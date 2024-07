Smart TV LG OLED 55'' a soli 826€ con il Prime Day!

La smart TV LG 4K OLED 55'' serie B3 è disponibile su Amazon in sconto grazie al Prime Day. Grazie al processore α7 Gen6 con AI, ottimizza immagini e audio per un'esperienza su misura, mentre la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos vi porterà il cinema direttamente a casa vostra. Ideale anche per i gamer, questa TV promette gameplay fluido e reattivo. Con una riduzione del prezzo da 969€ a soli 826,50€, potete avere uno sconto del 15%. Un'occasione imperdibile per chi desidera la migliore qualità visiva e sonora, unita a funzionalità smart all'avanguardia.

Smart TV LG 4K OLED 55'' serie B3, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG 4K OLED 55'' serie B3 rappresenta un acquisto ideale per le persone che cercano un'esperienza di visione senza pari, sia che si tratti di ammirare l'ultima uscita cinematografica, tifare la squadra del cuore o immergersi nell'azione dei giochi più recenti. Grazie ai suoi pixel autoilluminanti offre colori vividi, neri profondi e un contrasto perfetto, assicurando una qualità dell'immagine superlativa. Gli appassionati di cinema saranno rapiti dalla capacità della smart TV LG di portare l'esperienza del grande schermo direttamente nel comfort di casa, con tecnologie avanzate come Dolby Vision IQ e Dolby Atmos che garantiscono immagini dettagliate e un audio immersivo.

I gamer troveranno nella serie B3 il partner ideale grazie al suo supporto per il gaming in 4K a 120fps e alle tecnologie di refresh variabile, che promettono un'esperienza di gioco fluida e senza lag. Inoltre, l'integrazione con assistenti vocali e una vasta gamma di applicazioni di streaming tramite la piattaforma webOS 23 soddisfa anche gli utenti più connessi e desiderosi di contenuti on-demand. Inoltre, questa smart TV è dotata di ThinQ AI per comandi vocali avanzati e webOS 23, che rende semplice l'accesso a un vasto mondo di contenuti streaming attraverso un intuitivo telecomando puntatore.

La smart TV LG 4K OLED 55'' serie B3 si presenta come una scelta eccellente per chi desidera unire design, prestazioni di alta qualità e accesso facilitato a contenuti online. Con un'offerta di 826,50€, rappresenta un investimento eccellente per migliorare l'esperienza di intrattenimento domestico. La combinazione di tecnologie avanzate e facilità d'uso la rende un prodotto consigliato per tutti, dai cinefili ai giocatori, che cercano un'immersione totale nei loro mondi preferiti.

