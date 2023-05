Nintendo Switch Online: cos’è, quanto costa e che giochi include

Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che dà la possibilità a tutti gli utenti iscritti di usufruire del gioco online nei titoli per Nintendo Switch compatibili. Si tratta di un servizio a pagamento che dà inoltre accesso a una vasta selezione di giochi classici per NES, SNES e Game Boy con nuove funzionalità online, consente di eseguire un backup dei dati di salvataggio per la maggior parte dei giochi e di usare nuove funzioni per l'app per dispositivi smart.

A partire dall'ottobre 2021, è stato lanciato anche il Pacchetto Aggiuntivo, che per un esborso più alto include anche classici da N64, Sega MegaDrive e Game Boy Advance.

Advertisement

Infine, gli utenti europei abbonati potranno usufruire di tantissime offerte Nintendo esclusive (tra cui l'acquisto di accessori specifici, come i controller a tema NES e SNES). Se state considerando di abbonarvi, eccovi le risposte alle domande più frequenti riguardo al nuovo servizio in abbonamento di Nintendo.

Nintendo Switch Online: tutto quello che serve sapere

Quanto costa Nintendo Switch Online?

Al momento dell’acquisto di Switch Online potrete decidere se effettuare un’iscrizione individuale, ovvero per un solo account, o familiare. Nel caso optaste per la seconda opzione, questa prevede che fino a otto account possano usare lo stesso abbonamento. I prezzi sono i seguenti:

Iscrizione individuale mensile: 3,99€

Iscrizione individuale trimestrale: 7,99€

Iscrizione individuale annuale: 19,99€

Iscrizione familiare annuale: 34,99€

Iscrizione annuale a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo: 39,99€.

Se siete già in possesso di un’iscrizione singola e desiderate passare a quella familiare, è possibile scontare dal nuovo abbonamento per più account il costo dei giorni rimanenti della sottoscrizione individuale.

Come posso abbonarmi?

Per abbonarsi a Nintendo Switch Online esistono diverse opzioni. È possibile diventare membro direttamente tramite la console, sul sito ufficiale Nintendo o presso rivenditori o negozi online selezionati.

Abbonarsi utilizzando la console Nintendo Switch

Se desiderate acquistare l’abbonamento utilizzando la vostra console Nintendo Switch, vi basterà visitare la sezione “Nintendo Switch Online” nella parte sinistra del Nintendo eShop. Effettuando l’iscrizione in questa modalità avrete diritto a una prova gratuita di 7 giorni, ma solo se state acquistando un abbonamento individuale.

Abbonarsi visitando il sito ufficiale Nintendo

Per iscrivervi al servizio in abbonamento tramite il sito ufficiale Nintendo vi basterà visitare questo link:

Prima di procedere con l'acquisto è fondamentale ricordarsi di effettuare l’accesso con l'account Nintendo corretto.

Vi ricordiamo anche che l’abbonamento a Switch Online prevede il rinnovo automatico, che può essere interrotto in qualsiasi momento cliccando sulla voce "Nintendo Switch Online" del menu delle impostazioni del Nintendo eShop o dell'account Nintendo. Una volta interrotto, il rinnovo automatico non potrà essere riattivato.

Abbonarsi presso rivenditori online selezionati

Potrete inoltre acquistare le schede per l’abbonamento a Switch Online presso rivenditori e negozi online selezionati. Una volta effettuato l’acquisto, non dovrete fare altro che accendere la vostra console Nintendo Switch e inserire il codice riportato sulla scheda nel Nintendo eShop, alla voce "Riscatta codici".

Sulle pagine del rivenditore Amazon, noto per la sua affidabilità e la celerità nelle consegne, vengono spesso proposti degli sconti sull’abbonamento di Nintendo. Per questo motivo vi consigliamo di consultare periodicamente le seguenti pagine, in maniera che possiate approfittare delle offerte:

Su Instant Gaming invece è possibile risparmiare su tutti i tagli dell’abbonamento, poiché le schede di iscrizione a Switch Online sono costantemente in sconto. In seguito all’acquisto otterrete un codice da inserire all’interno del Nintendo eShop. Di seguito, i diversi tagli che è possibile acquistare:

Che vantaggi dà Nintendo Switch Online?

L’abbonamento a Switch Online permette l'accesso a una lunga serie di vantaggi esclusivi. Nello specifico, i vantaggi consistono in:

Gioco online e app Nintendo Switch Online : il servizio in abbonamento di Switch Online dà ai giocatori la possibilità di usufruire della funzionalità del gioco online nei titoli compatibili. Inoltre, gli abbonati di almeno 13 anni potranno accedere all’app e invitare a giocare i propri amici registrati usufruendo della chat vocale all’interno dei titoli compatibili.

