Videocamere e webcam per streaming | Le migliori del 2023

Sono tante le persone che, complice anche un po' il periodo di quarantena che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, hanno scoperto la passione per il mondo dello streaming e magari sono sulla via del farne una vera e propria professione. Che sia per chiacchierare delle proprie passioni o per videogiocare insieme, le piattaforme online dedicate alle live si sono popolate di tantissime proposte – e la prossima potrebbe essere la vostra.

Vediamo così, in una sequenza di guide dedicate dove vi abbiamo anche raccomandato quelli che sono le migliori schede di acquisizione e i migliori microfoni, quali sono le migliori webcam (e videocamere) per accompagnare al videogioco che volete trasmettere anche la vostra "facecam", fondamentale per aiutare il vostro pubblico a conoscervi da vicino e farlo interagire con voi in maniera più diretta.

Sul mercato sono oggi presenti numerose opzioni, sia per chi ha un budget importante e non bada troppo a spese, sia per chi sta muovendo i primi passi e vuole quindi capire, senza investire troppi soldi, quale qualità può raggiungere. La risposta è che, anche senza spendere cifre esose, oggi potete fare un'ottima figura, anche solo con una webcam anziché una vera e propria videocamera. Se, però, non avete idea di come orientarvi, è qui vi veniamo in soccorso noi.

In questa guida vedremo da vicino delle soluzioni eterogenee, che vengono incontro sia a chi vuole risparmiare con un budget non troppo ampio, sia a chi invece spendere qualcosa di più e intende puntare su una facecam che conti addirittura su una videocamera: vediamo le migliori scelte possibili.

Le migliori videocamere e webcam per streaming

La webcam da streaming più accessibile: Logitech StreamCam

Logitech StreamCam La migliore webcam: Elgato Facecam

Elgato Facecam La migliore per rapporto qualità/prezzo: Logitech C922

Logitech C922 La migliore con luce inclusa : Razer Kiyo

: Razer Kiyo La migliore per chi vuole una videocamera: Sony ZV-E10

Inoltre, per aiutarvi a orientarvi anche al di là delle nostre proposte, la guida è completa di diversi paragrafi che vi illustrano le caratteristiche fondamentali di cui tenere conto, per valutare se una webcam sia o no ideale per le vostre necessità.

Approfondiremo quindi i seguenti punti:

Logitech StreamCam

La webcam streaming più accessibile

Logitech è uno dei marchi più noti nella produzione di webcam dedicate alle videochiamate e agli streaming e sicuramente la proposta di Logitech StreamCam è una delle più complete per chi vuole una buona immagine, ma senza la spesa che richiederebbe una videocamera professionale.

Questa webcam è pensata proprio per i content creator e, al di là del fatto che permetta anche la ripresa in verticale, vi fa catturare la vostra immagine a 1080p e 60 fps, lo standard ideale per piattaforme come Twitch. Dotata di collegamento USB-C, per la massima rapidità di trasmissione, la webcam è proposta saltuariamente anche in bundle con un microfono (un ottimo Blue Yeti X, nello specifico), per chi è agli inizi e vuole dotarsi di tutto quello che serve per il suo canale.

Elgato Facecam

La migliore per lo streaming

Elgato è famosa per i suoi prodotti dedicati proprio allo streaming e non poteva ovviamente mancare nemmeno la webcam dedicata: ecco così che, se non volete compromessi, potete mettere le mani su Elgato Facecam.

Questa webcam per i vostri streaming di videogiochi vi riprende in 1080p e con la fluidità dei 60 fps, ma il suo grande pro è soprattutto il fatto che parliamo di un sensore Starvis CMOS firmato da Sony – famosa per le sue ottiche di grandissima qualità. I video sono così privi di artefatti, l'interfaccia USB 3.0 non crea ritardi di trasmissione e l'apertura da f/2.4 consente di far entrare tanta luce, riducendo al minimo il rumore.

Logitech C922

Il miglior rapporto qualità/prezzo

Se la vostra idea è accompagnare alle vostre immagini di gioco anche una facecam che tenga il passo con un frame rate da 60 fps, allora la soluzione ideale è quella rappresentata da Logitech C922. Webcam gemella della precedente, ma migliorata nell'ottica e nelle specifiche, quest'ultima consente non solo di catturare immagini a 1080p e 30 fps, ma anche a 720p e 60 fps, per il massimo della fluidità.

A ciò, affianca l'audio stereo, la correzione automatica dell'illuminazione e un treppiede incluso nella confezione, per posizionare al meglio la vostra webcam. Non è tutto: all'interno della scatola, anche una licenza di tre mesi per l'applicazione Xsplit, utile per lo streaming, mentre il software incluso Logitech Capture vi rende facile anche rimuovere il green screen alle vostre spalle in pochi click.

