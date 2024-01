MSI Claw: prezzo, uscita, specifiche e tutto quello da sapere

Il mercato dei PC handheld è ormai particolarmente affollato e, sebbene non sia nato sotto il successo di Steam Deck, è palese che l'ottima accoglienza avuta dalla piattaforma di casa Valve abbia svegliato l'interesse di diversi produttori del mondo PC: così, dopo ASUS con la sua ROG Ally e Lenovo con la sua Legion Go, è venuto il momento di MSI Claw, che è stata presentata solo pochi giorni fa durante il CES di Las Vegas.

Il nostro direttore Andrea Ferrario è volato negli Stati Uniti per provarla la prima volta (trovate qui le impressioni del nostro sito gemello Tom's Hardware): qui vediamo tutto quello che è stato reso noto, quando dovrebbe uscire, quale dovrebbe essere il prezzo e come funzionerà la nuova handheld di casa MSI.

MSI Claw, tutto quello che c'è da sapere

Specifiche di MSI Claw

Durante il CES è stato reso noto che MSI Claw dovrebbe debuttare con tre modelli che avranno specifiche differenti. Come leggiamo su Digital Trends, si va da quello base che dovrebbe montare Intel Core Ultra 5 a quello di fascia alta, che dovrebbe affiancare Intel Core Ultra 7 a 1 TB di spazio di archiviazione.

La grande particolarità è che rispetto ad altre proposte, come Ally e Legion Go, in questo caso non ci si poggia ad AMD (in quel caso con Ryzen Z1 Extreme o Z1), ma a chip che vengono dalla line-up di Intel Meteor Lake.

CPU • Intel Core Ultra 5 (modello entry level)

• Intel Core Ultra 7 155H (negli altri due modelli) Grafica • Intel Arc Memoria • 16 GB LPDDR5 Dual Channel Display • 1080p (1920 x 1080), 7" IPS

• 120 Hz Archiviazione • SSD 512 GB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4

• SSD 1 TB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4 (modello di punta) Batteria • 53 Whr con ricarica rapida a 65W Connettività • 1 x Thunderbolt/ USB Type C

• 1 x lettore Micro SD

• 1 x porta hack

• Wi-Fi 7 Intel Killer

• Bluetooth v5.4

• Lettore impronte nel tasto di accensione Dimensioni • 294 x 117 x 21,2 mm

• 675 grammi Controller • Stick analogici con Hall Effect

Una delle specifiche più interessanti, al di là dell'appoggio di Intel, risiede sicuramente nella batteria da 53 Whr, che si promette più ampia rispetto a quelle delle dirette concorrenti. Riuscirà effettivamente a garantire più ore di gioco anche con titoli AAA particolarmente pesanti, considerando che MSI promette due ore di durata anche sotto massimo sforzo?

Giochi compatibili

Come già visto nel caso di ASUS ROG Ally e di Lenovo Legion Go, MSI Claw è una piattaforma che si appoggia su Windows. Questo significa che, a patto che rientrino nelle sue specifiche, sono compatibili tutti i giochi che normalmente giochereste su PC.

Si va quindi da giochi di Steam a quelli di Epic Games Store, Ubisoft, GOG, Microsoft Store, PC Game Pass (sia in download sia in cloud se avete Game Pass Ultimate), EA, Battle.net e così via. Come nel caso delle concorrenti, ogni titolo potenzialmente può girare ma nessuno sarà ottimizzato specificamente per Claw, proprio come accade anche quando avviate un gioco sul vostro PC o notebook da gioco abituali.

Inoltre, saranno compatibili i giochi Android, attraverso l'apposito hub MSI App Player, che sarà installato in Claw.

Modalità di gioco

Come i suoi concorrenti, anche MSI Claw avrà uno specifico hub (battezzato MSI Center) che si potrà aprire per sovrapporlo a Windows, dal quale sarà possibile gestire rapidamente i giochi installati, le loro impostazioni e anche le modalità della piattaforma.

Sarà infatti possibile regolare diverse impostazioni che, aumentando il consumo della batteria (e quindi riducendo la sua durata prima che dobbiate ricaricarla) permetteranno di ottenere performance migliori nei giochi.

Sarò possibile sia scegliere tra modalità pre-impostate, che bilanceranno consumo e performance, sia impostare manualmente la soglia di consumo, per trovare l'equilibrio migliore per le proprie necessità di gioco in gioco.

Inoltre, MSI ha confermato che sfrutterà la tecnologia XeSS di Intel per garantire performance migliorate sui giochi.

Per quanto riguarda il comfort, invece, il nostro sito gemello conferma la grande somiglianza con ASUS ROG Ally nel design, che ha una impugnatura molto simile, è privo di trackpad e non prevede controller staccabili come nel caso di Lenovo Legion Go. I dorsali, a primo impatto, sembrano più comodi della concorrente di ASUS, ma la prova al momento è stata troppo breve per potersi sbilanciare in modo definitivo.

Prezzo di MSI Claw: quanto costa?

Al momento non abbiamo dei prezzi ufficiali per l'Europa (e men che meno per l'Italia), ma al momento MSI – come riportato anche da DigitalTrends – ha suggerito che dovremmo vedere:

Un prezzo di circa $700 per il modello con Intel Core Ultra 5 e 512 GB di archiviazione;

per il modello con Intel Core Ultra 5 e 512 GB di archiviazione; Un prezzo di circa $750 per il modello con Intel Core Ultra 7 e 512 GB di archiviazione;

per il modello con Intel Core Ultra 7 e 512 GB di archiviazione; Un prezzo di circa $800 per il modello con Intel Core Ultra 7 e 1 TB di archiviazione.

Considerando che di solito c'è uno scarto di $100 tra i prezzi che vediamo in USA e quelli che arrivano in Europa, c'è quindi la possibilità che il modello di punta viaggi dalle parti dei 900 euro. Vedremo, però, quando avremo l'ufficialità dei prezzi di MSI Claw per la nostra regione.

Quando esce MSI Claw

Per quanto riguarda invece la finestra di lancio, sappiamo che sarà sicuramente durante il 2024 e, stando a quanto comunicato durante il CES, dovrebbe arrivare nei primi mesi di quest'anno (almeno nel territorio americano).

Attendiamo di scoprire se questa finestra sarà confermata anche per il mercato europeo.