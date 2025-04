Mario Kart World: prezzo, uscita, trailer e tutto quello che sappiamo

​Il 2 aprile 2025, durante l'attesissimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato ufficialmente Mario Kart World, il nuovo capitolo della celebre serie di corse arcade.

Il prossimo capitolo di Mario Kart è finalmente realtà e, come spesso accade con i grandi annunci Nintendo, le aspettative si sono impennate fin da subito. Dopo anni di attesa, voci e speranze, Mario Kart World promette infatti di portare una ventata d’aria fresca a una delle saghe più amate di sempre.

Certo, quando si parla di un nuovo Mario Kart, non si può fare a meno di chiedersi: cosa cambierà davvero? Quali saranno le novità? Nintendo ha deciso di alzare l’asticella, ma non senza scelte coraggiose — e in alcuni casi anche un po’ controverse — che stanno già facendo discutere.

In questo articolo facciamo il punto su tutto quello che è stato rivelato finora: dall’uscita al trailer ufficiale, dalle modalità di gioco ai personaggi, fino alle caratteristiche più sorprendenti. Se volete sapere cosa vi aspetta con Mario Kart World, siete nel posto giusto.

Trailer di Mario Kart World

Durante il Nintendo Direct del 2 aprile 2025, è stato mostrato un trailer di Mario Kart World che ha messo in evidenza le principali novità del gioco. Il trailer ha mostrato una grafica notevolmente migliorata, con ambientazioni dettagliate e effetti visivi avanzati resi possibili dalle capacità hardware potenziate di Switch 2.

Inoltre, è stata evidenziata la possibilità di gareggiare con fino a 24 giocatori contemporaneamente, un significativo aumento rispetto ai precedenti titoli della serie che rende le competizioni ancora più caotiche e spettacolari.

Il trailer ha anche svelato nuovi circuiti ispirati a località iconiche del mondo reale e ha introdotto personaggi inediti nel roster dei piloti.​

Un open world da esplorare

La novità più sorprendente di Mario Kart World è senza dubbio l’introduzione di un vero e proprio open world in stile Forza Horizon, una gigantesca mappa liberamente esplorabile che rivoluziona l’intera esperienza di gioco.

Dimenticatevi il semplice menu da cui scegliere i tracciati: questa volta avrete a disposizione un enorme parco giochi interattivo dove correre, divertirvi e scoprire segreti da soli o in compagnia.

Potrete usarlo per lanciavi in gare singole, tornei Grand Prix o semplicemente per gironzolare tra scorci, ambientazioni dinamiche e aree segrete. Durante le sessioni esplorative si possono trovare collezionabili e oggetti nascosti, come una misteriosa moneta a tema Peach, pile di monete più comuni, grind rail su cui allenarsi, vicoli nascosti, persino una gigantesca nuvola malvagia.

Non è ancora chiaro cosa sbloccheranno questi oggetti, ma è lecito aspettarsi costumi, kart alternativi o oggetti cosmetici da comprare con le monete raccolte in una sorta di shop interno.

Il mondo è visivamente molto dettagliato: rispetto a Mario Kart 8 Deluxe il colpo d’occhio è più potente, con una maggiore profondità visiva, personaggi e ambientazioni più dettagliati e tantissime cose che succedono contemporaneamente sullo schermo.

Anche il gameplay risulta più fluido: se vieni colpito da un oggetto o da un avversario, il recupero è immediato, caratteristica che rende le gare più dinamiche e meno punitive. Le box degli oggetti si rigenerano quasi all’istante, quindi se qualcuno si accaparra quella davanti a te, non disperare: potresti mette in atto la tua vendetta con un guscio verde pochi secondi dopo.

Personaggi di Mario Kart World

La vera novità è il numero dei partecipanti: per la prima volta nella storia della serie, ci saranno 24 corridori contemporaneamente in pista, in modo da rendere le gare ancora più intense. E non finisce qui: ogni personaggio potrà essere personalizzato con diverse skin e costumi, per sfrecciare con stile su ogni tracciato.

