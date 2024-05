Assassin's Creed Shadows: uscita, open world, stealth e tutto quello che sappiamo

L'annuncio di Assassin's Creed Shadows (inizialmente note come Codename Red) ha confermato ufficialmente che il prossimo capitolo della saga degli Assassini di Ubisoft ci porterà nel Giappone Feudale, a vestire i panni di due protagonisti molto differenti tra loro, sia per stile che per gameplay.

In seguito al primo trailer sono arrivate tante informazioni, che ci svelano di più su come funzionerà il gioco, sulle differenze rispetto ai vecchi Assassin's Creed e su come sarà il sistema con doppio personaggio giocabile.

Se state cercando di fare il punto rapidamente tra tutte le novità rese note, in questo articolo vi proporremo un pratico riepilogo, in che sarà aggiornato via via che Ubisoft svelerà ulteriori dettagli.

Cos'è Assassin's Creed Shadows

Precedentemente noto come Codename Red, Shadows è un nuovo episodio principale della saga Assassin's Creed, il primo dai tempi di Assassin's Creed Valhalla – che uscì nel 2020.

Da allora, i giocatori su PC e console hanno potuto giocare Mirage, che nacque però come spin-off di Valhalla e come ritorno alle origini della saga, proponendo una struttura più raccolta.

Quando esce e su che piattaforme

L'uscita è attesa per il 15 novembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Coloro che acquisteranno la Gold Edition, la Ultimate Edition o la Collector's Edition potranno giocare dal 12 novembre, con tre giorni di anticipo.

Il gioco sarà anche incluso dal day-one nell'abbonamento Ubisoft+.

Edizioni e Collector's Edition

Ubisoft ha presentato diverse edizioni del gioco:

Standard edition - 69,99€ Gioco completo Bonus pre-order

- 69,99€ Gold Edition - 109,99€ Gioco Base Bonus pre-order Season Pass Accesso anticipato di 3 giorni

- 109,99€ Ultimate Edition - 129,99€ Gioco Base Bonus pre-order Season Pass Accesso anticipato di 3 giorni Ultimate Pack

- 129,99€ Collector's Edition - 279,98€ Tutti i contenuti della Ultimate Edition Statuetta dei due protagonisti Custodia Steelbook Artbook da collezione (84 pagine) Tsuba della katana di Naoe a grandezza naturale Mappa del mondo Pergamena del Credo Due litografie sumi-e

- 279,98€

Per tutti gli ulteriori dettagli sulle edizioni e sui pre-ordini, consultate la nostra guida.

Dov'è ambientato

Il gioco sarà ambientato in Giappone nel tardo periodo Sengoku, in cui le vicende dei due protagonisti si intrecceranno per «inaugurare una nuova era del Giappone», scrivono gli sviluppatori.

Nello specifico, Shadows si svolgerà nel periodo Azuchi-Momoyama, muovendosi dal 1579 al 1580.

Ci saranno quindi anche personaggi storici dell'epoca, come il leggendario unificatore Oda Nobunaga e Fujibayashi Nagato del clan Iga.

Chi sono i protagonisti

I due protagonisti di Assassin's Creed Shadows sono Yasuke e Naoe.

Chi è Yasuke

Yasuke è un samurai realmente esistito, originario dell'Africa che arrivò in Giappone attraverso i portoghesi proprio nel 1579.

La sua spada fu al servizio di Nobunaga ed è la prima volta che Assassin's Creed ci permette di vestire i panni di una sua reinterpretazione di un personaggio storico realmente esistito.

La sua descrizione ufficiale recita:

«Una volta completato il suo addestramento per diventare un abile samurai, Yasuke trova un nuovo scopo affrontando i demoni del suo passato».

Chi è Naoe

Naoe è una shinobi letale, veloce e furtiva, che nella storia del gioco è la figlia immaginaria di Fujibayashi Nagato (che è anche colui che l'ha iniziata alle arti da ninja e l'ha addestrata).

Nelle vicende del gioco, dovrebbe cercare vendetta proprio per la sorte toccata a suo padre, forse entrato in contrasto con dei clan rivali.

