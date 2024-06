Immortals of Aveum per PS5 a soli 20€ per un'avventura magica!

Mancano pochi mesi all'uscita ufficiale di Assassin's Creed Shadows (avete effettuato il pre-order?) e nel frattempo vi suggeriamo un altro gioco coinvolgente. Immortals of Aveum per PS5 è attualmente in offerta su Amazon a 19,99€, rispetto al suo prezzo originale di 28,99€, permettendovi di risparmiare il 31% sull'acquisto. Vi immergerà in un'avventura epica dove vestirete i panni di un mago combattente, Jak, unendovi all'ordine degli Immortali per salvare il mondo di Lucium dall'orlo del baratro. Confrontatevi in combattimenti in prima persona, dominando la magia attraverso l'uso di incantesimi per diventare il campione definitivo. Immortals of Aveum offre un'avventura ricca di azione e magia.

Immortals of Aveum per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Immortals of Aveum è una scelta perfetta per gli appassionati del genere fantascientifico e per chi ama i giochi di ruolo e azione in prima persona. Consigliato a chi ama immergersi in mondi fantastici e ricchi di magia, colpisce per la sua trama avvincente e per la profondità del gameplay che permette di diventare un potente mago combattente. Se le battaglie basate sul lancio di incantesimi e la possibilità di sbloccare e potenziare un vasto arsenale di incantesimi sono elementi che vi intrigano, Immortals of Aveum è la vostra chiamata all'avventura. Appassionati di narrazioni epiche e di conflitti tra regni per il controllo della magia troveranno in questo titolo un universo in cui investire ore di gioco, scoprendo e potenziando le abilità del personaggio principale, Jak, in un eterno scontro per salvare il mondo sull'orlo del baratro.

Questo videogioco in prima persona spazza via le convenzioni degli sparatutto tradizionali combinando combattimenti veloci e fluidi con l'arte del lancio di incantesimi. Avrete a disposizione un vasto arsenale di oltre 25 incantesimi e 80 talenti da sbloccare e potenziare, mentre vi addentrate in un mondo magico al limite della distruzione. La storia vede Jak, un Advenuto che scopre improvvisamente le sue capacità magiche, coinvolto in una guerra senza fine per il controllo della magia tra i regni di Lucium e Rasharn.

Immortals of Aveum per PS5 è attualmente disponibile a 19,99€, offrendo un'esperienza coinvolgente a un prezzo accessibile. Con una trama avvincente che pone l'arte magica al primo posto, questo gioco è un acquisto imprescindibile per gli appassionati di azione e avventure magiche. L'offerta combina qualità, basso prezzo, e una narrativa coinvolgente che sarà difficile staccarsi dallo schermo.