Razer Kiyo

La migliore con luce integrata

Se cercate una soluzione estremamente affidabile e pensata proprio per lo streaming dei giochi, probabilmente il cuore dovrebbe portarvi a una Razer Kiyo.

Si tratta di un sensore che può trasmettere 1080p a 30 fps o 720p a 60 fps, la cui peculiarità è però il fatto che sia circondato da una ghiera circolare luminosa: in questo modo sarete sempre illuminati, stando davanti alla webcam, e avrete riprese indubbiamente migliori!

Sony ZV-E10

La miglior videocamera per lo streaming

Se volete far fare un vero salto di qualità alle vostre dirette, dovreste puntare la videocamera Sony ZV-E10: parliamo di una mirrorless piuttosto compatta, con obiettivi APS-C, che vi permette di godere di una qualità molto vicina a quella di soluzioni molto più costose di casa Sony (pensate alla serie alpha delle sue fotocamere). Fornita con un obiettivo 16-50 mm estremamente versatile, potete collegarla semplicemente via USB al vostro computer e utilizzarla come webcam – che sarà contemporaneamente alimentata dal cavo, quindi niente paura per la durata della batteria.

La fotocamera, oltretutto, arriva fino al 4K, anche se difficilmente ne avrete mai bisogno per le vostre live. Vi permette, con la pressione di un singolo tasto, di dare priorità all'apertura del vostro obiettivo, per un effetto sfocato sullo sfondo molto gradevole (potete anche prendere un obiettivo dall'apertura più alta, come un 2.8 o un 1.8, per accentuare questo effetto o se avete una postazione buia), e conta sulla clamorosa rapidità di messa a fuoco di Sony. In pratica, se avete un budget non troppo risicato, è la scelta da fare.

Come scegliere una videocamera o webcam per streaming

I fattori da tenere in considerazione per la scelta della propria webcam o videocamera sono molteplici: li prendiamo in analisi per guidarvi a prendere la decisione migliore per le vostre esigenze.

Webcam o videocamera? Questione di budget

Come abbiamo visto, c'è una differenza sostanziale nella resa (ma anche nella spesa) a cui si va incontro scegliendo di affidarsi a un webcam o a una videocamera. Tuttavia, anche in questo caso la decisione è molto soggettiva: se state lanciando un nuovo canale e avete un budget limitato, l'idea migliore è sempre quella di compiere un passo per volta. Garantite ai vostri spettatori una buona face cam e – soprattutto – un'ottima resa del gioco che state trasmettendo. Una volta che il canale sarà cresciuto, potrete pensare di passare a una videocamera, migliorando anche la qualità della vostra ripresa per darle un aspetto professionale.

Di contro, se vi siete dati un importante budget e volete preparare fin da subito il vostro canale al meglio possibile, in maniera che possa colpire gli spettatori e crescere più rapidamente, puntare su una fotocamera è assolutamente un'ottima idea. La raccomandazione è solo quella di non fare il passo più lungo della gamba e di valutare al meglio il vostro budget.

Ricordate anche che una videocamera è raccomandata se fate dirette come quelle just chatting, in cui voi e non un videogioco siete l'immagine principale dello stream. In questo caso, avere un'immagine rovinata e sgranata sarebbe deleterio per il vostro pubblico, che potrebbe decidere di passare ad altri lidi dove anche l'occhio ottiene più facilmente la sua parte.

Ricordate anche che, a meno di non acquistare una delle fotocamere più recenti (come quella segnalata nella nostra selezione), altre richiedono invece anche l'acquisto di una scheda di acquisizione esterna (come questa) per poter catturare la loro immagine sul vostro PC. Tenetene conto, quando valutate il budget a vostra disposizione e scegliete a che videocamera affidarvi.

Qual è la miglior risoluzione per una webcam?

Un'altra cosa fondamentale da tenere in considerazione, quando scegliete la vostra webcam ideale, è la connessione su cui potete contare per lo streaming. Avere un output della vostra immagine su OBS in 4K e 60 fps sarebbe sicuramente un sogno, ma se dovete poi trasmettere a 720p e 30 fps l'insieme di gioco e webcam sarebbe fatica sprecata.

Valutate bene l'upload (e la stabilità) della vostra connessione, per capire quale sia il bitrate ideale per le vostre trasmissioni, e decidete di conseguenza. Moltissimi streamer trasmettono a 1080p e 60 fps (ma anche a 720p e 60 fps), quindi sappiate che avere una webcam in 4K è tutt'altro che d'obbligo per riuscire a farsi notare su piattaforme come Twitch – anche perché in genere lo stream in 4K non è ancora supportato dalle piattaforme.

Dotatevi di attrezzature che siano in grado di supportare i mezzi a vostra disposizione, senza che la connessione faccia loro da collo di bottiglia, rendendo vane le vostre spese.

Come va posizionata una webcam?