La sua descrizione fatta da Ubisoft ci dice quanto segue:

«Dopo essere stata addestrata come Assassina shinobi nella provincia di Iga, Naoe affronta un viaggio alla scoperta del Giappone in cerca di vendetta nel tentativo di mantenere una promessa impossibile».

Gameplay

Assassin's Creed Shadows si proporrà ancora una volta come un action adventure RPG open world, ma ci saranno alcune novità di gameplay rispetto alla formula che venne reiterata da Assassin's Creed Origins in poi.

Vediamo da vicino come funzionerà.

Switch tra personaggi e combat system

Il fatto che ci siano due protagonisti significa che è possibile passare a piacimento dall'uno all'altro. Potrete, ad esempio, decidere con chi dei due affrontare una missione – ma è stato confermato che saranno previste anche delle missioni uniche per ogni personaggio, in una struttura che mi ricorda un po' i classici Tenchu, dove c'erano missioni legate al protagonista scelto per affrontare la storia.

Il gameplay cambierà molto a seconda di chi vestirete i panni: Yasuke è un samurai pesantemente armato e corazzato, quindi lo stealth non sarà il suo forte, ma potrà contare sulla forza bruta e sulla letalità della sua lama.

Come spiegato da Ubisoft:

«Nei panni del carismatico samurai Yasuke, colpisci gli avversari con potenza e precisione letali. Sfrutta le sue abilità votate al combattimento per attaccare i tuoi nemici, parare o respingere i loro attacchi, così da sconfiggerli. Impara a padroneggiare un vasto arsenale di armi a tua disposizione (come katana, kanabō, archi, naginata e tanto altro) e libera il Giappone dai suoi oppressori».

Il suo gameplay dovrebbe vertere soprattutto sul combattimento ravvicinato (anche se dovrebbe avere anche delle armi a medio raggio) e sulla capacità di parare i colpi avversari per passare all'attacco.

Per quanto riguarda Naoe, invece, Ubisoft la descrive così:

«Nei panni dell'irriverente, agile e furtiva shinobi Naoe, usa rumori, luci e ombre per confondere i nemici e sfruttare l'ambiente a tuo vantaggio. Distrai le guardie utilizzando kunai, shuriken e fumogeni, infiltrati nelle basi nemiche sfruttando il rampino e le tue abilità con la corsa acrobatica, poi assassina i tuoi obiettivi grazie alla lama celata».

Il suo gameplay sarà quindi incentrato molto più sullo stealth, la velocità e l'essere un'assassina rispetto a quello più viscerale e "pesante" del possente Yasuke. Naoe non può eseguire parry e parate come il suo amico samurai, ma può schivare muovendosi rapidamente e può attaccare dall'ombra. Dovrebbe anche avere un'arma che le permetterà di immobilizzare i nemici, legandoli per evitare che si allontanino durante uno scontro.

È interessante che tutti i nemici avranno delle armature che deperiranno durante i combattimenti: colpendo più volte l'armatura di un avversario, questa cederà il passo e riuscirete finalmente a ferirlo per avere la meglio. Non è chiaro, al momento, se varrà lo stesso anche per l'armatura di Yasuke.

Tornano anche i sistemi ruolistici di crescita: ci saranno degli alberi di abilità per ciascuna arma, in modo che diventiate migliori via via che la usate, e si potranno sbloccare abilità specifiche per i personaggi, trovando dei collezionabili.

Inoltre, sia Yasuke che Naoe avranno un alberò di abilità specifico e un loro equipaggiamento unico, ma condividono i punti EXP accumulati e le risorse trovate.

Sarà anche possibile personalizzare la propria katana e darle l'aspetto che preferiremo. Inoltre, i tagli delle lame dovrebbero essere rappresentati in modo realistico e dovrebbero lasciare segni anche sulle ambientazioni.

Meccaniche stealth

Lo stealth si baserà molto sull'uso della luce, grazie anche a un nuovo sistema di illuminazione che animerà il mondo di Shadows. Significa che potrete rimanere nascosti nell'ombra o magari distruggere delle lanterne per assicurarvi di rimanere al buio, al riparo da occhi indiscreti (fa un po' Splinter Cell, sì). Come anticipato da IGN USA, ci sarà la possibilità di vedere nella UI di gioco quanta luce c'è e quindi quanto potete ritenervi al sicuro.

