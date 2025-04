Nintendo Switch 2 FAQ: le risposte a tutte le vostre domande

L'annuncio di Nintendo Switch 2 dello scorso 2 aprile, con il Direct dedicato che ha svelato tutti i dettagli sulla nuova console, ha lasciato qualche dubbio nel cuore degli appassionati – più che altro perché non si è mai parlato di prezzi, e alcune specificità sono state affidate ai materiali ufficiali o addirittura allo store online della casa di Kyoto.

Dal momento che molti dei nostri lettori, anche sui social, sono in cerca di risposte su Switch 2, abbiamo deciso di raccogliere qui quante più informazioni possibili, rispondendo alle vostre domande sulla nuova console di casa Nintendo.

Nelle scorse ore, vi abbiamo mostrato da vicino anche le specifiche ufficiali e le abbiamo messe a confronto con Switch e con Switch OLED, permettendovi di avere una visione d'insieme su cosa offrirà Switch 2 dal punto di vista tecnico.

Potete anche consultare la nostra guida ai pre-order di Switch 2, con tutti i dettagli su edizioni e prezzi.

Switch 2: Specifiche, performance e accessori

Che display ha e cosa cambia da quello di Switch? Nintendo Switch 2 monta un display LCD da 7,9" che arriva a 1080p (ossia al full HD). Il display di Nintendo Switch originale era un LCD da 6,2" a 720p, mentre Nintendo Switch OLED montava un display OLED da 7", sempre a 720p. È la prima volta, quindi, che lo schermo di una console Nintendo propone il full HD, in linea con altri display LCD che abbiamo visto su piattaforme portatili (che sono però dei PC), come ad esempio ASUS ROG Ally (che monta 7" a 1080p). Il display di Nintendo Switch 2 supporta HDR10 e il VRR con refresh rate fino a 120 Hz, per garantire immagini più scorrevoli.

Perché Switch 2 non ha uno schermo OLED? In merito alla scelta di non inserire un display OLED, con quello che sulla carta è un downgrade rispetto alla tipologia di pannello proposta invece sulla precedente Nintendo Switch OLED, Nintendo ha spiegato di ritenere molto migliorati i display LCD negli ultimi anni, e di esser orgogliosa del risultato che un LCD offre in abbinamento all'HDR – che migliora la resa cromatica nettamente, rispetto a un LCD senza HDR. In un Q&A con la stampa, segnalato da Nintendo Life, la compagnia giapponese ha spiegato per bocca di Tetsuya Sasaki che ha scelto di optare per un LCD con HDR «dopo averci riflettuto a lungo», poiché la tecnologia LCD in questi ultimi otto anni «ha avuto diversi miglioramenti». Per il momento, quindi, non si parla di una futura Switch 2 OLED.

A che risoluzione girano i giochi per Switch 2? Come già Switch 1, Switch 2 lavorerà diversamente a seconda che sia in modalità portatile o collegata alla TV, dove (grazie anche alla dock e al raffreddamento che essa offre) può offrire una potenza superiore. In portatile Nintendo ha parlato di giochi che gireranno a 1080p (1920x1080, in miglioramento rispetto ai 1280x720 di Switch), mentre in modalità TV può arrivare a 2160p (ossia 4K, 3840x2160 a 60 fps). In alcuni casi, se previsto dalle specifiche modalità grafiche di un gioco, può lavorare anche fino a 120 fps a 1920x1080 o 2560x1440.

Switch 2 supporta tecnologie grafiche avanzate, come DLSS e ray-tracing? Sì, Nintendo ha confermato che, montando un chip NVIDIA, Switch 2 può fare affidamento su DLSS per migliorare le performance e la qualità visiva dei suoi giochi. Inoltre, ha anche confermato che potremo vedere giochi con ray-tracing per una migliore resa delle luci.