Vale anche la pena ricordare che, mentre tutte le webcam possono essere adagiate anche su un treppiede da scrivania mediante l'apposito perno, le videocamere non possono certo essere montate sulla cornice del vostro schermo. Se avete una postazione ristretta e sarebbe un problema sistemare un treppiede con la videocamera per inquadrarvi, tenete conto del fatto che le webcam siano più ergonomiche e richiedano meno spazio per essere posizionate.

Se, invece, la cosa non vi preoccupa, l'uso di un treppiede può essere ideale anche con una webcam, dal momento che un'inquadratura più informale, laterale, fa sentire più a loro agio gli spettatori (e voi), annullando l'effetto da "video conferenza" o da esame che si ha a volte mentre l'obiettivo è fisso, frontalmente, sulla faccia dello streamer.

Come si alimenta? Cavo USB o batteria?

Anche qui, è importante tenere conto delle vostre necessità e dei vostri piani per fare la vostra scelta e muovervi di conseguenza: se pianificate di dare vita a streaming molto lunghi, come vere e proprie maratone, l'ideale sarebbe quello di pensare a una webcam, alimentata dal collegamento stesso al PC, mediante porta USB.

In caso di videocamera, infatti, bisogna puntare una di quelle più moderne, che vengono alimentate attraverso il cavo USB e non richiedono una scheda di acquisizione aggiuntiva. Altre, invece, hanno bisogno di una batteria aggiuntiva (o una cosiddetta dummy battery per il collegamento alla corrente) o di una scheda esterna che permette di acquisirne l'immagine, come normalmente fareste con un videogioco.

Cosa sono l'ISO e l'apertura del diaframma

Ci sono diverse specifiche di cui tenere conto, nella scelta della webcam o videocamera ideale per le vostre necessità. Se non avete mai avuto confidenza con queste periferiche prima, sappiate che non dovete preoccuparvi per le tante specifiche che trovate indicate: quelle che vi interessano, in questo caso, sono soprattutto quelle che vi elencheremo di seguito.

La prima è senza ombra di dubbio l'apertura del diaframma. Immaginate la vostra pupilla: quando vi trovate in una stanza buia, le pupille dei vostri occhi si allargano per far entrare più luce. Le videocamere funzionano esattamente allo stesso modo: più basso è il numero, più ampia è l'apertura. Una videocamera con apertura fino a 1.8 quindi sarà estremamente luminosa, mentre una con apertura fino a 3.5 è ovviamente meno indicata per riprese al buio.

Il diaframma funziona allo stesso modo anche per quanto riguarda la sfocatura: un obiettivo con una apertura molto ampia, ha una messa a fuoco un po' più lenta, ma sfuma tutto quello che non è il soggetto in primo piano. È con obiettivi aperti, ad esempio, che si ottiene l'effetto bokeh sullo sfondo delle live. Ricordatevi, comunque, che un obiettivo con apertura alta è raccomandato anche se volete una scena live con luci soffuse, perché se ne prendete uno con apertura ridotta per uno scenario non troppo illuminato, rischiate di avere un'immagine più buia di quanto sperereste. Potreste aumentare il valore degli ISO per ribilanciarla e illuminarla, ma a quel punto otterreste l'odiosa sgranatura dell'immagine conosciuta come "rumore".

Visto che li abbiamo citati, gli ISO sono un valore della vostra videocamera che determina la sensibilità del sensore alla luce che riceve. Senza entrare troppo nello specifico, vi basti sapere che con un obiettivo/videocamera con apertura bassa (5.5 ad esempio), è una pessima idea alzare gli ISO per evitare una scena buia: conviene, invece, migliorare l'illuminazione, onde evitare che nell'immagine si generi lo sgradevolissimo rumore.

Microfono incluso sì, microfono incluso no?

Sappiate che per la qualità dei vostri stream è sempre bene avere un microfono esterno dedicato, anziché usare quello interno incluso in webcam e videocamere. Se, tuttavia, al momento avete già speso tutto il vostro budget nella webcam e dovrete aspettare per un microfono, ricordatevi che praticamente tutte le webcam sul mercato hanno anche un microfono incluso, rappresentando così una (economica) soluzione all-in-one.

In merito alle videocamere, invece, anche queste includono ormai tutte un microfono, ma attenzione: alcune includono anche una porta per microfoni esterni, che vi farà molto molto comodo qualora in futuro doveste decidere di comprare un microfono da collegare direttamente alla videocamera. In questo modo, avreste l'audio di qualità che arriva già dalla videocamera, senza passaggi extra da fare al PC.

La scelta migliore, comunque, rimane sempre quella di avere un microfono specifico per le vostre live, che vi stia vicino e dia colore e calore (da non sottovalutare) alla vostra voce. Ci sono stream che sono indubbiamente più di intrattenimento e magnetici per lo spettatore, quando ad accompagnarli c'è una bella voce. Se siete indecisi su quale puntare, vi ricordiamo che trovate qui la nostra selezione dei migliori microfoni.