Non è sempre facile fare regali a un videogiocatore o a una videogiocatrice incallita. In eventi come il Natale ad esempio, si rischia di comprare un gioco famoso che potrebbe essere regalato da qualche altro amico o parente, oppure che lo stesso destinatario del regalo se lo compri al day one rovinandovi così l’idea. Se si vuole mantenere la sorpresa è dunque difficile riuscire a pensare sempre a un titolo nuovo che possa piacere; fortunatamente però esistono delle alternative più che valide come idea regalo tra i tanti gadget che ruotano intorno al mondo videoludico, che fanno seguito agli accessori che vi abbiamo già proposto.

Che siano tazze, lampade, libri, fumetti o qualsiasi altra cosa, è pieno di oggetti a tema videoludico che possono andare più che bene come regalo. I gadget infatti sono molto diffusi, specialmente per i titoli più famosi che hanno davvero qualsiasi tipologia di oggetto griffata con il loro logo. Se non avete idea di che videogioco scegliere per i vostri amici affidatevi dunque a qualche gadget originale e unico per sorprenderli. Per aiutarvi vi proponiamo noi qualche idea regalo per Natale con un po’ di gadget a tema videoludico da cui prendere spunto.

Cosa regalare a Natale a un videogiocatore

Lampada PlayStation Icons

Volete festeggiare l’arrivo di PlayStation 5 con qualcosa di adatto? Allora perché non regalare a qualche fortunato che è riuscito a ottenere la nuovissima console Sony un gadget a tema. Questa lampada è perfetta per qualsiasi appassionato del marchio creato da Sony, gli iconici simboli di triangolo, cerchio, quadrato e X si illuminano con tre modalità diverse: luce statica, in movimento e a ritmo di musica. La lampada si può illuminare sia utilizzando delle batterie (vendute separatamente) che tramite il cavo USB incluso nella confezione. Bella anche esteticamente, questa lampada si adatta bene soprattutto se tenuta vicino alle console Sony di vecchia e nuova generazione.

» Clicca qui per acquistare la lampada PlayStation Icons

Supporto per cuffie da gaming Blade Hawks

Le cuffie più professionali possono essere ingombranti e una volta che si finisce di usarle non si sa mai dove metterle. Se avete degli amici che hanno questo problema potete pensare a regalare un professionale supporto per cuffie che si illumina anche in diversi colori. Il Blade Hawks ha un’illuminazione con ben 5 modalità diverse, inoltre ha anche due porte USB integrate che possono essere utili per collegare tastiere e hard disk o per ricaricare dispositivi elettronici come i telefoni o i tablet. Questo supporto è compatibile con tantissimi tipi diversi di cuffie, tra cui quelle Sony, Panasonic, Sennheiser, Bose, Beats e molti altri. Un regalo molto funzionale per chi adopera spesso delle cuffie.

» Clicca qui per acquistare il supporto per cuffie Blade Hawks

Zerbino NES controller Nintendo

Se avete amici davvero amanti di Nintendo che adorano qualsiasi cosa prodotta dall’azienda giapponese, allora ecco il regalo adatto. Questo zerbino rispecchia perfettamente nella forma e nei disegni lo storico pad del NES ed è realizzato su licenza ufficiale di Nintendo. Si può utilizzare sia da tenere fuori dall’ingresso principale per dimostrare subito agli ospiti che si ha a che fare con un vero fan di Nintendo, oppure anche all’ingresso della propria camera per personalizzarla ancor di più. Le dimensioni di questo tappetino sono di 60×40 cm e presenta materiali resistenti all’acqua e antiscivolo.

» Clicca qui per acquistare lo zerbino a forma di controller NES

Borraccia termica Xbox

Se avete amici che spesso sono in giro e amano avere sempre a portata di mano una comoda borraccia per bevande fredde e calde, e inoltre sono anche degli appassionati videogiocatori, allora il regalo giusto è questa borraccia termica a marchio Xbox. Questo oggetto è realizzato con licenza ufficiale Xbox ed è l’ideale come accompagnamento in viaggi lunghi e corti. La borraccia mantiene le bevande calde grazie ai materiali in acciaio inossidabile di alta qualità con cui è realizzata e all’isolamento fornito dalla struttura a doppia parete. Un regalo perfetto per i vostri amici gamer che sono spesso fuori casa.