Ovviamente, si tratta di meccaniche importanti soprattutto per Naoe: per Yasuke è molto più difficile rimanere nascosto nell'ombra. Anche con lui possiamo tentare di avere un approccio furtivo agli incarichi, ma se volete avvicinarvi a un obiettivo di soppiatto la scelta migliore è farlo con Naoe.

Colpendo i nemici di sorpresa sarà ora anche possibile stordirli e non solo ucciderli. Inoltre, è possibile strisciare proni, per rimanere nascosti (magari nella vegetazione alta) o per infilarvi in pertugi che potreste notare e che faranno al caso vostro.

Naoe è anche dotata di un rampino che sarà utile non solo per esplorare (e anche qui il rimando a Tenchu per me è fortissimo, ndr), ma anche per aggrapparsi al soffitto di un interno. Se, ad esempio, una sentinella sta arrivando in un corridoio, potete appendervi al soffitto per evitare che vi scopra, mentre vi cammina sotto – e magari balzarle addosso all'improvviso.

Sarà anche presente un nuovo tipo di NPC, a metà tra civili innocui e nemici: questi ultimi, evidenziati in arancione (e non in rosso) quando usate l'Occhio dell'Aquila, possono allarmare i nemici veri e propri e chiamare aiuto, procurandovi non pochi grattacapi. Di solito pattugliano delle aree e portano con sé delle lanterne, che possono far saltare in aria il vostro piano di rimanere celati nel buio.

Sempre in merito a Naoe, è stato anche svelato che potrà usare il rampino per raggiungere i tetti o dei punti specifici previsti, con la corda che simulerà in modo realistico la sua fisica – e, quindi, la cosa dovrebbe permetterci anche di ciondolare e calarci.

Rete di spionaggio e hub

Un aspetto interessante del gameplay verterà sul fatto che potremo costruire una nostra rete di spie, che ci porteranno informazioni preziose sui nostri bersagli e che potremo reclutare anche per godere delle loro specialità.

Come scrive Ubisoft:

«Viaggia nel mondo, esplora e perlustra l'ambiente circostante per carpire preziose informazioni. Crea la tua rete di spie per avere occhi e orecchie ovunque e per scoprire nuove aree o la posizione dei tuoi bersagli. Strada facendo, potrai reclutare nuovi alleati e sfruttare le loro abilità uniche per completare le tue missioni».

IGN anticipa anche che ci sarà un nascondiglio, una sorta di hub, dove sarà possibile incontrare i nostri alleati e interagire con loro. Da capire se potrebbe funzionare un po' come il nostro villaggio in Assassin's Creed Valhalla.

Open world

Quanto è grande l'open world di Assassin's Creed Shadows?

In merito alle dimensioni dell'open world, realizzato con una versione aggiornata dell'engine Anvil, Ubisoft ha parlato di una mappa grande più o meno quanto quella di Assassin's Creed Origins. Una buona notizia, se anche voi avete trovato fin troppo dispersivi sia Odyssey che Valhalla.

All'interno della mappa troveremo diverse regioni basate sulle reali province del Giappone, tra cui Iga, Arima e Omi. Il periodo storico rappresentato è di grande espansione e crescita, il che significa che ci imbatteremo in cittadine, aree commerciali, fattorie e altri centri urbani particolarmente vivaci, ma non solo: fuori dalle aree più fitte, ci attenderanno foreste e montagne da scoprire.

Campagna e missioni secondarie

La campagna stavolta sarà strutturata in modo non lineare.

Questo significa che, considerando che il nostro scopo sarà eliminare determinati bersagli per raggiungere i nostri obiettivi, potremo decidere di farlo nell'ordine che preferiamo. Qui, come dicevamo, saranno utili anche le nostre spie, perché potrebbero darci delle informazioni molto utili su dove incrociare il nostro bersaglio.

Attenzione, però, perché un po' come in Hitman i nostri bersagli – ha assicurato Ubisoft – esistono all'infuori di noi: significa che a volte potremmo imbatterci in loro anche inavvertitamente, mentre facevamo tutt'altro.

