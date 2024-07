Prezzi mai visti su tantissimi modelli di iPad per il Prime Day 2024!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, portando con sé una pioggia di offerte imperdibili sui dispositivi Apple più amati! A partire dalla mezzanotte del 16 luglio, Amazon ha dato il via a 48 ore di sconti eccezionali dedicati agli iscritti Prime. Quest'anno, l'attenzione è puntata sui tablet della mela morsicata, con promozioni straordinarie su numerosi modelli di iPad.

Preparatevi a cogliere al volo queste opportunità uniche! Dalla versione base all'Air, passando per il potente Pro e il compatto Mini, troverete sicuramente l'iPad dei vostri sogni a un prezzo vantaggioso. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiudicarvi questi gioielli tecnologici a cifre mai viste prima.

Per accedere a queste offerte esclusive, ricordate che è necessaria l'iscrizione ad Amazon Prime. Se non siete ancora membri, approfittate del periodo di prova gratuito di 30 giorni. Al termine, potrete decidere se sottoscrivere l'abbonamento annuale a soli 49,90€, godendo non solo di promozioni speciali, ma anche di servizi aggiuntivi come Prime Video, Prime Reading e Prime Gaming.

Studenti, prestate attenzione! Potete aderire al programma Amazon Prime Student a metà prezzo: solo 24,95€ all'anno, con gli stessi vantaggi dell'abbonamento standard. Un'occasione da non perdere per risparmiare sui vostri acquisti tech!

Abbonati ad Amazon Prime

Studente? Abbonati ad Amazon Prime a metà prezzo!

Durante questo evento di shopping frenetico, tenete d'occhio le diverse varianti di iPad in offerta. Che siate alla ricerca di un dispositivo per lo studio, il lavoro o l'intrattenimento, troverete sicuramente il modello perfetto per le vostre esigenze. Dall'iPad entry-level ideale per un utilizzo quotidiano, all'iPad Air ultraleggero e potente, fino all'iPad Pro per i professionisti più esigenti, le opzioni sono numerose e allettanti.

Non dimenticate di esplorare anche gli accessori compatibili in promozione, come le Apple Pencil, le Smart Keyboard e le custodie protettive. Completate il vostro setup iPad approfittando di questi sconti esclusivi!

Vi consigliamo di agire rapidamente: le scorte sono limitate e le offerte più appetitose tendono a esaurirsi in fretta. Tenete d'occhio la nostra sezione dedicata al Prime Day, dove segnaleremo in tempo reale le migliori occasioni su iPad e altri prodotti Apple.

Ricordate che il Prime Day 2024 si concluderà mercoledì 17 luglio. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa il vostro iPad dei sogni a un prezzo imbattibile. Buono shopping e che la caccia all'affare abbia inizio!

Prime Day 2024: le migliori offerte sugli iPad