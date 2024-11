Performance incredibili e uno stile RGB accattivante: il mouse Glorious Gaming Model I COSTA SOLO 57,99€!

Cercate un mouse da gaming cablato? Scoprite l'offerta esclusiva su Amazon su Glorious Gaming Model I, un mouse da gioco ricco di funzionalità avanzate per i giocatori più esigenti. Con un peso di soli 69g, è dotato di 9 tasti programmabili, supporto laterale per il pollice, e piedini in PTFE per movimenti fluidi e precisi. Inoltre, il suo design ergonomico e la struttura a nido d'ape assicurano comodità e durata. Precedentemente disponibile a 85,99€, ora potete averlo al prezzo scontato di 57,99€, risparmiando così il 33% sull'acquisto. Una vera occasione per chi è alla ricerca di un mouse leggero, ma potente e resistente, perfetto per lunghe sessioni di gioco.

Glorious Gaming Model I, chi dovrebbe acquistarlo?

Glorious Gaming Model I si rivela una scelta di qualità per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni elevate. La sua leggerezza, pari a soli 69 grammi, unita a un design ergonomico e a una struttura resistente, lo rende il fedele compagno per lunghe sessioni di gioco. La sensibilità ai movimenti è garantita da un cavo ultraflessibile che simula l'esperienza di un mouse wireless, offrendo libertà e precisione senza precedenti. Inoltre, con i suoi 9 tasti programmabili, di cui 4 facilmente accessibili con il pollice, e la possibilità di espandere ulteriormente le funzioni attraverso il software dedicato, Glorious Gaming Model I soddisfa le esigenze dei giocatori che necessitano di personalizzazione e reattività istantanea nei momenti critici del gioco.

Questo mouse non solo è ottimizzato per gli esports, garantendo un tracciamento accurato al pixel e l'assenza di accelerazione, ma è anche progettato per durare nel tempo. Il suo design unico a nido d'ape non solo contribuisce a mantenerne il peso minimo, ma ne assicura anche una durabilità sorprendente grazie agli switch di qualità testati fino a 80 milioni di clic.

Al prezzo di 57,99€, Glorious Gaming Model I rappresenta un investimento di valore per i giocatori che cercano un mouse da gaming cablato di alta qualità, leggero ma duraturo, e ricco di funzionalità personalizzabili per un'esperienza di gioco ad alto livello. La combinazione di design ergonomico, precisione e l'utilizzo di materiali di qualità lo rendono un'opzione consigliata per chi vuole migliorare le proprie sessioni di gioco senza compromessi.