Ecco tutti i piloti che sono stati confermati nel trailer di presentazione e durante il Direct di Nintendo Switch 2.

Mario

Baby Mario

Luigi

Baby Luigi

Principessa Peach

Baby Peach

Principessa Daisy

Baby Daisy

Yoshi

Birdo

Toad

Toadette

Koopa Troopa

Dry Bones

Bowser

Baby Bowser

Wario

Waluigi

Rosalina

Baby Rosalina

Donkey Kong

Boo

Piranha Plant

Pauline

Mucca di Moo Moo Meadows

Stingby

Fish Bone

Goomba

Biddybud

Spike

Conkdor

Pupazzo di neve

Pianta

Nabbit

Sidestepper

Swoop

Coin Coffer

Delfino

Cataquack

Cheep Cheep

Pokey

Pinguino

Peepa

Talpa Monty

Wiggler

Lakitu

Hammer Bro

La presenza di così tanti personaggi, tra cui nemici storici e creature minori dell’universo Mario, promette partite folli e imprevedibili. E grazie alla varietà degli outfit e delle combinazioni di kart, non ci saranno mai due gare uguali.

Questa vasta selezione di personaggi offre ai giocatori un’ampia varietà di stili di guida, veicoli personalizzati e abilità uniche che possono influenzare le gare in modi sorprendenti. Alcuni personaggi, come Goomba e Mucca, rappresentano un'aggiunta inaspettata e ironica, pensata per divertire i fan di lunga data e portare un tocco di freschezza nel gameplay.

Nintendo ha inoltre anticipato l’arrivo di ulteriori piloti tramite aggiornamenti gratuiti e pacchetti DLC, che includeranno volti iconici di altri franchise Nintendo. Secondo alcuni leak, potremmo vedere personaggi provenienti da serie come Zelda, Splatoon e persino Animal Crossing.

Circuiti e ambientazioni di Mario Kart World

Durante il Nintendo Treehouse, abbiamo avuto modo di vedere finalmente in azione alcuni dei nuovi tracciati di Mario Kart World. Come accadeva già in Mario Kart 8 Deluxe, anche qui ritornano le classiche coppe Grand Prix, e la prima ad essere mostrata è stata la Coppa Fungo.

I quattro tracciati che la compongono sono già diventati oggetto di discussione tra i fan: si parte con Mario Bros Circuit, una pista nel deserto con sezioni autostradali; si passa poi per Crown City, ambientata in una metropoli piena di curve strette e luci al neon; segue Whistletop Summit, un circuito tra montagne e binari ferroviari, e si conclude con DK Spaceport, una pista futuristica sospesa nello spazio.

In pratica, le piste confermate per ora e già mostrate sono state:

Mario Bros Circuit

Crown City

Whisteltop Summit

DK Spaceport

E, rimanendo in tema con le piste nello spazio, ci sono tante chiacchiere anche sulla tanto amata quanto temuta Pista Arcobaleno.

Durante il Direct non è stata mostrata, generando subito dubbi tra i fan. Ma un dettaglio emerso dal sito coreano di Nintendo – un'immagine poi rimossa rapidamente – ha svelato una mappa alternativa con una zona sospesa nel vuoto cosmico e il classico simbolo a stella.

L’ipotesi più probabile? La Pista Arcobaleno sarà una pista segreta o sbloccabile, forse legata a sfide speciali o al completamento del gioco base. La sua assenza sarebbe inaccettabile per molti: è la pista che incarna lo spirito di Mario Kart, fatta di salti impossibili, curve assassine e trionfi all’ultima derapata.

Nuove modalità di gioco

Mario Kart World introduce anche due nuove modalità di gioco pensate per rinfrescare l’esperienza e renderla più coinvolgente.

La prima è Free Roam, una modalità esplorativa che permette di girare liberamente in qualsiasi tracciato delle coppe. Potrai scegliere la direzione, uscire dal percorso classico e guidare dove vuoi, anche solo per goderti il paesaggio o esplorare con gli amici. Oltre a essere un ottimo modo per imparare scorciatoie e strategie, Free Roam sembra pensata per rendere il gioco più rilassato e accessibile.

