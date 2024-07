Smart TV Samsung Neo QLED 55" al MINIMO STORICO di 800€!

In cerca di una smart TV Samsung? Amazon propone oggi in offerta la smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici a soli 799,99€, scontata dal prezzo originale di 899,99€, con una riduzione del 11%. Questo modello combina la perfezione visiva dei Quantum Mini LED con un'incredibile esperienza sonora Dolby Atmos, AI Upscaling per un realismo 4K senza precedenti e l'integrazione con Alexa e Google Assistant. Dal design ultramoderno e sottile, è perfetta per aggiungere un tocco di eleganza ad ogni ambiente. Non perdete questa occasione per immergervi in una qualità d'immagine e sonora di massimo livello.

Smart TV Samsung Neo QLED 55", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV Samsung Neo QLED da 55" è ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano un'esperienza visiva e sonora di alto livello direttamente nella loro sala. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, questo prodotto offre un contrasto straordinario, rendendo visibili i dettagli più minuti sia nelle scene buie che in quelle luminose, soddisfacendo così gli utenti più esigenti in termini di qualità dell'immagine. Inoltre, il processore Neural Quantum 4K, attraverso l'AI Upscaling, migliora automaticamente ogni scena, regalando un realismo 4K senza precedenti a prescindere dal contenuto originale. Questa caratteristica lo rende perfetto per le persone che non vogliono compromessi sulla qualità visiva dei loro contenuti preferiti.

La smart TV Samsung offre un'esperienza audio immersiva grazie agli altoparlanti superiori e alla tecnologia Dolby Atmos, che insieme garantiscono un suono multidimensionale di alta fedeltà, catapultando l’ascoltatore direttamente al centro dell’azione. Questo aspetto, unito al design NeoSlim ultra sottile che permette di apprezzare la bellezza del dispositivo da ogni angolazione, la rende un'eccellente aggiunta per arricchire l'esperienza di intrattenimento domestico. Pertanto, è consigliata a chi cerca non solo una TV, ma un vero e proprio pezzo da esposizione tecnologico che sa come stupire ad ogni utilizzo. L’accesso ai contenuti è semplificato dallo Smart Hub che vi permette di navigare tra i vostri programmi preferiti con estrema facilità.

Oggi la smart TV Samsung Neo QLED 55" è disponibile a 799,99€, scontata dal prezzo originale di 899,99€. Questo prodotto rappresenta un’ottima offerta per chi desidera migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico, combinando qualità d’immagine all’avanguardia, suono coinvolgente e un design elegante. È la scelta ideale per immergersi completamente nei vostri contenuti preferiti, con una tecnologia che va oltre le aspettative.