» Clicca qui per acquistare la borraccia termica Xbox

Elgato Stream Deck

Avete un amico o amica che sognano di diventare streamer professionisti? Allora perché non approfittare della loro passione per regalare l’Elgato Stream Deck. Grazie a questo strumento ogni sessione live sarà più semplice ed immediata. L’Elgato Stream Deck è dotato di 15 tasti LCD con cui è possibile cambiare scene, lanciare vari contenuti media, regolare l’audio e molto altro. Tutti i tasti sono personalizzabili dall’utente, inoltre questo strumento garantisce pieno supporto a molti programmi e piattaforme, come Game Capture, OBS e Twitch. Stream Deck è molto semplice da usare, basterà infatti trascinare le azioni che vorrete sui tasti dell’applicazione per vederli poi comparire sull’oggetto fisico. Un oggetto perfetto da regalare a chi ama fare streaming di videogiochi su Twitch o altre piattaforme.

» Clicca qui per acquistare l’Elgato Stream deck

Luce a forma di fungo di Super Mario

Se avete degli amici che amano Super Mario allora potrete fare un regalo a tema sfruttando il fatto che l’idraulico di Nintendo compie ben 35 anni! La luce a forma di fungo è un regalo semplice e perfetto per chi ha bisogno di una semplice lampadina da mettere sul comodino o sulla scrivania. Questa luce è stata realizzata con licenza diretta di Super Mario ed emana una tenue e piacevole luce rossa. Probabilmente non vi darà una vita extra, ma è indubbiamente un bell’oggetto per tutti gli amanti di Super Mario.

» Clicca qui per acquistare la luce a forma di fungo di Super Mario

The Comic Book Story of Videogames

Se avete degli amici molto appassionati di videogiochi, che amano studiare e leggere sempre nuove informazioni su questo mondo, allora potreste regalare loro The Comic Book Story of Videogames. Questo volume a fumetti ripercorre tutta la storia del medium videoludico, sin dagli anni ’40, quando il concetto di videogioco non era nemmeno stato pensato, ma si iniziavano a vedere le prime tecnologie elettroniche, fino ai giorni nostri con lo sviluppo delle console nei primi anni 2000. Lo stile di disegno è molto immediato e leggero, a volte anche umoristico, ma non manca mai di rappresentare per il meglio ogni tipo di informazione riportata. Il volume è disponibile solo in lingua inglese, ma è sicuramente un pezzo da collezione per chiunque ami i videogiochi e voglia saperne di più.

» Clicca qui per acquistare il fumetto The Comic Book Story of Videogames

Il mondo di Cyberpunk

Se avete degli amici che il prossimo 10 dicembre (se dio vuole) si accamperanno di fronte casa in attesa che il corriere gli porti finalmente Cyberpunk 2077, allora potete sorprenderli ancor di più regalandogli questo splendido compendio che riporta moltissime informazioni utile sul mondo in cui è ambientato il nuovo titolo di CD Projekt RED. Il volume parla di ogni aspetto del mondo di Cyberpunk, passando da Night City e la vita dei suoi abitanti fino alle tecnologie utilizzate. Presente anche un capitolo che racconta la storia generale del mondo e di come si è arrivati alla realtà vista nel videogioco ambientato nel 2077. Non mancheranno poi curiosità e informazioni dettagliate sulle varie fazioni presenti e sui personaggi principali che potremo trovare anche nel gioco, tra cui Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves. Un regalo obbligatorio da fare a chiunque ami questo universo e l’imminente titolo di CD Projekt RED.

» Clicca qui per acquistare il volume Il mondo di Cyberpunk