Nintendo Switch 2: tutte le specifiche tecniche

Nintendo Switch 2 è stata finalmente svelata e, insieme ai tanti trailer di videogiochi in arrivo, c'è ovviamente l'immancabile lista di specifiche tecniche.

C'era tanta attesa per le performance del successore di Nintendo Switch, anche e soprattutto per come il nuovo hardware avrebbe potuto gestire in termini tecnici la nuova proposta ludica della Grande N.

Qui di seguito potete trovare le specifiche tecniche della console e degli accessori finora presentati.

Ecco a voi:

Componente Dimensioni (cm) Peso (g) Caratteristiche e specifiche Nintendo Switch 2 11,43 × 27,18 × 1,4 400 (535 con Joy-Con) Schermo LCD 7,9" (1920×1080, HDR10, VRR 120Hz), CPU/GPU NVIDIA, 256GB UFS, Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI (4K@60fps, 1080p@120fps), audio PCM 5.1, batteria 5220mAh (2-6,5h), ricarica 3h Dock Nintendo Switch 2 11,43 × 20,07 × 5,08 380 2 porte USB 2.0, HDMI, LAN, connettore di sistema, porta alimentazione Joy-Con 2 [L] 11,61 × 1,42 × 3,05 65 Stick analogico, pulsanti direzionali, L/ZL, SL/SR, Cattura, Sync, Bluetooth 3.0, sensori di movimento Joy-Con 2 [R] 11,61 × 1,42 × 3,05 68 Stick analogico, A/B/X/Y, R/ZR, SL/SR, Home, C, Sync, Bluetooth 3.0/NFC, sensori di movimento Batteria Joy-Con - - Litio 500mAh, autonomia 20h, ricarica 3,5h Joy-Con 2 Strap 11,68 × 1,65 × 0,71 7

Cordino escluso Joy-Con 2 Grip 11,61 × 14,4 × 4,01 95 Impugnatura per Joy-Con

Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato a partire dal 5 giugno, pronta per dare il via a un'estate decisamente di fuoco con la nuova generazione di Nintendo.

Oggi sono stati presentati anche i prezzi dei due bundle disponibili per la console: qui trovate tutte le informazioni necessarie per orientarvi all'acquisto.

Oltre alle specifiche tecniche sono stati molti gli annunci presenti all'interno del Nintendo Direct di Switch 2: qui trovate tutto il riassunto di quello che dovete sapere.