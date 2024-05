Assassin's Creed Shadows esce dall'ombra: ecco trailer e data di uscita

Ubisoft ha finalmente stato mostrato per la prima volta Assassin's Creed: Shadows, nome definitivo del gioco noto in precedenza come Codename Red.

Dopo gli ultimi episodi di Assassin's Creed (che trovate su Amazon al miglior prezzo), la serie si prepara finalmente ad andare in Giappone.

Ubisoft ci aveva anticipato che oggi avrebbe alzato il sipario sul gioco, e così è stato.

Il titolo ambientato in Giappone ha infatti visto pubblicato il suo reveal trailer pochi minuti fa: lo potete recuperare poco sotto, nel player dedicato.

Da quello che è possibile notate, il titolo vedrà ben due protagonisti: un samurai di origini africane di nome Yasuke, assieme a una kunoichi (ossia una ninja di sesso femminile) chiamata Naoe.

I personaggi erano già stati resi noti a più battute nel corso delle passate settimane.

I due protagonisti sono in ogni caso al centro del trailer cinematico, che lascia ben sperare circa l'atmosfera dalle tinte nipponiche, inedita per la serie e richiesta a gran voce dai fan ormai da tantissimi anni.

Assassin's Creed Shadows è in ogni caso in arrivo su console di attuale generazione (ossia PS5 e Xbox Series X/S) e PC a partire dal 15 novembre 2024.

Non è stato reso noto se, nel corso della prossima conferenza dell'Ubisoft Forward di giugno, verrà mostrato il gioco in azione, sebbene la cosa appaia molto probabile, se non praticamente certa.

Ma non solo: da quello che sappiamo Assassin's Creed Shadows dovrebbe essere inoltre un gioco davvero molto lungo e corposo, almeno stando a quanto emerso nel tempo dai soliti insider ben informati.

Infine, nelle scorse ore il Puzzle della Clessidra si è rivelato essere solo la punta dell'iceberg di una serie di codici misteriosi sparsi qua e là nel web da Ubisoft per promuovere il reveal di Assassin's Creed Shadows.