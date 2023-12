Migliori libri e fumetti sui videogiochi da regalare a Natale

Regalare libri o fumetti a Natale è sempre un'ottima idea che ha tutta la nostra approvazione: meglio ancora, se quei regali sono destinati a un videogiocatori e volete colpire nel segno, andando a stuzzicare la sua passione videoludica e arricchendola con letteratura a tema.

Ecco che così se siete in cerca di libri o albi a fumetti che potrebbero far battere il cuore a qualsiasi giocatore siete, come sempre, nel posto giusto: dopo avervi raccomandato i migliori accessori e i migliori gadget da regalare a chi videogioca, vediamo oggi come sbizzarrirvi per arricchire la libreria, distinguendovi con un regalo sotto l'albero destinato a rimanere nel cuore a lungo.

I migliori libri e fumetti da regalare a Natale

La saga The Witcher di Andrzej Sapkowski

Per i veri fan di Geralt

Quando CD Projekt RED ha dato i natali al suo Geralt di Rivia nel videogioco The Witcher, lo ha fatto attingendo a piene mani dall’opera letteraria di Andrzej Sapkowski.

Lo scrittore polacco è infatti il vero (e unico) papà di Geralt, Ciri, Yennefer e gli altri protagonisti delle vicende dello strigo, che di recente sono diventate anche un appuntamento televisivo con l’omonima serie firmata Netflix.

Se volete scoprire quali siano le avventure canoniche del Lupo Bianco, quali le vicende del Continente e – perché no – cosa aspettarvi anche dal futuro della produzione Netflix, i volumi della saga fantasy sono imperdibili. E presto potrebbero addirittura arricchirsi.

The Last of Us - Il Sogno Americano

Per chi vuole sapere tutto di Ellie

Se avete seguito Ellie in The Last of Us, The Last of Us: Left Behind e infine in The Last of Us – Part II, siamo piuttosto sicuri che il fumetto ufficiale della serie Naughty Dog sia un pezzo che non può mancare alla vostra collezione.

Firmato da Neil Druckmann in persona, The Last of Us: Il Sogno Americano è disponibile anche localizzato in italiano e vi consente di seguire la celebre protagonista immune all’infezione di Cordyceps in un’avventura dalle sue origini, che abbiamo esaminato senza spoiler in uno speciale dedicato.

Elden Ring - Books of Knowledge (vol. 1 e 2)

L'enciclopedia dell'Interregno

Se dovete fare un regalo a qualcuno che ama Elden Ring, potete andare sul sicuro: da qualche tempo è arrivato sul mercato il ricco cofanetto Elden Ring - Books of Knowledge, delle guide ufficiali con licenza Bandai Namco che rappresentano delle vere e proprie enciclopedie dell'Interregno.

Questi titanici volumi, con una pregiata rilegatura e una robusta copertina rigida, vi permettono di approfondire le mappe delle regioni e la lore del mondo creato da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin, portandovi a scoprirne (anche se solo in inglese) davvero tutti i segreti. Un regalo perfetto da mettere sotto l'albero di chi ama i giochi di casa FromSoftware.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Guida da collezione

La splendida enciclopedia di Tears of the Kingdom

Uno dei giochi più clamorosamente belli di questo anno ricchissimo è stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Continuando a costruire (è proprio il caso di dirlo) sulla formula del precedente Breath of the Wild, il titolo di casa Nintendo è il trionfo della creatività e del gameplay puro, capace di dare sempre un senso di scoperta e meraviglia ai giocatori.

Se qualcuno che vi è caro sta amando la più recente avventura di Link, regalargli la guida ufficiale in italiano è una splendida idea: si tratta di un volume ricchissimo di immagini, che approfondisce ogni singolo aspetto del mondo di gioco. Il tutto, impreziosito da una copertina rigida decorato con la Spada Suprema di Link.

Il gene del talento

Un viaggio nel Kojima-pensiero

Che Hideo Kojima sia un personaggio peculiare dell'universo videoludico, lo sappiamo tutti. Se volete scoprire di più su ciò che si nasconde dietro le sue fonti di ispirazione, da cui sono nati giochi come Metal Gear o Death Stranding, il volume Il Gene del Talento è ora disponibile anche in italiano in una pregiata edizione che vi abbiamo recensito.

