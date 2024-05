Assassin's Creed Shadows: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Nella giornata di ieri, finalmente Ubisoft ha svelato nuovi dettagli e data di uscita di una delle uscite videoludiche più attese di quest'anno: Assassin's Creed Shadows. Questo titolo promette di immergere i giocatori in un'avventura epica, ricca di azione e di sfide entusiasmanti, permettendo loro di esplorare il vasto mondo dei samurai e dei shinobi in modi mai visti prima. Con il lancio che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, nonché esplorare le diverse versioni disponibili del gioco.

Assassin's Creed Shadows, cos’è e di cosa parla?

Assassin's Creed Shadows, sviluppato da Ubisoft Quebec, il team dietro AC Odyssey, ci trasporta nel Giappone del XVI secolo, un periodo di grandi tumultuose trasformazioni. La nazione sta cercando di unificarsi in mezzo a conflitti interni, influenze straniere e la formazione di nuovi gruppi di potere. Al centro della trama troviamo Yasuke e Naoe, due personaggi distinti ma complementari. Yasuke è basato su una figura storica reale, uno dei primi uomini di origini africane a essere documentato in Giappone. Arrivato attorno al 1579 come servitore del gesuita Alessandro Valignano, Yasuke colpì profondamente il daimyo Oda Nobunaga per la sua pelle scura e la sua forza, tanto che Nobunaga decise di farne un suo guerriero. Ubisoft Quebec ha trovato affascinante il fatto che fosse uno straniero legato a figure potenti, intrecciando la sua storia con quella del gioco.

Naoe, d'altro canto, è una shinobi della provincia di Iga, un'area montuosa nota per la formazione di assassini. È la figlia di Fujibayashi Nagato, una figura storica, e ha imparato da lui non solo le abilità letali dei ninja, ma anche valori come la benevolenza e la saggezza. Il trailer di lancio mostra come inizialmente Yasuke e Naoe si trovino su fronti opposti, ma alla fine si uniscano per perseguire la giustizia e aiutare a inaugurare una nuova era per il Giappone. Un possibile punto chiave della storia potrebbe essere la devastazione di Iga da parte delle forze di Nobunaga, anche se questo rimane da confermare. È certo, tuttavia, che i due protagonisti incontreranno varie figure di rilievo durante il loro viaggio, portando avanti un percorso di crescita personale.

L'uscita di Assassin's Creed Shadows è prevista per il 15 novembre, e il trailer rilasciato ha sollevato grande attesa tra i fan, rivelando non solo la data di uscita ma anche elementi chiave della trama e dell'ambientazione che si preannunciano come veri e propri punti di forza del gioco. Per maggiori informazioni sul titolo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.

Assassin's Creed Shadows, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Shadows rappresenta l'ultimo capitolo della serie di Assassin's Creed, ampliando il ricco mosaico narrativo con avventure inesplorate. Questo gioco, perfetto per appassionati di videogiochi e fan della saga, si distingue per il suo legame profondo con la cultura e le tradizioni del Giappone feudale, offrendo una nuova prospettiva su ambientazioni e personaggi storici. Gli amanti dell'azione e dell'avventura troveranno in Shadows una fonte inesauribile di divertimento, grazie a una trama coinvolgente e dettagli grafici mozzafiato evidenziati nel recente trailer.

Assassin's Creed Shadows è quindi una scelta obbligata per giocatori alla ricerca di nuove sfide nel mondo di Assassin's Creed, così come per chi desidera immergersi ulteriormente nei dettagli e nelle storie di una delle saghe più amate di sempre.

Assassin's Creed Shadows, quale versione acquistare?

Assassin's Creed Shadows sarà disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Standard : La versione base del gioco, che include il gioco completo e alcuni bonus digitali per chi effettua il preorder, come la missione bonus "Solo come un cane".

: La versione base del gioco, che include il gioco completo e alcuni bonus digitali per chi effettua il preorder, come la missione bonus "Solo come un cane". Edizione Gold : Oltre al gioco base, questa versione include il season pass e vi permette di giocare con tre giorni di anticipo .

: Oltre al gioco base, questa versione include il e vi permette di . Edizione Ultimate: Per i veri appassionati di Assassin's Creed, questa edizione include non solo tutti i contenuti dell'Edizione Gold, ma anche l'Ultimate Pack (che comprende il Pacchetto personaggio Sekiryū, con set attrezzatura e armi per Naoe e Yasuke, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago; il Pacchetto rifugio Sekiryū, con quattro ornamenti unici per personalizzare il rifugio per la vostra lega di shinobi; cinque punti talento e il filtro Drago rosso per la modalità foto).

Assassin's Creed Shadows, quanto costa e dove acquistarlo

Per assicurarsi una copia di Assassin's Creed Shadows al miglior prezzo, è necessario continuare monitorare i principali rivenditori online, ma in questo momento vi segnaliamo che il preorder è stato aperto solo su Amazon e Ubisoft Store. Su Ubisoft Store trovate tutte le edizioni disponibili in formato digitale, con prezzi che variano dai 69,99€ della Standard Edition ai 129,99€ della Ultimate. Come sempre vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.

PS5

Amazon - Limited Edition | 79,99€

Amazon - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

Xbox Series X

Amazon - Limited Edition | 79,99€

Amazon - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Standard Edition | 69,99€

Ubisoft Store - Gold Edition | 109,99€

Ubisoft Store - Ultimate Edition | 129,99€

PC