TOP! Ride 5 per PS5 oggi è scontato del 40%!

Nell'attesa dell'uscita, vi consigliamo un'offerta Amazon imperdibile per gli appassionati di giochi di corse. Grazie a uno sconto del 40%, è possibile acquistare la versione PS5 di Ride 5 a soli 29,98€, rispetto al prezzo originale di 49,90€. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, nonostante alcune imprecisioni nella guida, il gioco si distingue per l'ampia scelta di oltre 200 piste e moto.

Ride 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Con un vasto parco piloti e oltre 200 moto, Ride 5 rappresenta un'opzione intrigante sia per i veterani del genere che per i neofiti. È consigliato a chi apprezza una grafica di ultima generazione e un'incredibile accuratezza nei dettagli di moto e tracciati per un'esperienza visiva spettacolare sulle console più recenti. La grande varietà di tracciati disponibili e il miglioramento grafico lo rendono una scelta eccellente per chi desidera immergersi in competizioni avvincenti e affrontare sfide di ogni livello.

Tuttavia, è importante che i potenziali acquirenti considerino che il modello di guida può risultare ancora impreciso, in particolare riguardo al sistema di frenata e all'interazione con l'intelligenza artificiale degli avversari, che può rendere alcune gare frustranti. Nonostante queste criticità, Ride 5 mantiene il suo fascino grazie alla quantità e qualità dei contenuti offerti che lo rendono un'opzione validissima per chi cerca non solo sfida e competizione, ma anche un'estetica curata e una rappresentazione fedele del mondo delle corse su due ruote.

Ride 5 per PS5 offre un risparmio del 40% sul prezzo originale.

