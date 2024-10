Prestazioni da desktop in formato tascabile con MSI Claw, ora a un PREZZO IMBATTIBILE!

È iniziata la festa delle offerte Prime e, se siete alla ricerca di un dispositivo portatile per il gaming ad alte prestazioni, MSI Claw è una delle proposte più allettanti del momento su Amazon. Ora disponibile a 599€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo più basso recente di 649€ e un risparmio complessivo del 33% rispetto al prezzo consigliato di 899€, rappresenta un'ottima occasione per i giocatori più esigenti. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw è dotato di un display da 7 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento di 120Hz e copertura 100% sRGB, garantendo colori vividi e un’azione fluida, ideale per titoli di ultima generazione. Sotto la scocca, troviamo il processore Intel Core Ultra 7 155H, abbinato a 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB SSD PCIe4, che assicura tempi di caricamento ridotti e un multitasking senza compromessi. Grazie alla tecnologia Intel XeSS, i giochi raggiungono una qualità visiva superiore, con un frame rate stabile anche nelle sessioni più intense.

Questo dispositivo portatile non è solo potente, ma anche estremamente pratico. Il design ergonomico di MSI Claw è studiato per offrire una presa confortevole, adattandosi perfettamente alla forma delle vostre mani e rendendo le sessioni di gioco prolungate più piacevoli. Inoltre, il sistema di raffreddamento interno, con design termico Intraflow, garantisce una gestione ottimale del calore, permettendovi di giocare più a lungo senza interruzioni dovute al surriscaldamento.

MSI Claw è dotato di Windows 11 Home e integra un'interfaccia personalizzata grazie all’MSI Center M, che consente di ottimizzare le impostazioni per ogni gioco. Inoltre, la batteria a 6 celle da 53Whr assicura un’ottima durata, ideale per le lunghe sessioni fuori casa.

Non manca poi l’illuminazione Mystic Light, che aggiunge un tocco di stile con effetti RGB personalizzabili sulle levette e sui pulsanti. Se volete portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore, approfittate ora di questa offerta esclusiva per gli utenti Prime. Visitate Amazon e assicuratevi uno dei pochi pezzi disponibili prima che vadano a ruba!

