

Inoltre, coloro che amano personalizzare la propria esperienza di gioco saranno attratti dai pacchetti estetici disponibili, che permettono di modificare l'aspetto degli speeder e di altri elementi. Star Wars Outlaws è quindi una scelta obbligata per giocatori alla ricerca di nuove sfide nell'universo di Star Wars, così come per chi desidera immergersi ulteriormente nei dettagli e nelle storie di una delle saghe più amate di sempre.

Star Wars Outlaws, quale versione acquistare?

Star Wars Outlaws sarà disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Standard : La versione base del gioco, che include il gioco completo e alcuni bonus digitali per chi effettua il preorder. Nella variante di Gamestop , chiamata Special Edition , otterrete il pacchetto personaggio "Asso del Sabacc" con contenuti estetici per Kay e Nix e il pacchetto bonus "pilota di Kessel", che comprende un elemento estetico per la Trailblazer e per lo speeder.

: La versione base del gioco, che include il gioco completo e alcuni bonus digitali per chi effettua il preorder. Nella variante di , chiamata , otterrete il pacchetto personaggio "Asso del Sabacc" con contenuti estetici per Kay e Nix e il pacchetto bonus "pilota di Kessel", che comprende un elemento estetico per la Trailblazer e per lo speeder. Edizione Gold : Oltre al gioco base, questa versione include il season pass e vi permette di giocare con tre giorni di anticipo .

: Oltre al gioco base, questa versione include il e vi permette di . Edizione Ultimate: Per i veri appassionati di Star Wars, questa edizione include non solo tutti i contenuti dell'Edizione Gold, ma anche un art book digitale, e il pacchetto "Infiltrata Fuorilegge".

Star Wars Outlaws, quanto costa e dove acquistarlo

Per assicurarsi una copia di Star Wars Outlaws al miglior prezzo, è necessario continuare monitorare i principali rivenditori online, ma in questo momento vi segnaliamo che il preorder è stato aperto solo su Gamestop e Ubisoft Store. La Special Edition viene proposta al prezzo di 80,98€, mentre per la Gold Edition dovrete sborsare 119,98€. Su Ubisoft Store, invece, trovate tutte le edizioni disponibili in formato digitale, con prezzi che variano dai 69,99€ della Standard Edition ai 129,99€ della Ultimate. Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.

PS5

Gamestop - Special Edition | 80,98€

Gamestop - Gold Edition | 119,98€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

Xbox Series X

Gamestop - Special Edition | 80,98€

Gamestop - Gold Edition | 119,98€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

PC