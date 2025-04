Nintendo Switch 2: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

In occasione del Direct del 2 aprile 2025, Nintendo ha svelato ufficialmente nuovi dettagli e la data di uscita di una delle console più attese degli ultimi anni: Nintendo Switch 2. Questo nuovo hardware promette di rivoluzionare il mondo del gaming portatile e casalingo, offrendo agli utenti funzionalità innovative, una grafica migliorata e un'esperienza di gioco mai vista prima. Con il lancio fissato per il 5 giugno 2025, è il momento ideale per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, oltre a esplorare i dettagli della console e dei titoli disponibili al lancio.

Nintendo Switch 2, cos’è e quali sono le novità?

Nintendo Switch 2, evoluzione diretta della popolarissima Switch, offre uno schermo LCD da 7,9" con risoluzione 1080p, supporto HDR e refresh rate fino a 120 fps. Tra le caratteristiche distintive troviamo nuovi Joy-Con 2, che si agganciano magneticamente e integrano il nuovo pulsante C per attivare la funzione GameChat, consentendo comunicazioni vocali con amici durante le partite. La console offre anche la possibilità di giocare in 4K a 60 fps quando connessa al dock incluso, che integra una ventola per una gestione migliore del calore.

Un'altra importante novità è la funzione GameShare, che permette di giocare insieme fino a tre console utilizzando una sola copia del gioco, ideale per le sessioni multiplayer in famiglia o tra amici.

Nintendo Switch 2, quando esce?

Nintendo Switch 2 sarà disponibile ufficialmente dal 5 giugno 2025. I preordini sono già aperti presso i principali rivenditori online e fisici.

Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarla?

Nintendo Switch 2 rappresenta la scelta ideale per chiunque desideri un'esperienza di gioco versatile, sia in mobilità che comodamente dal divano di casa. Perfetta per i fan storici Nintendo, grazie alla retrocompatibilità con i giochi della precedente Switch e all'arrivo di titoli aggiornati in Nintendo Switch 2 Edition, questa nuova console sarà irrinunciabile anche per chi cerca nuove sfide e innovazioni nel panorama videoludico.

Nintendo Switch 2, quale versione acquistare?

Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal lancio in due principali configurazioni:

Console standard : include la sola console Nintendo Switch 2 al prezzo ufficiale di 469,99€.

Bundle con Mario Kart World: comprende la console Nintendo Switch 2 e il gioco Mario Kart World al prezzo di 509,99€.

Nintendo Switch 2, quanto costa e dove acquistarla?

Per garantirsi una Nintendo Switch 2 al miglior prezzo, è consigliabile monitorare i principali rivenditori come Amazon, GameStop e My Nintendo Store. Come sempre, vi aggiorneremo tempestivamente sulle eventuali offerte e ulteriori disponibilità presso altri rivenditori.

Amazon

Console standard | 469,99€

Bundle con Mario Kart World | 509,99€

Gamestop