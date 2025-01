Questa webcam Logitech ha un design stupendo e COSTA POCHISSIMO! (-25%)

Oggi su Amazon, potete acquistare la webcam Logitech Brio 300 a soli 44,99€, grazie a uno sconto del 25%. Un’opportunità perfetta per migliorare la qualità delle vostre videochiamate e il vostro streaming!

La Logitech Brio 300 è una webcam Full HD con risoluzione a 1080p, perfetta per apparire al meglio in ogni videochiamata. Con la tecnologia di correzione automatica della luce RightLight 2, la webcam compensa efficacemente le condizioni di scarsa illuminazione, garantendo che siate sempre visibili in modo chiaro e naturale. Il microfono a riduzione del rumore Mono offre un’ottima qualità audio, eliminando i rumori di sottofondo in modo che la vostra voce sia sentita chiaramente da tutti i partecipanti.

La Logitech Brio 300 non solo si distingue per le sue funzionalità avanzate, ma anche per la sua attenzione alla privacy: l’otturatore rotante consente di bloccare l’obiettivo della fotocamera quando non devi essere sullo schermo. Inoltre, è compatibile con tutte le principali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, assicurando una connettività senza problemi.

Grazie all’app Logi Tune, potete personalizzare l’esperienza video regolando il colore e la qualità dell’immagine. Inoltre, la Logitech Brio 300 è realizzata con almeno il 48% di plastica riciclata post-consumo, contribuendo così a un futuro più sostenibile.

Approfittate dell’offerta su Amazon e portate a casa la Logitech Brio 300 a soli 44,99€. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza durante le videochiamate!