: il servizio in abbonamento di Switch Online dà ai giocatori la possibilità di usufruire della funzionalità del gioco online nei titoli compatibili. Inoltre, gli abbonati di almeno 13 anni potranno accedere all’app e invitare a giocare i propri amici registrati usufruendo della chat vocale all’interno dei titoli compatibili. Giochi classici : l’abbonamento a Switch Online dà accesso a una selezione in costante aggiornamento di giochi classici per NES, SNES e Game Boy con modalità di gioco online aggiuntive. Inoltre, tramite l’app per dispositivi smart sarà possibile utilizzare la chat vocale durante le sessioni di gioco.

: l’abbonamento a Switch Online dà accesso a una selezione in costante aggiornamento di giochi classici per NES, SNES e Game Boy con modalità di gioco online aggiuntive. Inoltre, tramite l’app per dispositivi smart sarà possibile utilizzare la chat vocale durante le sessioni di gioco. Giochi esclusivi per i membri : il servizio offerto da Switch Online prevede l’accesso a un elenco sempre aggiornato di giochi esclusivi.

: il servizio offerto da Switch Online prevede l’accesso a un elenco sempre aggiornato di giochi esclusivi. Cloud dei dati di salvataggio: i giocatori abbonati avranno la possibilità di salvare online i propri dati di gioco. Questo significa che i salvataggi saranno collegati ad un solo account Nintendo, e che sarà sempre possibile accedervi e scaricarli da una qualsiasi console Nintendo Switch, una volta eseguito il login nel proprio account.

i giocatori abbonati avranno la possibilità di salvare online i propri dati di gioco. Questo significa che i salvataggi saranno collegati ad un solo account Nintendo, e che sarà sempre possibile accedervi e scaricarli da una qualsiasi console Nintendo Switch, una volta eseguito il login nel proprio account. Offerte esclusive per i membri: gli utenti che dispongono di una sottoscrizione a Switch Online avranno sempre accesso a tante offerte esclusive; tra queste, la possibilità di acquistare degli speciali controller NES compatibili con alcuni giochi Nintendo Entertainment System e Switch Online su Nintendo Switch.

Che giochi gratis include Nintendo Switch Online?

Il catalogo dei giochi gratuiti disponibili per gli abbonati viene aggiornato periodicamente, e oltre a una grande varietà di titoli per Nintendo Switch include tanti giochi classici per NES, SNES e Game Boy. Potete trovare maggiori dettagli sul sito ufficiale di Nintendo.

Per rimanere sempre aggiornati riguardo ai nuovi giochi gratis per gli iscritti a Nintendo Switch online vi consigliamo di consultare periodicamente la nostra pagina.

Giochi NES inclusi

Adventures of Lolo

Balloon Fight

Baseball

Blaster Master (+ SP)

City Connection

Clu Clu Land

Crystalis

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia

Dig-Dug II

Donkey Kong

Donkey Kong 3

Donkey Kong Jr.

Double Dragon

Double Dragon II: The Revenge

Dr. Mario (+ SP)

Earthbound Beginnings

Eliminator Boat Duel

Excitebike

Fire 'n Ice

Ghosts'n Goblins (+ SP)

Gradius (+ SP)

Ice Climber

Ice Hockey

Journey to Silius

Kid Icarus (+ SP)

Kirby's Adventure (+ SP)

Kung-Fu Heroes

Mappy-Land

Mario Bros.

Metroid (+ SP)

Mighty Bomb Jack (+ SP)

NES Open Tournament Golf

Nightshade

Ninja Gaiden (+ SP)

Ninja JaJaMaru-kun

Pinball

Pro Wrestling

Punch-Out!!

River City Ransom

Rygar

S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team

Shadow of the Ninja

Soccer

Solomon's Key

Star Soldier (+ SP)

Star Tropics

Super Dodge Ball

Super Mario Bros. (+SP)

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Tecmo Bowl

Tennis

The Immortal

The Legend of Zelda (+ SP)

TwinBee (+ SP)

Vice: Project Doom

Volleyball

Vs. Excitebike

Wario's Woods

Wrecking Crew

Xevious

Yoshi

Zelda II: The Adventure of Link (+ SP)

Giochi SNES inclusi

Bombuzal

Brawl Brothers

Breath of Fire

Breath of Fire II

Caveman Ninja (AKA Joe & Mac)

Claymates

Congo's Caper

Demon's Crest

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2: Diddy Kong's Quest

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!

Doomsday Warrior

Earthbound

Earthworm Jim 2

F-Zero

Fighter's History

Jelly Boy

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Kirby Super Star

Kirby's Avalanche

Kirby's Dream Course

Kirby's Dream Land 3

Operation Logic Bomb

Magical Drop II

Mario's Super Picross

Natsume Championship Wrestling

Panel de Pon

Pilotwings

Pop'n Twinbee

Preshistorik Man

Psycho Dream

Rival Turf!

