Shadow of the Erdtree: la Collector è ancora disponibile su Amazon!

Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco senza pari che unisca contenuti esclusivi e un'edizione limitata, non potete perdere quest'occasione su Amazon: la Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree per PS5 è ancora in vendita a 249,98€. Un'occasione imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo di Elden Ring con contenuti extra e collezionabili unici!

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Collector Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Collector's Edition di Elden Ring Shadow of the Erdtree (qui trovate la nostra recensione completa dell'espansione) è perfetta per i fan della saga che cercano un'avventura arricchita da nuovi contenuti e sfide. Questa edizione speciale include il gioco base e l'espansione Shadow of the Erdtree, con il disco fisico del gioco e numerosi oggetti da collezione, come una statuetta da 46 cm di "Messmer l'impalatore" e un artbook con copertina rigida da 40 pagine. Gli appassionati di giochi di ruolo che desiderano esplorare territori inesplorati, affrontare nemici agguerriti e godere di nuove abilità e magie, troveranno in questa edizione un'aggiunta essenziale alla loro collezione.

L'espansione Shadow of the Erdtree vi condurrà oltre i confini dell'Interregno, svelando le misteriose terre delle ombre. Potrete esplorare mappe estese, affrontare eventi inattesi e immergervi in intricati dungeon pieni di nemici pericolosi. Questa espansione introduce nuove armi, equipaggiamenti, abilità e magie, oltre a nuovi boss e trame che arricchiscono l'esperienza di gioco.

Non perdete l'opportunità di acquistare questa edizione da collezione su Amazon. Considerando la grande richiesta e la natura limitata di questa edizione, le scorte potrebbero terminare rapidamente. Assicuratevi subito la vostra copia!

