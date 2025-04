Nintendo Switch 2: giochi al lancio

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Nintendo Switch 2 è finalmente realtà. La nuova console di casa Nintendo è attesa per il 5 giugno 2025, una data estremamente vicina che fa fremere gli appassionati. Si tratta di un’evoluzione importante rispetto alla prima generazione, pensata per offrire un’esperienza più fluida e immersiva, senza abbandonare però la filosofia ibrida che ha reso celebre la Switch originale.

Le specifiche tecniche parlano di un display LCD 7,9", supporto per risoluzione fino a 4K in modalità dock, storage interno espandibile e nuove funzionalità legate ai controlli, tra cui un’inedita modalità “mouse” per i Joy-Con, pensata per offrire un’interazione più precisa in certi giochi. La retrocompatibilità sarà presente, ma con distinzioni importanti tra semplici compatibilità e giochi ottimizzati per Switch 2.

In questa guida, vi illustreremo tutti i giochi in uscita al lancio, tra esclusive, versioni potenziate della generazione precedente e tanto altro.

Tutti i giochi confermati al lancio di Nintendo Switch 2

Nintendo ha preparato un catalogo molto ricco per il lancio della sua nuova console, con titoli esclusivi, edizioni migliorate di giochi precedenti, classici rispolverati e numerose produzioni multipiattaforma. Ecco un’anteprima completa di ciò che troverete al debutto di Switch 2.

Esclusive Switch 2

Mario Kart World : un open world completamente esplorabile, in cui ogni circuito è collegato agli altri. Supporta fino a 24 giocatori contemporaneamente.

: un open world completamente esplorabile, in cui ogni circuito è collegato agli altri. Supporta fino a 24 giocatori contemporaneamente. Nintendo Switch 2 Welcome Tour : un’esperienza interattiva che funge da tutorial avanzato, pensata per mostrare tutte le novità hardware della console.

: un’esperienza interattiva che funge da tutorial avanzato, pensata per mostrare tutte le novità hardware della console. Survival Kids: puzzle-action cooperativo in cui dovrete sopravvivere su isole deserte.

Versioni Nintendo Switch 2 Edition

Questi sono titoli già noti, aggiornati per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console:

Classici GameCube con Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Per chi è abbonato al servizio online con pacchetto aggiuntivo, saranno subito disponibili tre grandi classici:

The Legend of Zelda: Wind Waker

Soulcalibur 2

F-Zero GX

Giochi third party confermati al lancio

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune Chapters 1-4

Fast Fusion

Hitman: World of Assassination

Hogwarts Legacy

Split Fiction

Yakuza 0: Director’s Cut

Arcade Archives 2: Ridge Racer

Giochi in arrivo successivamente

Oltre a questi titoli, che saranno disponibili già dal giorno dell'uscita della console, possiamo essere felici dell'arrivo di tanti altri giochi. Ecco un elenco completo.

Esclusive Switch 2

Drag x Drive : basket in sedia a rotelle 3v3 con controlli tattili basati sulla modalità mouse dei Joy-Con (estate 2025).

: basket in sedia a rotelle 3v3 con controlli tattili basati sulla modalità mouse dei Joy-Con (estate 2025). Hyrule Warriors: Age of Imprisonment: prequel di Tears of the Kingdom, ambientato durante la “Guerra dell’Imprigionamento” (2025).

prequel di Tears of the Kingdom, ambientato durante la “Guerra dell’Imprigionamento” (2025). The Duskbloods : nuovo titolo multiplayer esclusivo sviluppato da FromSoftware (2026).

: nuovo titolo multiplayer esclusivo sviluppato da FromSoftware (2026). Kirby Air Riders : sequel di Kirby Air Ride del GameCube (2025).

: sequel di Kirby Air Ride del GameCube (2025). Donkey Kong Bananza: un platform 3D con Donkey Kong in uscita il 17 luglio 2025.

Versioni Nintendo Switch 2 Edition in uscita più avanti

Shadow Labyrinth (18 luglio)

(18 luglio) Tamagotchi Plaza (27 giugno)

(27 giugno) Super Mario Party Jamboree (24 luglio)

(24 luglio) Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World (28 agosto)

(28 agosto) Story of Seasons: Grand Bazaar (28 agosto)

(28 agosto) Metroid Prime 4: Beyond (2025)

(2025) Pokémon Legends Z-A (2025)

Third-party in arrivo

Il lancio di Switch 2 si preannuncia quindi come uno dei più ricchi della storia di Nintendo, con un mix di novità assolute, grandi ritorni e upgrade tecnici che promettono di valorizzare al massimo il nuovo hardware. Se siete fan della grande N o semplicemente alla ricerca di una nuova console da portare ovunque, preparatevi: l’estate 2025 sarà tutta dedicata al mondo Nintendo.