Quanto dura la batteria di Switch 2? La batteria integrata nel corpo di Nintendo Switch 2 è da 5.220 mAh (quella di Switch 1 e Switch OLED era di 4.310 mAh). Tuttavia, evidentemente per via di consumi maggiori e dello schermo più grande, la durata ufficiale dichiarata da Nintendo si attesta tra le 2 e le 6,5 ore. Per i precedenti modelli di Switch, la durata dichiarata era compresa tra le 4,5 e le 9 ore di gioco. La discriminante è sempre il gioco: un The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom consuma chiaramente di più di uno Snipperclips e varrà lo stesso anche su Switch 2. Inoltre, in alcuni casi Nintendo ha parlato di console in modalità Prestazioni per una maggior resa sui frame rate, il che suggerisce che – come accade su altre piattaforme portatili – potrebbe essere possibile spingere o moderare il TDP (il consumo termico, ossia quanto le performance si spingono oltre, con però un impatto sulla batteria) tra varianti predefinite dal sistema operativo della console, per raggiungere il risultato e l'autonomia migliori possibili.

I Joy-Con di Switch 1 sono compatibili con Switch 2? Nintendo ha confermato ufficialmente che i Joy-Con e i controller di Switch 1 sono compatibili con Switch 2, fatta eccezione per quei giochi (esclusivi di Switch 2) che richiedono l'uso di caratteristiche uniche dei nuovi Joy-Con, come il puntatore mouse. Come segnalato da Nintendo Life e detto nelle parole di Nintendo: «i controller di Nintendo Switch possono essere utilizzati in modalità wireless e sono compatibili anche con i giochi esclusivi di Nintendo Switch 2, ma non possono essere utilizzati se i giochi richiedono delle feature uniche dei Joy-Con 2, come i controlli via mouse». Inoltre, Nintendo ha anticipato che alcune funzionalità non saranno possibili collegando i Joy-Con a Switch 2, anche se si potrà giocare serenamente: «non è possibile uscire dalla modalità riposo di Switch 2 utilizzando il tasto Home dei controller per Nintendo Switch, che siano Joy-Con o Pro Controller. Tuttavia, nei controller privi di tasto C, sarà possibile avviare la GameChat selezionando l'opzione apposita dal menù Home». Considerando che i nuovi Joy-Con hanno un attacco magnetico, anziché uno a slitta (e sono più grandi), non dovrebbe invece essere possibile collegare i Joy-Con di prima generazione fisicamente al corpo di Switch 2. Si possono collegare senza problemi via wireless, invece. Per ogni ulteriore dettaglio sulla compatibilità degli accessori di Switch 1 con Switch 2, fate riferimento alla guida ufficiale di Nintendo.

Quanto costa la telecamera di Switch 2 per GameChat? Tramite lo store ufficiale MyNintendo Store, Nintendo ha comunicato che il costo ufficiale della Telecamera per Nintendo Switch 2 è di 59,99€. È possibile collegarla a Switch 2 mediante la porta USB-C superiore della console.

Cosa è incluso nella confezione di Switch 2? C'è l'alimentatore? Da comunicato ufficiale di Nintendo, all'interno della scatola di Switch 2 sono sempre inclusi: Console Nintendo Switch 2

Controller Joy-Con 2 (sinistro e destro)

Impugnatura per Joy-Con 2

Laccetti per Joy-Con 2

Base per Nintendo Switch 2

Cavo HDMI ad altissima velocità

Blocco alimentatore per Nintendo Switch 2

Cavo di ricarica USB-C. Il blocco alimentatore è quindi incluso nella confezione della console.

Dove si pre-ordina Switch 2? Devo fare la coda su MyNintendo Store? In realtà no: Nintendo ha annunciato un sistema di invito per la prenotazione sul suo MyNintendo Store ufficiale a partire dall'8 aprile, ma nel frattempo la console è già prenotabile presso altri rivenditori, come Amazon o GameStop. Consultate la nostra guida al pre-order per tutte le indicazioni sulla disponibilità.

