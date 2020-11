Il Natale dei videogiocatori significa anche pomeriggi e nottate passate a giocare come dei forsennati. Che sia il recupero di vecchi titoli usciti durante gli ultimi anni, oppure sessioni interminabili davanti ad una fiammante PlayStation 5 o Xbox Series X, il periodo delle festività di fine anno è perfetto per godersi un po’ di sano gaming senza troppe interruzioni.

E se siete videogiocatori avrete, probabilmente, il bisogno più o meno reale o consumistico che sia di dotarvi di accessori gaming adeguati, no? Oppure state pensando di regalarne a qualcuno, un vostro amico, parente, compagno o compagna di vita, ma non sapete come districarvi tra l’offerta sconfinata di prodotti ufficiali o terze parti.

Proprio per questo motivo, SpazioGames vi viene incontro con gli accessori gaming da regalare a Natale. Li abbiamo scelti puntando ad una certa originalità, con l’obiettivo di stupire il destinatario del vostro dono, o trovare qualcosa di nuovo nel caso stiate facendo acquisti.

Inoltre abbiamo scelto due categorie principali: videogiocatori esperti, quindi esigenti e pronti a tutti; videogiocatori casual, con accessori che sono sì utili ma puntano più all’essere un oggetto piacevole in sé. Tornate anche nei prossimi giorni, perché le aggiorneremo nelle settimane successive con nuovi oggetti interessanti!

Accessori gaming da regalare a Natale per videogiocatori esperti

Supporto per cuffie – per il videogiocatore hardcore da scrivania

Una scrivania ordinata è il sintomo di un videogiocatore di successo. Forse non è così, ma nel caso vogliate far passare questo messaggio vi consigliamo un supporto per cuffie da tenere sulla scrivania. Un oggetto utilissimo per un videogiocatore PC, o per chi semplicemente ha una postazione molto compatta da scrivania anche con console.

Il supporto per cuffie della Havit ha una sobrissima illuminazione RGB personalizzabile per rendere il vostro setup ancora più piacevole esteticamente, con due porte USB 2.0 per comodità e un jack da 3.5mm per ampliare il segnale delle cuffie stesse quando sono nella postazione, con un suono stereo esteso o surround 7.1.

Se invece non volete davvero badare a spese, vi proponiamo anche l’Asus ROG Throne Qi. Un supporto con la ricarica wireless QI efficiente e veloce, 18 zone di illuminazione RGB personalizzabili, amplificazione dac + amp, due porte USB 3.1 e la base di ricarica wireless per il vostro smartphone.

Joy-Con D-Pad – per il gaming in mobilità senza compromessi

La bellezza di Nintendo Switch è la possibilità di giocare dove vogliamo, si sa. Ma se proprio non sopportare i tasti direzionali del Joy-Con sinistro originale, che per alcuni giochi in special modo i picchiaduro possono essere un ostacolo per i giocatori più esigenti, esistono dei Joy-Con sostitutivi dotati di una classica croce direzionale.

Sono prodotti da Hori, quindi azienda affidabilissima che produce prodotti spesso accesori gaming per Nintendo, e che in questo caso ha creato un Joy-Con sinistro con la croce direzionale. La nota da tenere in considerazione è che, appunto, non si tratta di una coppia di Joy-Con, ma che soprattutto è compatibile con la sola modalità handheld della console, come specificato nella scatola.

Ma se giocate spesso in mobilità, e non vi è mai andata a genio la configurazione dei pulsanti originale, questo è sicuramente un accessorio da prendere in considerazione. Tra l’altro potete anche scegliere la versione brandizzata Mario, Pikachu o Zelda.

Custodia per notebook gaming – per la PC Master Race dovunque

I notebook da gaming sono belle bestie solitamente, sia come potenza hardware ma anche come oggetti da portare in giro. E, visto quello che costano, può fare comodo avere una custodia degna di un notebook di altissima fascia per trasportarlo con estrema sicurezza.

Casematix Elite Custom è una custodia, ma possiamo dire una vera e propria valigia, compatibile con vari tipi di portatile. Il vano interno può ospitare dispositivi che occupino massimo 45,7 x 31,8 x 8,3cm, e anche per notebook più piccoli ci sono delle spugne applicabili all’interno che mettono in sicurezza anche i dispositivi più minuti.

La valigia è massiccia all’esterno, con un volume di 53,3 x 40,6 x 10,2 cm, con una maniglia costruita insieme alla scocca così da risultare inossidabile. Se non volete compromessi per la sicurezza nel trasporto del vostro costosissimo notebook questa è la scelta migliore.

Accessori gaming da regalare a Natale per videogiocatori casual

Cable Guy – l’amico che vi tiene il controller

Per quel videogiocatore molto appassionato di uno specifico brand, che magari non disdegna un bel soprammobile che è anche un (spesso ingombrante) luogo dove riporre i propri ferri del mestiere, ci sono i Cable Guy.

Altri non sono che delle statuette con dei personaggi che porgono le mani in avanti, pronti a sostenere il vostro controller in pausa tra una sessione e l’altra. Ed esistono di… praticamente quasi ogni cosa vi venga in mente. Oltre a poter tenere il controller i vari Captain America, Crash, Chun-Li, Topolino, Baby Yoda e Master Chief sono in grado di sorreggere anche smartphone ed altri oggetti come un piccolo tablet. Questo di Ryu, in aggiunta, include anche un cavo per ricaricare dispositivi USB-C oppure Apple.

Remote Controller PlayStation 5 – per chi con le console non gioca soltanto

Le console videoludiche sono, da almeno un paio di generazioni a questa parte, anche dei piccoli media center. Tra applicazione di riproduzione di contenuti in streaming, o un vero e proprio supporto alla multimedialità a tutto tondo, una buona console oggi dovrebbe permettere di accedere a tanti servizi e somigliare ad una Smart TV.

Proprio per questo PlayStation 5 ha un telecomando dedicato. Il Remote Controller ha tutte le funzioni del telecomando classico, ma anche quattro pulsanti che avviano direttamente Disney+, Netflix, Spotify e YouTube senza cercare l’applicazione nello store della console. In attesa che le PlayStation 5 diventino disponibili di nuovo, intanto potete portarvi avanti con gli accessori dedicati.

Controller economico – il “secondo controller” per antonomasia

A proposito dei controller, in molti di noi probabilmente hanno utilizzato la tecnica del “secondo controller” per quanto riguarda le dotazioni delle nostre console. Ovvero acquistare un gamepad non di fascia alta da utilizzare quando arriva un amico magari, o in generale da tenere come sostituto. Non è facile districarsi però tra i controller economici, perché il rischio di acquistare un bidone è dietro l’angolo.

Su PlayStation 4 vi consigliamo i controller della JAMSWALL, che oltre ad avere un’ergonomia simile agli originali sono pure wireless. Su Xbox One (e quindi anche PC), la scelta da fare è quella dei PowerA, che se da un lato sono cablati, dall’altro sono praticamente identici agli originali nella forma, e soprattutto hanno varie colorazioni, tra cui una ispirata a Cuphead. Infine Nintendo Switch, per cui non vi consigliamo dei Joy-Con economici (pur con i difetti del drifting, quelli originali rimangono troppo superiori) ma un’alternativa al Pro Controller, ovvero quello di Diswoe, che oltre ad essere compatibile con il PC ha un’ergonomia molto buona e dei valori costruttivi all’altezza.

