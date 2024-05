Mortal Kombat 1 Premium Edition per PS5 a 66€: -33%!

La Premium Edition di Mortal Kombat 1 per PS5 è oggi disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 66,81€ invece di 99,99€, permettendovi di risparmiare il 33%. Questa edizione include non solo il gioco base ma anche il Kombat Pack con 6 nuovi personaggi giocabili e 5 kameo. In più, riceverete una skin esclusiva di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage e 1.250 Kristalli del Dragone da utilizzare nel gioco. Non perdetevi l'opportunità di tuffarvi nell'azione mozzafiato e nelle storie del nuovo capitolo di Mortal Kombat.

Mortal Kombat 1 Premium Edition per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1 è il sogno diventato realtà per gli appassionati di giochi di combattimento e i fan storici della serie. Questa edizione si rivolge a chi desidera immergersi completamente nel ricco universo di Mortal Kombat, con contenuti esclusivi come 6 nuovi personaggi giocabili (Omni-man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Patriota, Takeda) e 5 nuovi kameo (Tremor, Mavado, Janet Cage, Ferra, Khameleon). Con una skin speciale di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage e 1.250 Kristalli del Dragone, risulta una scelta obbligata per i veri intenditori.

Mortal Kombat 1 Premium Edition offre un universo di gioco completamente rivitalizzato, dove si potrà sperimentare un sistema di combattimento rinnovato, modalità inedite e Fatality mai viste prima. Che siate vecchi fan della serie pronti a tuffarvi nuovamente nell'azione o nuovi giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco ad alta intensità, questa versione premium è stata pensata appositamente per soddisfare queste esigenze, offrendo un'esperienza di gioco di qualità superiore e contenuti esclusivi.

In sintesi, la Mortal Kombat 1 Premium Edition per PS5 è un investimento che garantisce non solo ore di intrattenimento ad alta tensione ma anche contenuti esclusivi che arricchiscono l'esperienza di gioco, il tutto a 66,81€, un prezzo vantaggioso rispetto al consueto 99,99€. Per gli appassionati del genere e per chi cerca il meglio che il mondo dei videogiochi ha da offrire, questa edizione premium rappresenta una scelta eccellente. Non lasciatevela sfuggire!

Vedi offerta su Amazon