Giochi e app

Quanto costano i giochi per Switch 2? Per il momento, sul mercato italiano Nintendo ha confermato diverse fasce di prezzo, che peraltro a loro volta sono diverse a seconda che compriate il gioco in copia fisica o in copia digitale. Giochi di prima fascia come Mario Kart World, ad esempio, hanno un prezzo ufficiale di 89,99€ in edizione fisica (confermato anche da Amazon) e di 79,99€ in edizione digitale. L'annunciato Donkey Kong Bananza, invece, ha un prezzo di 79,99€ in fisico e di 69,99€ in digitale. Non è chiaro quali giochi rientreranno in una fascia di prezzo e quali nell'altra, al momento. Consultando rivenditori come Amazon, inoltre, apprendiamo che l'edizione Nintendo Switch 2 di un gioco come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che include il gioco per Switch 1 + il pacchetto di upgrade specifico per Switch 2) ha un costo di listino per l'Italia di 79,99€. Su altri rivenditori, come Amazon France, il prezzo è inferiore e al momento non è chiaro il motivo di questa discrepanza.

I giochi di Switch 2 sono disponibili in edizione fisica? Sì, i giochi di Nintendo Switch 2 non sono acquistabili solo in formato digitale, ma anche in copia fisica, con la confezione del gioco che include una cartuccia da inserire nella console. Tuttavia, da annuncio ufficiale di Nintendo sul suo sito, i giochi in copia fisica dovrebbero costare 10€ in più della controparte digitale: Donkey Kong Bananza, ad esempio, costerà 79,99€ se acquistato in copia fisica e 69,99€ se acquistato in digitale su Nintendo eShop della console.

Cosa sono le game key card di Switch 2? Sul suo sito ufficiale, Nintendo ha introdotto le Game key card, ossia delle confezioni fisiche di un gioco, al cui interno però non sono presenti tutti i dati. Si tratta di un'alternativa alle cartucce tradizionali, ma al momento non è chiaro quali giochi avranno una cartuccia vera e propria, quali avranno invece una game key card, o se saranno possibili sempre entrambe le opzioni a scelta dell'utente e a costi differenti. Sul sito ufficiale, viene spiegato che «le game key card sono diverse dalle cartucce normali, poiché non contengono tutti i dati di gioco. Invece, si tratta di una "chiave" (key, ndr) per scaricare il gioco intero sulla console tramite internet. Una volta completato il download, si può giocare inserendo la game key card nel proprio sistema operativo e avviando il gioco come se fosse una normale copia fisica». Viene precisato che le confezioni che includono una game key card anziché una cartuccia specifica avranno precisi riferimenti in copertina che lo segnaleranno, quindi occhio alle copertine dei giochi in formato fisico: ci sarà una fascetta in bassa, in bianco con testo nero, che preciserà che si tratta di una game-key e non del gioco completo in formato fisico.

Cosa sono le cartucce virtuali di Nintendo? Nel 2025 Nintendo ha presentato le cartucce virtuali, che si possono utilizzare sia su Switch che su Switch 2. Si tratta di un sistema che cerca di applicare la flessibilità delle copie fisiche anche alle copie digitali di un gioco, "simulando" il possesso di una cartuccia vera e propria. È possibile trasformare un gioco in digitale in una cartuccia virtuale, che si può caricare ed espellere dalla propria console. È anche possibile prestare la cartuccia virtuale a un membro della propria famiglia. Potete trovare maggiori informazioni sul funzionamento e la condivisione delle cartucce virtuali sul sito ufficiale.

Ci saranno giochi specificamente per Switch 2? Ovviamente sì. Nintendo Switch 2 non è una console potenziata, ma è a tutti gli effetti una nuova generazione di console Nintendo. Questo significa che, al di là della retrocompatibilità con i giochi della precedente Nintendo Switch, vedrà il lancio di giochi specificamente sviluppati per Switch 2 e non compatibili con la generazione precedente – come Mario Kart World, Donkey Kong Bananza e The Duskbloods.

