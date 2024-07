OFFERTA a TEMPO: 24 buste di Magic Assassin’s Creed a 111€!

Amazon offre oggi un'affascinante offerta per i fan di Magic The Gathering e Assassin’s Creed con la confezione di 24 buste di Magic Assassin’s Creed a soli 110,99€ invece di 149,53€, permettendo un risparmio del 26%. Questa offerta vi permetterà di immergervi nell'universo di Assassin's Creed attraverso le carte di Magic, con ogni busta che promette avventure emozionanti e sfide strategiche. Ogni busta contiene 7 carte, piene degli indimenticabili personaggi, oggetti e momenti dei giochi di Assassin's Creed, arricchiti da illustrazioni e meccaniche a tema. È l'occasione perfetta per aggiungere un tocco di leggenda alla vostra collezione o vivere partite indimenticabili. E a proposito, avete effettuato il pre-order su Assassin's Creed Shadows?

Confezione di 24 buste di Magic Assassin’s Creed, chi dovrebbe acquistarla?

Le 24 buste di Magic Assassin’s Creed rappresentano un acquisto consigliato per i fan di Magic The Gathering che hanno anche una passione per l'universo di Assassin’s Creed, oltre che per i collezionisti alla ricerca di articoli speciali per arricchire la propria serie con pezzi unici. Questa speciale confezione di buste affascinerà i giocatori che desiderano immergersi totalmente nella mitologia di Assassin’s Creed, offrendo al contempo un'esperienza rinnovata grazie a nuove illustrazioni e meccaniche a tema. Ogni busta contiene una selezione entusiasmante di carte, incluse quelle di rarità rara o superiore, e carte foil senza bordo con illustrazioni alternative.

Inoltre, per chi cerca non solo di giocare ma anche di possedere pezzi di rara bellezza e valore, ogni busta garantisce la presenza di una carta foil e una senza bordo, rendendo ogni apertura una scoperta unica che può arricchire notevolmente la propria raccolta. Questa edizione è quindi ideale per chi vuole portare la propria passione sia per il mondo di Assassin’s Creed sia per Magic The Gathering offrendo la possibilità di inciampare in vere e proprie gemme rare che, oltre al valore ludico, rappresentano autentiche opere d'arte da collezione.

Questa offerta vi dà la possibilità di possedere un pezzo di storia sia di Assassin’s Creed sia di Magic The Gathering al prezzo speciale di 110,99€ anziché 149,53€. Con rarità, foil e carte senza bordo in ogni busta, le 24 buste di Magic Assassin’s Creed rappresentano un'eccellente aggiunta per i collezionisti e un'opportunità imperdibile per i giocatori.

