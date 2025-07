Chi desidera provare il meglio dell’ecosistema Nintendo di nuova generazione ha ora una chance da non perdere. Il bundle Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è di nuovo acquistabile su Amazon a 509,99 €, dopo una prima ondata di esaurimento. Un’occasione perfetta per mettere le mani sulla console più attesa dell’anno, con un gioco che promette ore di intrattenimento.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch 2 rinnova la formula vincente della precedente generazione, migliorando ogni aspetto tecnico. Il nuovo display LCD da 7,9 pollici offre immagini nitide in Full HD, mentre la modalità dock supporta la risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento fino a 120 fotogrammi al secondo. I Joy-Con magnetici, più ergonomici e precisi, introducono funzionalità extra come il supporto alla modalità "mouse", ideali anche per usi alternativi. La vera rivoluzione però è GameChat, il sistema integrato per comunicare vocalmente con altri utenti durante le sessioni multiplayer.

Sul fronte audio, il salto generazionale è evidente: la console integra un sistema di suono 3D direzionale, rendendo ogni esperienza di gioco più immersiva. Lo spazio di archiviazione da 256 GB, espandibile tramite schede microSD, permette di installare un ampio catalogo di giochi, anche quelli per la prima Nintendo Switch, grazie alla retrocompatibilità totale.

All'interno del bundle troverete Mario Kart World, nuova incarnazione della celebre saga. Si tratta di un titolo con mondo persistente, dove ogni zona può trasformarsi in circuito. Tra le novità spiccano le gare online fino a 24 utenti, una modalità Survivor a eliminazione progressiva e il ritorno del multiplayer locale per quattro giocatori. Grazie alla chat vocale integrata, potrete organizzarvi in tempo reale per sfide ancora più coinvolgenti e competitive.

Il prezzo di 509,99 € per il pacchetto completo è particolarmente interessante se consideriamo il valore del software incluso. Se siete clienti Amazon Prime, potrete usufruire della spedizione gratuita veloce. Inoltre, per chi fosse interessato solo alla console, segnaliamo che la Nintendo Switch 2 standalone è di nuovo disponibile su Amazon a 469,99 €. Entrambe le opzioni rappresentano una scelta valida per entrare subito nel nuovo mondo Nintendo.

