Sony sembra aver deciso di rimuovere improvvisamente una delle sue esclusive da PlayStation Store: a partire dallo scorso fine settimana appena concluso, c'è un gioco che non è più possibile acquistare senza alcun motivo preciso.

Si tratta di Entwined, una produzione sviluppata da Pixelopus e pubblicata da Sony Interactive Entertainment: un gioco dunque di proprietà della stessa casa di PlayStation, dettaglio che rende la decisione ancor più clamorosa.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, Entwined non è più acquistabile su PlayStation Store in Europa e neanche negli Stati Uniti, anche se curiosamente resta attualmente disponibile sul territorio giapponese.

Il gioco è stato inoltre incluso nel catalogo di PlayStation Plus Extra e, almeno per il momento, non sembrano esserci segnali per una sua possibile rimozione: resta dunque in piedi l'ipotesi che possa anche essersi trattato di un semplice errore dello studio.

Se invece la decisione dovesse essere confermata come intenzionale, sarebbe francamente difficile capirne le ragioni: è vero che Pixelopus ha ormai chiuso i battenti da qualche anno, ma il loro ultimo gioco, ovvero Concrete Genie, è ancora disponibile per l'acquisto su PS Store (e anche in versione fisica su Amazon, se siete curiosi).

Allo stato attuale è dunque possibile giocare a Entwined solo se lo avevate acquistato in precedenza o se siete iscritti a PlayStation Plus Extra/Premium: restiamo naturalmente in attesa di eventuali aggiornamenti o chiarimenti ufficiali sulla vicenda.

Curiosamente, la notizia arriva a poche settimane di distanza da un'altra rimozione improvvisa: Konami ha infatti deciso di rimuovere un suo grande cult dal PlayStation Store, parlando della scadenza di una precisa licenza software per giustificare la scelta.

Per quello che vale, su PlayStation Store restano disponibili tantissimi altri giochi da acquistare, soprattutto approfittando dei nuovi Sconti di Luglio: proprio nelle scorse ore abbiamo selezionato per voi diversi titoli da non lasciarvi scappare a meno di 5 euro l'uno.