Side Pocket

Smash Tennis

Spanky's Quest

Star Fox

Star Fox 2

Stunt Race FX

Super Baseball Simulator 1.000

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Ghouls 'n Ghosts

Super Mario All-Stars

Super Mario Kart

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Super Puyo Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

Super Valis IV

The Ignition Factor

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Peace Keepers

Tuff E Nuff

Wild Guns

Giochi inclusi per Game Boy

Alone in the Dark: The New Nightmare

BurgerTime Deluxe

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle's Quest

Kirby's Dream Land

Kirby's Dream Land 2

Metroid II - Return of Samus

Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Wario Land 3

Come riscatto i giochi gratis di Nintendo Switch Online?

L’abbonamento a Switch Online permette di scaricare un’app su Switch, all’interno della quale – come in una sorta di console virtuale – i giocatori trovano tutti i titoli classici inclusi nell’abbonamento. Questa app-raccoglitore continua a funzionare fino a quando si ha un abbonamento Switch Online attivo e include titoli per NES, SNES e Game Boy.

Che vantaggi mi dà il Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online?

Il Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online permette di avere alcuni benefici extra, che si sommano ai benefici dell'abbonamento base. In questo caso, parliamo di:

Catalogo di giochi classici da Nintendo 64 ;

; Catalogo di giochi classici da Game Boy Advance ;

; Catalogo di giochi classici da SEGA Mega Drive ;

; Espansioni incluse per alcuni videogiochi, come il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe o Happy Home Paradise per Animal Crossing: New Horizon.

Giochi inclusi per Nintendo 64

1080º Snowboarding (in arrivo)

Banjo-Kazooie

Dr Mario 64

Excitebike 64 (in arrivo)

F-Zero X

GoldenEye 007

Harvest Moon 64 (in arrivo)

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3 (in arrivo)

Mario Tennis

Paper Mario

Pilotwings 64

Pokémon Snap

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2 (in arrivo)

Pokémon Puzzle League

Sin & Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

WinBack

Yoshi’s Story

Giochi inclusi per SEGA Mega Drive

Alien Soldier

Alien Storm

Alisia Dragoon

Altered Beast

Beyond Oasis

Castlevania: Bloodlines

Columns

Comix Zone

Contra: Hard Corps

Dr Robotnik’s Mean Bean Machine

Dynamite Headdy

Earthworm Jim

Ecco the Dolphin

Flicky

Golden Axe

Golden Axe II

Gunstar Heroes

Kid Chameleon

Light Crusader

Mega man: The Wily Wars

M.U.S.H.A.

Phantasy Star IV

Pulseman

Ristar

Shining Force

Shining Force II

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Spinball

Space Harrier II

Street Fighter II': Special Champion Edition

Streets of Rage 2

Strider

Super Fantasy Zone

Sword of Vermilion

Target Earth

Thunder Force II

Toe Jam & Earl

Virtua Fighter 2

Zero Wing

Giochi inclusi per Game Boy Advance

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Metroid Fusion

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Nintendo Switch Online è necessario per tutti i giochi online?

No: è necessario per la stragrande maggioranza dei giochi, come Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 3, ma non necessariamente per tutti. Diversi titoli prevedono la possibilità di giocare online anche senza l’abbonamento a Switch Online.

Tra questi troviamo:

Fortnite

Arena of Valor

Onigiri

Paladins

Smite

Warframe

Brawlhalla.

Per capire se un gioco richiede necessariamente l'iscrizione all’abbonamento per il gioco online, basterà consultare il Nintendo eShop o le informazioni del prodotto sul sito di Nintendo.

Nintendo Switch Online funziona anche per i giochi Wii U e Nintendo 3DS?

No. Il servizio a pagamento di Switch Online funziona solo per i giochi per Nintendo Switch. La funzionalità di gioco online sulle console Wii U e Nintendo 3DS non ha invece costi aggiuntivi.

Come annullare l’abbonamento

Per annullare l’iscrizione a Switch Online basterà disattivare l’impostazione di rinnovo automatico e il servizio verrà interrotto alla fine del periodo di validità corrente. Per farlo basterà accedere alla sezione "Nintendo Switch Online" del menu delle impostazioni del Nintendo eShop o dell'account Nintendo e seguire le indicazioni riportate sullo schermo. È importante ricordarsi di disattivare il rinnovo automatico almeno 48 prima della scadenza dell'iscrizione.

Una volta annullata l’iscrizione non sarà più possibile giocare online con la maggior parte dei titoli per Nintendo Switch, i quali richiedono necessariamente l’abbonamento. Inoltre, il backup su cloud dei salvataggi non sarà più disponibile, anche se potrete sempre continuare a usufruire dei dati salvati nella memoria della vostra console. Infine, non saranno più disponibili tutti i titoli di NES e SNES normalmente inclusi nella sottoscrizione.