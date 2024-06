Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

In occasione dell'evento Xbox Games Showcase 2024, Konami ha presentato un nuovo trailer di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, titolo attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il filmato ha entusiasmato i fan della serie, che ora possono effettuare il preorder del gioco. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia!

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: cos’è e di cosa parla?

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è il remake del terzo capitolo della famosa serie che mescola azione stealth e narrativa coinvolgente. La storia segue l'iconico agente segreto Snake, che deve infiltrarsi nel territorio nemico e sopravvivere nel cuore della giungla. Potenze nemiche stanno sviluppando in gran segreto armi che potrebbero minacciare il futuro dell'umanità, e Snake ha il compito di impedirne l'uso.

Con una grafica completamente rinnovata, nuovi suoni immersivi e un gameplay migliorato, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater promette di offrire un'esperienza di gioco profonda e avvincente, mantenendo intatta l'atmosfera unica che ha reso la serie un capolavoro del genere.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: quando esce?

La data di uscita di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater non è ancora stata ufficialmente annunciata. Tuttavia, il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: chi dovrebbe acquistarlo?

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater è il gioco perfetto per chi ama le storie coinvolgenti e l'azione stealth. Con un gameplay che alterna esplorazione e strategia, e una narrazione ricca di emozioni, questo titolo è ideale per i fan della serie e per chi cerca un’esperienza di gioco profonda e immersiva. Le nuove aggiunte grafiche e sonore rendono il gioco ancora più coinvolgente, facendo di questo titolo un must per gli appassionati del genere.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: quale versione acquistare?

Attualmente, sono disponibili per il preorder due edizioni di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ognuna progettata per soddisfare diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Day One : La versione base del gioco, che include i capitoli che comporranno l'avventura principale.

Edizione Deluxe: Questa edizione include una copia del gioco dell'edizione Day One, una Steelbook esclusiva, contenuti scaricabili aggiuntivi, un portachiavi in metallo, una patch da stirare dell'unità FOX e carte disposte in una scatola a guscio personalizzata.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, è possibile prenotare Metal Gear Solid Δ: Snake Eater su Gamestop. Vi consigliamo di tenere d'occhio le principali piattaforme di e-commerce per eventuali offerte e aggiornamenti sulle disponibilità.

Prenotate la vostra copia di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater per non perdere l'occasione di vivere un’avventura straordinaria.

PS5

Gamestop - Standard Edition | 80,98€

Gamestop - Deluxe Edition | 100,98€

Xbox Series X|S