Posso usare l'abbonamento Nintendo Switch Online su Switch 2? Sì, Nintendo ha già confermato che l'abbonamento a Nintendo Switch Online che avete magari già attivo con Switch 1 sarà valido anche su Switch 2. Alcuni dei vantaggi rimarranno gli stessi: ad esempio, ci sarà l'accesso ai servizi per i giochi online, oppure quello a una libreria di classici – che, esclusivamente su Switch 2, include anche giochi per GameCube, come The Legend of Zelda: The Wind Waker. Inoltre, Nintendo ha confermato ufficialmente che l'upgrade per Switch 2 di alcuni giochi di Switch 1 è incluso in Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: ad esempio, il sito ufficiale cita apertamente l'upgrade gratis di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per gli abbonati al Pacchetto aggiuntivo. Infine, l'abbonamento permetterà di accedere alle funzionalità GameChat, la nuova feature di videochiamata e condivisione della schermata di gioco esclusiva di Switch 2. Nel comunicato stampa di annuncio ufficiale, infatti, viene riportato che «sono necessarie una connessione a Internet e un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online» per l'uso di GameChat. Tuttavia, fino a marzo 2026 la feature sarà disponibile gratis per tutti, in modo che possiate testarla.

Cos'è GameChat e come funziona? Sul Joy-Con 2 destro di Switch 2 è presente un pulsante C, che richiama la nuova funzionalità GameChat. Si tratta di una feature che permette di conversare con i propri amici e familiari mentre si gioca, o anche di condividere la schermata di gioco (anche su giochi diversi), praticamente giocando in compagnia anche mentre si è lontani. Acquistando la videocamera apposita (a 59,99€, venduta a parte) è anche possibile condividere il proprio volto, in una videochiamata vera e propria. Come spiegato da Nintendo nell'annuncio ufficiale, «che sia festeggiare una vittoria o un semplice saluto, GameChat permette ad amici online in tutto il mondo di sentirsi seduti fianco a fianco sullo stesso divano. Una volta abilitata GameChat, i giocatori potranno iniziare una chat con gli amici in ogni momento, semplicemente premendo il pulsante C sul controller Joy-Con 2 destro. Il microfono integrato nella console può essere usato per la chat vocale durante i giochi da un massimo di 12 utenti in luoghi differenti. Fino a quattro amici possono condividere il loro schermo e, collegando una telecamera USB-C compatibile come la telecamera per Nintendo Switch 2 (venduta separatamente), possono usare anche la chat video, per vedere il proprio volto e quello degli altri mentre esultano, gridano o ridono giocando». L'uso della funzionalità richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online, ma l'accesso sarà gratis fino al 31 marzo 2026, in modo che gli utenti possano testare GameChat e capire se fa al caso loro.

GameChat ha dei filtri per il parental control e la tutela dei giocatori più giovani? Sì, Nintendo ha confermato di aver inserito dei filtri famiglia, il parental control e misure di sicurezza che permettono anche ai più giovani di giocare in sicurezza con GameChat, in modo che non vengano esposti a situazioni spiacevoli. «Misure di sicurezza, come la possibilità di segnalare una persona durante la sessione, sono state implementate per consentire ai giocatori di godersi l’esperienza della chat in sicurezza. Inoltre, Nintendo riconosce l’importanza del ruolo che genitori e tutori legali ricoprono riguardo alle esperienza online dei loro figli, perciò i minori di 16 anni dovranno ottenere il permesso di un genitore o tutore legale per usare GameChat, tramite una versione aggiornata della app Filtro famiglia per Nintendo Switch» viene riferito nel comunicato di annuncio ufficiale di questa funzionalità.

Mi serve Nintendo Switch Online per usare GameChat su Switch 2? Sì, per accedere alle funzionalità di GameChat è necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online. Tuttavia, Nintendo ha previsto una offerta di benvenuto per il lancio di Switch 2, che permetterà di usare la feature gratis, a qualsiasi utente, fino a marzo 2026.

Cos'è GameShare di Switch 2 e come funziona? GameShare è una funzionalità annunciata per Nintendo Switch 2 che permette di condividere il proprio gioco anche con chi non lo ha. Se, ad esempio, state giocando su Switch 2 un gioco compatibile con GameShare, avete la possibilità di invitare altri a giocare mediante comunicazione locale, che abbiano Switch 2 o Switch. Come spiegato da Nintendo: «con GameShare, un nuova funzione di Nintendo Switch 2, i giocatori possono condividere e giocare lo stesso gioco con altri che non lo hanno. Se una persona ha una console Nintendo Switch 2 e una copia di un gioco compatibile con GameShare, può invitare altri a giocare temporaneamente in comunicazione locale, con la loro console Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch. Tra console Nintendo Switch 2, GameShare può essere usato anche assieme a GameChat per il gioco online, in modo da poter usare la chat con gli altri divertendosi tutti con lo stesso gioco».

