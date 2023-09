The CRPG Book Expanded Edition, l'enciclopedia per chi ama i giochi di ruolo | Recensione

L’arrivo di Baldur’s Gate 3 (potete leggere la nostra recensione) ha messo di nuovo al centro dell’attenzione il genere degli RPG classici, nati originariamente su PC, piattaforma che per moltissimi anni ha visto l’esclusiva di questa tipologia di giochi prima che venissero portati anche su console.

In effetti, sin da quando i videogiochi esistono, i giochi di ruolo hanno trovato campo fertile su PC, per via della possibilità di implementare controlli più elaborati grazie all’utilizzo di mouse e tastiera e per la grande potenza che questi avevano rispetto alle console. Ovviamente, i porting su console non sono mai mancati fin dall’epoca degli 8-bit, ma, per la maggior parte, i primi giochi di ruolo mai realizzati erano specificatamente pensati per essere giocati su PC o sugli home computer come l’Atari o il Commodore 64.

La storia dei CRPG è estremamente affascinante e complessa, dato che affonda le sue radici nel periodo in cui i primi videogiochi iniziavano a farsi strada.

Negli ultimi anni, quest'epopea è stata ripercorsa nel libro The CRPG Book: A Guide to Role-Playing Games edito da Bitmap Books. Di recente ne è uscita una versione aggiornata, rinominata Expanded Edition, che aggiunge moltissimo materiale extra al già enorme quantitativo di informazioni presenti nell’originale.

Questa vera e propria enciclopedia dei giochi di ruolo, dunque, dopo essere stata introvabile per diverso tempo, è finalmente tornata disponibile all’acquisto, e noi abbiamo avuto modo di darle un’occhiata. Vediamo cos'ha da offrire a chi ama i giochi di ruolo.

Dalla genesi ai tempi moderni dei CRPG

Bitmap Books è una casa editrice inglese famosa per realizzare volumi davvero curati e pieni di informazioni interessanti per tutti gli appassionati di videogiochi.

Il focus delle pubblicazioni è soprattutto sul passato del mondo videoludico: ci sono ad esempio volumi che raccolgono le box art dei giochi usciti su Game Boy, Super Nintendo, Commodore o Amiga, e non mancano i titoli enciclopedici che ripercorrono la storia di un genere o di una serie di titoli specifica.

In passato avevamo già parlato del libro di Bitmap Books dedicato alla storia di The King of Fighters, famosa serie di picchiaduro di SNK. Oggi tocca invece alla storia dei giochi di ruolo per computer.

Parliamo di un volume che si rivela una vera e propria enciclopedia per gli amanti dei CRPG, con oltre 450 videogiochi trattati approfonditamente.

La prima edizione di The CRPG Book uscì nel 2018; faceva riferimento al periodo compreso tra il 1975 e il 2016, trattando di oltre 400 giochi di ruolo.

La nuova Expanded Edition aggiunge ben 156 pagine (la trovate su Amazon) alla già voluminosa edizione precedente, arrivando a coprire i titoli usciti fino al 2019, per un totale di 450 giochi, e aggiungendo anche nuovi approfondimenti dedicati alla storia del genere e ad alcune particolari nicchie degli RPG, come i titoli sviluppati utilizzando il famoso tool RPG Maker.

Il corposo volume è stato inizialmente ideato da Felipe Pepe con un piccolo gruppo di appassionati, ma il progetto è poi cresciuto coinvolgendo volontari da tutto il mondo; tra questi anche giornalisti internazionali, importanti scrittori e autori di videogiochi di ruolo, tra cui addirittura Chris Avellone. Parte del ricavato della vendita del libro sarà donata a Vocação, associazione di beneficenza che si occupa di aiutare bambini e adolescenti nati in aree povere del Brasile, il paese natale di Felipe.

Il libro è strutturato in maniera intelligente, introducendo i lettori al concetto di RPG, per poi passare a raccontare le origini del genere, ricordando come siano stati d’ispirazione i pen & paper à la Dungeon & Dragons e alcuni giochi da tavolo – fino ai primi prototipi di videogiochi come i titoli nati su PLATO, uno dei primi home computer, creato principalmente per l’insegnamento nelle università.

I primi giochi usciti su questa piattaforma, come The Dungeon o dnd, mostravano una grafica vettoriale ed erano molto spartani, ma al loro interno avevano già le basi di tutto quello che sarebbe stato il genere degli RPG da quel momento in poi.