La seconda è invece pura adrenalina: Knockout Tour è una sorta di "rally transcontinentale" a eliminazione, con 24 giocatori in gara e tracciati interconnessi in stile open world.

Ogni segmento della gara elimina i giocatori in fondo alla classifica: prima devi restare tra i primi 20, poi 16, 12, 8… fino a quando gli ultimi quattro si sfidano per la vittoria assoluta.

Questa modalità trasforma ogni gara in una battaglia intensa e caotica, ideale per chi ama la competizione pura.

Personalizzazione dei veicoli in Mario Kart World

Stando a quanto reso noto fino a ora, Mario Kart World amplia anche le opzioni di personalizzazione dei veicoli, con una quantità mai vista prima di kart, moto, deltaplani e ruote modificabili. I giocatori potranno scegliere tra centinaia di combinazioni estetiche e funzionali, con pezzi sbloccabili durante le gare o acquistabili con monete guadagnate in-game.

Alcuni componenti offriranno vantaggi specifici in base alla superficie del tracciato o alle condizioni climatiche, aggiungendo una componente strategica mai così profonda.

Multigiocatore e funzionalità online

Il comparto multiplayer di Mario Kart World è uno dei più ambiziosi mai realizzati da Nintendo. Oltre alla possibilità di sfidare amici in locale con split screen fino a 4 giocatori, il gioco supporta partite online fino a 24 giocatori con matchmaking basato su ranking, regioni geografiche e stile di guida.

È presente anche una modalità torneo con classifiche stagionali e premi esclusivi, così come l'integrazione con l'app Nintendo Switch per organizzare gare private, voice chat e condivisione dei replay.

Data di uscita

Mario Kart World sarà disponibile dal 5 giugno 2025, in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch 2, ed è già preordinabile insieme alla console. Il gioco sarà un'esclusiva per questa nuova console e non sarà compatibile con il modello precedente di Nintendo Switch.

Nintendo ha annunciato un bundle che include la console Nintendo Switch 2 e una copia digitale di Mario Kart World al prezzo di 509,99€.

La console da sola sarà venduta a 469,99€, mentre il gioco in versione digitale costerà 79,99€ e in versione fisica 89,99€. ​

Perché costa così tanto?

L’entusiasmo per Mario Kart World ha subito una bella frenata quando Nintendo ha svelato il prezzo ufficiale del gioco, che debutterà a 89,90€ nella sua versione fisica. Una cifra mai vista prima per un titolo Nintendo (né per nessun altro gioco "liscio", in realtà), che ha lasciato molti fan interdetti — soprattutto considerando che giochi tripla A per altre console, anche con produzioni molto più complesse, non hanno mai superato questa soglia.

Nintendo ha specificato che non tutti i giochi Switch 2 costeranno così tanto, ma che la scelta dei prezzi seguirà una strategia flessibile, valutando ogni titolo in base ai suoi contenuti e ai tempi di sviluppo. Secondo Bill Trinen, uno dei volti storici di Nintendo of America, Mario Kart World merita questo prezzo proprio per la vastità dell’esperienza offerta rispetto ai capitoli precedenti.

Eppure, il malumore resta. Per quanto il nuovo open world, la grafica migliorata e il gameplay rifinito rendano l’esperienza più ricca, non tutti sono convinti che basti a giustificare un prezzo così alto, soprattutto se paragonato ai 70 euro di Tears of the Kingdom.

La sensazione generale è che Nintendo sappia bene quanto Mario Kart sia un successo assicurato e abbia deciso di spingersi oltre, approfittando della sua popolarità.

Se il gioco includesse un abbonamento a Switch Online o un season pass con contenuti sbloccabili, sarebbe più facile da digerire. Per ora, però, emerge che la confezione includa solo il gioco base, senza extra di alcun tipo. L’unica consolazione è che, acquistandolo in bundle con la nuova Switch 2, il prezzo della copia digitale (in bundle si trova il codice, non la copia fisica) si abbassa sensibilmente.