Retrocompatibilità e upgrade

Posso usare le cartucce di Switch 1 su Switch 2? Sì, le cartucce di Switch 1 sono compatibili con Switch 2. Se, ad esempio, avete Super Mario Odyssey in edizione fisica, grazie alla retrocompatibilità potete inserire la cartuccia su Switch 2 e giocare senza nessun passaggio extra da fare. La notizia è stata confermata sul sito ufficiale, dove Nintendo scrive che «Nintendo Switch 2 è compatibile con i giochi per Nintendo Switch sia in versione su scheda che scaricabile. Alcuni giochi per Nintendo Switch potrebbero non essere supportati o pienamente compatibili con Nintendo Switch 2».

Quanto costano gli upgrade dei giochi di Switch 1 su Switch 2 se ho già il gioco? Al momento non c'è una risposta ufficiale per il mercato italiano, ma più che altro delle teorie. Consultando tutti i materiali ufficiali e la pagina specifica che parla delle Nintendo Switch 2 Edition dei giochi di Switch 1, Nintendo non fa mai apertamente menzione dei prezzi che possiamo aspettarci per questi upgrade nel nostro mercato. Considerando i costi emersi per il Giappone, sembra lecito aspettarsi upgrade tra i 10€ e i 20€, probabilmente a seconda della loro ricchezza: sono possibili 10€ per upgrade puramente grafici, mentre i 20€ potrebbero essere previsti per upgrade come quello di Kirby e la Terra Perduta + Il Mondo Astrale, che introduce un vero e proprio pacchetto di nuovi contenuti inediti per l'occasione. Rimaniamo comunque in attesa di vedere spuntare gli upgrade su Nintendo eShop per avere la conferma ufficiale dei prezzi per il nostro mercato.

Quanto costano gli upgrade dei giochi di Switch 1 su Switch 2 se non ho il gioco? Se non hai già il gioco su Switch 1 e vuoi comprare la sua edizione per Switch 2, il prezzo dipende dal titolo, ma è assimilabile a un prezzo pieno di un qualsiasi altro gioco. Secondo Amazon, ad esempio, sia Zelda: Breath of the Wild che Zelda: Tears of the Kingdom hanno un costo di 79,99€ ciascuno in versione Nintendo Switch 2 – che include il gioco base e tutte le migliorie apportate per Switch 2. Non è detto però che questo costo sarà valido per tutte le edizioni Switch 2 che includono il gioco completo e gli upgrade: bisognerà attendere di vedere come si muoverà Nintendo di titolo in titolo, essendo Zelda considerato di fascia alta e quindi plausibilmente più costoso di altre proposte.

Tutti i giochi di Switch 1 sono compatibili con Switch 2? No, ma la stragrande maggioranza dei giochi è compatibile senza problemi. Nintendo ha creato una pagina specifica dove riporta le indicazioni sui giochi compatibili e ha stilato anche una lista di quelli che hanno problemi di avvio e non sono quindi giocabili su Switch 2. Tutti i titoli Nintendo di Switch 1 sono compatibili con Switch 2, a eccezione di Nintendo Labo Toy-Con 04: Kit VR, poiché il corpo di Switch 2 non entra nel kit Labo VR, essendo più grande di quello di Switch 1.

Posso giocare i giochi di Switch 1 su Switch 2 anche senza comprare nessun upgrade? Sì, i giochi sono retrocompatibili e vengono letti da Switch 2 esattamente come faceva Switch 1. In quel caso, non si hanno le migliorie specifiche create per Switch 2 (frame rate migliorati, grafica upscalata e così via), ma un gioco Switch 1 è giocabile senza problemi su Switch 2 anche senza comprare alcun upgrade.

Questo articolo sarà aggiornato con ulteriori domande (e ulteriori risposte) via via che si renderà necessario.