Lo scopo, ha spiegato Ubisoft a IGN, è quello di incoraggiare un approccio autonomo da parte dei giocatori, che possono così trovare la loro strada e il loro ordine per fare le cose in un mondo che effettivamente esiste e vive, anziché limitarsi a seguire le bricioline di pane e i segnalini per andare avanti con la prossima missione pre-determinata.

Ci sono, comunque, anche bersagli che non troveremo che scorrazzano nel mondo aperto perché magari se ne stanno nascosti nei loro castelli: in quel caso, potremo valutare se infiltrarci per cercare di raggiungerli di soppiatto, o se tentare un approccio più frontale e brutale con Yasuke.

A tal proposito, la maggior parte delle missioni della campagna possono essere giocate sia con Yasuke che con Naoe, a vostra discrezione. Ci sono, comunque, delle missioni specifiche per entrambi – e sarà diversa anche la quest iniziale.

Saranno ovviamente presenti delle missioni secondarie e delle attività in cui ci imbatteremo scorrazzando nel mondo, dove ci attenderanno templi, altari, opere d'arte, collezionabili e veri e propri castelli.

Difficile, a questo punto, dire quanto denso sarà il mondo – ma considerando la struttura della campagna e le dimensioni della mappa, sembra lecito aspettarsi un'esperienza meno annacquata di quella dell'elefantiaco Assassin's Creed Valhalla.

Stagioni e cambiamenti del mondo

L'aspetto forse più interessante del nuovo mondo di Assassin's Creed Shadows risiede nel passaggio delle stagioni.

Il mondo non sarà quindi immobile e sempre uguale a se stesso, ma estate, autunno, inverno e primavera si seguiranno, apportando dei cambiamenti sostanziali sia allo scenario che ai comportamenti degli NPC.

Le stagioni non avanzeranno di per loro, ma andranno di pari passo con i progressi della campagna (per mantenere una fedeltà storica con alcuni eventi che evidentemente saranno reali): così, in primavera e in estate le piante saranno rigogliose e in fiore, permettendoci di avere dei nascondigli facili tra le loro fronde – cosa impossibile in autunno e inverno.

Nelle stagioni fredde, in compenso, le sentinelle magari cambieranno le loro ronde per cercare di tenersi più vicine a un falò – il che significa che, se doveste scegliere una via più gelida, potreste non incontrare nessuno. Occhio, però, a non pensare di fare un tuffo in acqua per nascondersi da occhi indiscreti: d'inverno, l'acqua è gelata.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che ci sarà anche un sistema di meteo dinamico, che terrà ovviamente conto delle stagioni e della regione in cui ci troviamo: la nebbia, la neve o la pioggia possono avere un impatto sulla nostra visuale ma anche sulle capacità dei nostri nemici.

Sincronizzazione

Ubisoft ha confermato che non tornerà la meccanica che ci permetteva di controllare un uccello alleato del nostro protagonista, studiando dall'alto tutti gli scenari come se controllassimo un drone. In questo caso, quindi, saremo noi a dover scoprire la mappa.

La cosa vale anche per la sincronizzazione: non ci saranno più le torri o le vette da scalare per far comparire tutti i punti di interesse di quell'area. Dovremo, invece, arrampicarci in un checkpoint per studiare noi l'area che avremo sotto, a caccia di punti di interesse (mi viene un po' in mente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove nel momento della discesa cercavo di studiare ogni possibile punto e segnarlo sulla mappa, ndr).

I punti di sincronizzazione, se così vogliamo ancora chiamarli, fungeranno comunque da checkpoint per il viaggio rapido. Come riportato da IGN, Ubisoft si è data lo scopo di «avere meno icone» ad abbuffare l'utente e quindi è lecito aspettarsi lo stesso anche dalla sincronizzazione.

Trailer

Cinematic Trailer

Il primo trailer di Assassin's Creed Shadows è stato pubblicato il 15 maggio e potete vederlo di seguito.

Si tratta di un teaser in CG che presenta personaggi, ambientazione e data d'uscita.

Dovremo avere novità sul gioco durante la conferenza Ubisoft Forward del 10 giugno.