Al suo interno trovate una raccolta di saggi dedicati a libri e film che hanno influenzato il lavoro dell'autore, dando vita ad alcuni dei temi che poi abbiamo ritrovato nei suoi giochi. È il regalo perfetto per chi ama i videogiochi di Hideo Kojima e vuole scoprire di più sulle idee che hanno reso possibili le sue opere. E, perché no, magari voi stessi troverete delle belle fonti di ispirazione, se siete dei creativi.

Game Hero - Viaggio nelle storie dei videogiocatori

Che cosa fanno i videogiochi per noi?

Spesso i media generalisti parlano del videogioco solo nella sfumatura in cui esso può avere un impatto negativo sulle nostre vite. Cosa succede, invece, quando guardiamo al modo in cui i videogiochi possono farci sentire parte di una comunità?

Cosa succede quando diventano una strada professionale, un mezzo di unione con amici e famiglia, un mezzo di espressione? È quello che racconta la dottoressa Viola Nicolucci nel suo Game Hero - Viaggio nelle storie dei videogiocatori, dove percorre le storie di alcuni appassionati – dai professionisti ai giocatori – che raccontano come il videogioco abbia avuto un impatto sulle loro vite.

Un volume che si legge tutto d'un fiato, dove le storie dei videogiocatori si susseguono per aiutare i veterani del medium a notare quanto ci somigliano un po' tutti e quanto i videogiochi facciano per noi. Ma non solo: può anche essere un ottimo volume da regalare a chi, invece, il potenziale del videogioco non lo vede, e ha bisogno di sentirsi dire direttamente da appassionati e addetti ai lavori, nella trattazione della dott.ssa Nicolucci, che l'interazione ha un potere davvero enorme.

Vivere mille vite. Come i videogiochi ci hanno cambiato il futuro

La storia dei videogiochi, raccontata in modo personale

Ci sono tanti libri che permettono di ripercorre la storia dei videogiochi, ma uno che sicuramente colpirà un appassionato videogiocatore a cui volete fare un regalo è sicuramente Vivere mille vite.

Il volume del giornalista Lorenzo Fantoni è un incontro tra l'enciclopedica storia videoludica e l'esperienza personale e familiare vissuta fianco a fianco con questo mezzo di comunicazione – dalle prime partite alle origini del medium fino all'evoluzione del rapporto con il videogame.

Una lettura scorrevole, che rende i trascorsi dei videogiochi quello che sono: un bellissimo racconto. Da poche settimane è stata lanciata anche una nuova edizione rivista e aggiornata, recente e quindi perfetta da mettere sotto l'albero.

Red Dead Redemption: Storia e Gloria del West in pixel

Una retrospettiva sull'universo della saga di Red Dead Redemption

Firmato da Adriano Di Medio, penna molto nota ai lettori di SpazioGames per i tanti approfondimenti che ha realizzato anche per la nostra testata, questo volume permette di ripercorrere retroscena, tematiche e significati dietro alla saga di Red Dead, che ha portato i videogiocatori a innamorarsi del Selvaggio West.

Con riflessioni e approfondimenti anche transmediali, il libro ha lo scopo di analizzare il fenomeno di Red Dead, riflettendo anche sui toni satirici utilizzati da Rockstar Games per dissacrare la nostra società, fin nell'epoca del Vecchio West, e le sue contraddizioni.

È un regalo perfetto per chi ama la serie videoludica dedicata ai cowboy e per chi vuole scoprire di più sui significati, i simbolismi e le fonti d'ispirazione che hanno animato John Marston, Arthur Morgan e compagni.

The CRPG Book

Una titanica enciclopedia a colori sui giochi di ruolo

I videogiocatori non si stancano mai dei giochi di ruolo. Declinateli in qualsiasi salsa vogliate, ma parliamo di titoli che sono sempre in cima alla lista degli amori di chi si diverte a videogiocare, perché riescono sia a coinvolgere in modi lontanissimi dal nostro, sia a coinvolgere il nostro ingegno e il nostro pensiero strategico.

Se conoscete qualcuno che ama in particolare i giochi di ruolo classici, sulla scia degli Ultima, ma anche dei Fallout o dei Mass Effect – in tutte le loro contaminazioni – sappiate che The CRPG Book: A Guide to Computer Role-Playing Games è una vera e propria enciclopedia gigante che permette di ripercorrere l'intera storia del genere, con anche una valanga di immagini ad accompagnare i testi.

Se volete saperne di più, abbiamo recensito questo libro per voi: vedendolo, avrete già sicuramente pensato a qualcuno per cui sarebbe un regalo perfetto.