Il libro prosegue con capitoli dedicati ai vari periodi della storia dei videogiochi, introducendo le piattaforme principali e prendendo in esame gli eventi più importanti. Finita l’introduzione, si passa poi a parlare dei vari CRPG usciti in quel periodo, analizzandoli nel dettaglio, con spiegazioni molto approfondite e diversi screenshot di alta qualità per ogni gioco.

Ovviamente non mancano tutti quei titoli che hanno fatto la storia del genere, come Wizardry, Might and Magic, la saga di Ultima, passando poi per Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, Planetscape Torment, Deus Ex e Diablo, fino ai più recenti Mass Effect, Dragon Age e The Witcher.

Ma tra gli oltre 400 titoli presenti, è molto interessante anche scoprire quelli meno decantati, ma non di minor valore per l'intero mondo dei giochi di ruolo, come l’interessante Drakkhen, dotato di una pixel art notevole per l'anno d’uscita (1989), J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings, un gioco di ruolo a turni dedicato al Signore degli Anelli del 1990 – dunque ben prima del successo dei film – o Silver, RPG occidentale del 1999 ispirato sia graficamente che nelle meccaniche ai giochi di ruolo giapponesi, soprattutto nello stile dei personaggi, che ricordano quelli di Final Fantasy VII.

A fine volume troviamo poi degli interessanti articoli di approfondimento dedicati alla storia di alcune nicchie dei giochi di ruolo per computer, da quelli prodotti in Oriente, soprattutto Cina e Corea del Sud, fino ai titoli tradotti dai fan e ad alcuni RPG mai usciti sul mercato. Presente infine anche una galleria delle box art dei vari giochi ricordati nel volume.

Un volume imponente

Parlando del volume dal punto di vista fisico, Bitmap Books conferma ancora una volta l’incredibile cura che rende ogni suo libro di una qualità estremamente alta. Il tomo si compone di 684 pagine, per un formato di 25,4 cm di altezza e 20,3 cm di lunghezza.

Il peso supera i 2 kg e mezzo: una lettura impegnativa a livello fisico – e non vi consigliamo di leggerlo a letto prima di dormire, a meno che non vogliate fare esercizio fisico per le braccia. Vi avvertiamo però che un colpo di sonno in questa situazione potrebbe farvi rischiare grosso, se il libro vi cadesse di peso sulla faccia!

Al di là delle battute, la qualità della carta è come sempre estremamente alta, con immagini ad alta risoluzione che restituiscono perfettamente l’estetica di giochi di oltre quarant'anni fa.

Anche la rilegatura è molto resistente e solida, e permette un’ampia apertura del volume, per godersi senza pieghe le immagini a doppia pagina. A completare il tutto vi è poi una copertina rigida che presenta il bellissimo disegno di carattere fantasy realizzato dall’artista Jon Pospisil.

Il volume è venduto sul sito di Bitmap Books al prezzo di 41,95 euro – una cifra che per questo volume è più che onesta, data la sua corposità e l'evidente cura con cui è stato realizzato.

In conclusione

A livello contenutistico il volume è assolutamente ineccepibile. La quantità di informazioni è pazzesca e supera ogni più rosea aspettativa di qualsiasi fan degli RPG.

Non importa quanti titoli abbiate spolpato nella vostra vita o quanto siate appassionati del genere: in questo libro troverete sicuramente qualche approfondimento o informazione interessante su titoli che non avete mai giocato o di cui non avevate mai sentito parlare.

Inoltre la contestualizzazione di ogni periodo storico è ben fatta e aiuta a districarsi nei meandri della storia di questo affascinante genere, senza contare i tanti interessanti approfondimenti che mettono in evidenza parti della storia degli RPG meno conosciute.

Chiunque sia fan dei CRPG, ma in linea generale dei giochi di ruolo in senso più ampio, dovrebbe prendere in considerazione l’acquisto del volume, essendo questo una vera enciclopedia del genere.

In giro non troverete altro di così completo, e ancora una volta Bitmap Books si conferma come una delle migliori case editrici specializzate nella creazione di libri sul mondo videoludico, per quanto riguarda sia la quantità di informazioni che l’attenta cura dal punto di vista editoriale.

Dettagli bibliografici