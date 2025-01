Questo mouse è perfetto per i fan di Fortnite!

Se siete appassionati di gaming competitivo e amate Fortnite, il Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition è il mouse perfetto per voi. Oggi potete acquistarlo su Amazon al prezzo speciale di 125,20€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale di 159,99€. Non perdete l’occasione di portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore!

Il Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition è uno dei mouse da gioco più leggeri mai creati per gli esports, con un peso di soli 63 grammi, oltre il 25% in meno rispetto al modello precedente. Questo design ultraleggero vi permette di godere di una velocità e di un controllo impeccabili, ideali per le sessioni di gioco più intense.

Sviluppato in collaborazione con i migliori professionisti degli esports, il mouse mantiene l'iconica forma ergonomica della serie DeathAdder, ora ulteriormente migliorata per garantire comfort e maneggevolezza. Che siate impegnati in lunghe maratone di gaming o in partite rapide e competitive, il DeathAdder V3 Pro vi offrirà un’esperienza senza eguali.

Dotato del sensore ottico Razer Focus Pro 30K, questo mouse garantisce una precisione di tracciamento senza precedenti su una vasta gamma di superfici, incluso il vetro. Grazie a funzioni intelligenti, migliora la mira e il controllo, caratteristica che lo rende perfetto per chi punta alla vittoria.

Gli interruttori Gen-3 del mouse offrono una durata di 90 milioni di click e un’attuazione rapida di soli 0,2 ms, eliminando qualsiasi problema di doppio clic o ritardo. Inoltre, la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless assicura una connessione stabile e reattiva, anche in ambienti con molte interferenze. Con una batteria che garantisce fino a 90 ore di gioco continuo e ricaricabile tramite USB-C, potrete giocare senza interruzioni.

Il Razer DeathAdder V3 Pro Fortnite Edition è uno dei migliori mouse da gaming sul mercato.