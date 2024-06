Assassin's Creed, vari remake sono in lavorazione

I fan sono in attesa di Assassin's Creed Shadows, ma a quanto pare la serie Ubisoft tornerà anche in nuovi remake.

Archiviati gli ultimi episodi del franchise (che trovate su Amazon a prezzo basso), la saga degli assassini a quanto parte tornerà al passato.

Advertisement

Dopo che è emerso che Assassin's Creed Shadows sarà di fatto il primo capitolo “next-gen only” della serie, sembra proprio che le sorprese non siano finite.

Come riportato anche da VGC, infatti, Yves Guillemot, CEO di Ubisoft, ha confermato che sono previsti diversi remake di Assassin's Creed.

In un'intervista rilasciata al sito web di Ubisoft, è stato chiesto a Guillemot cosa possono aspettarsi i giocatori di Assassin's Creed dalla serie in futuro.

Guillemot ha risposto che la serie vedrà una varietà di giochi nei prossimi anni, compresi numerosi remake.

«Innanzitutto, i giocatori possono essere entusiasti di alcuni remake, che ci permetteranno di rivisitare alcuni dei giochi che abbiamo creato in passato e di modernizzarli», ha detto Guillemot.

«Ci sono mondi in alcuni dei nostri vecchi giochi di Assassin's Creed che sono ancora estremamente ricchi»

E ancora: «In secondo luogo, per rispondere alla sua domanda, ci sarà una grande varietà di esperienze. L'obiettivo è che i giochi di Assassin's Creed escano con maggiore regolarità, ma non che siano la stessa esperienza ogni anno».

«Ci sono molte cose belle in arrivo, tra cui Assassin's Creed Hexe, che abbiamo annunciato e che sarà un gioco molto diverso da Assassin's Creed Shadows. Credo che sorprenderemo le persone .

L'anno scorso un report aveva affermato che Ubisoft aveva avviato lo sviluppo di un remake di Assassin's Creed Black Flag.

Fonti di Kotaku hanno affermato che il remake del gioco cross-gen per PlayStation 3 e Xbox 360 del 2013 è nelle prime fasi e non sarà completo per "almeno qualche anno".

Sebbene Ubisoft non abbia mai creato ex novo un gioco di Assassin's Creed, in passato ha pubblicato numerosi remaster.

Nel 2016 è stato pubblicato Assassin's Creed: The Ezio Collection, che offre versioni rimasterizzate di Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Brotherhood e Assassin's Creed: Revelations.

A questa è seguita nel 2018 una versione rimasterizzata di Assassin's Creed Rogue.

Ad ogni modo, alcune settimane fa il producer di Assassin's Creed Shadows ha reso noto che il mondo di gioco avrà una quantità di dettagli grafici mai vista per un capitolo della serie.