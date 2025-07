Il mondo dei videogiochi è in fermento per le rivelazioni che emergono dai corridoi di FromSoftware, lo studio giapponese che ha conquistato milioni di giocatori con titoli come Elden Ring e Dark Souls.

Mentre l'attenzione mediatica si concentra su The Duskbloods, il nuovo progetto esclusivo per Nintendo Switch 2, fonti vicine all'azienda suggeriscono che i piani del team di sviluppo siano molto più ambiziosi.

La strategia sembra puntare su una diversificazione che mantenga salda l'identità narrativa e ludica che ha reso celebre il marchio.

Secondo quanto riportato da MP1st (via VGC), FromSoftware starebbe lavorando simultaneamente a tre progetti principali, con tempistiche che potrebbero rivoluzionare il panorama gaming dei prossimi anni.

Oltre al supporto post-lancio per Elden Ring: Nightreign e allo sviluppo di The Duskbloods, emerge l'esistenza di un titolo misterioso identificato con il codename 'FMC', che sarebbe attualmente in fase avanzata di produzione.

Le indiscrezioni suggeriscono che questo progetto segreto potrebbe vedere la luce entro il prossimo anno, ma eventualmente non uscirebbe più tardi del 2026.

Il nome in codice è decisamente interessante: storicamente, FromSoftware ha utilizzato denominazioni che iniziano con la lettera 'F' per progetti legati alle serie Dark Souls o Armored Core, creando un pattern riconoscibile per gli osservatori più attenti.

Questo non può che aprire scenari affascinanti: potrebbe trattarsi di un'espansione per Fires of Rubicon, oppure un tanto atteso remaster di Dark Souls 3 che i fan chiedono da anni.

La visione di Miyazaki tra innovazione e tradizione

La strategia di FromSoftware sembra quindi articolarsi su binari paralleli: da un lato l'esplorazione di nuove dinamiche multiplayer con The Duskbloods, dall'altro il mantenimento delle radici creative attraverso progetti che «abbracciano il nostro stile più tradizionale», parole usate da Hidetaka Miyazaki qualche tempo fa.

Questo approccio dualistico potrebbe rappresentare la chiave per conquistare nuovi segmenti di mercato senza alienare la base consolidata di appassionati che hanno reso possibile il successo planetario di titoli come Elden Ring (che potete recuperare su Amazon).

E chissà che il prossimo progetto di FromSoftware, dopo The Duskbloods e Elden Ring Nightreign, non torni davvero ai soulslike più "classici". Del resto, l'esclusiva Switch 2 ha spiazzato non poco i fan "puristi" del genere.

Ovviamente devo ricordarvi che al momento si tratta solo di indiscrezioni e che non c'è nulla di realmente confermato, quindi di prendere il report con le dovute precauzioni, ma le ipotesi sono indubbiamente affascinante. Non appena ne sapremo di più, non mancheremo di tenervi aggiornati.