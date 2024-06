Il potente Bowser LEGO a 220€: evviva il nemico di Super Mario!

Se amate il mondo di Super Mario, non dovete perdere questa offerta sul suo acerrimo nemico! Su Amazon è disponibile il set del potente Bowser LEGO, un vero tesoro per i collezionisti e gli appassionati. Originariamente a 269,99€, ora potete immergervi nell'universo gaming con questo set esclusivo a solo 219,99€. Ciò corrisponde a uno sconto del 19%, permettendovi di risparmiare 50€ sull'acquisto. Questo kit di modellismo da 2.807 pezzi offre un'esperienza di costruzione unica, con la possibilità di creare pose diverse grazie alle articolazioni snodabili di Bowser. Un'occasione imperdibile per portare a casa il re Koopa in versione LEGO e aggiungere un pezzo di pregio alla vostra collezione. E se siete appassionati gamer, vi ricordiamo l'imminente uscita di LEGO Horizon!

Il potente Bowser LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il potente Bowser LEGO è la scelta ideale per gli amanti dei videogiochi e in particolare per i fan dell'iconico universo di Super Mario. Questo set, ricco di dettagli e funzionalità, è pensato per chi ama immergersi nelle ore di costruzione, dando vita ad uno dei nemici più famosi della serie di giochi Nintendo. Con le sue parti snodabili e la possibilità di creare diverse pose, offre una dose di sfida e divertimento che va oltre la semplice esposizione. È perfetto per gli adulti che cercano una fuga creativa che li riporti a momenti felici della loro infanzia, ma anche per chi desidera aggiungere un pezzo da collezione davvero unico alla propria casa.

Alto 32 cm, il modello vanta numerose funzionalità che lo rendono dinamico e interattivo: braccia, mani, gambe e coda snodabili, una testa che ruota e una bocca che si apre quando si preme un pulsante sotto il guscio. Inoltre, grazie agli occhi rotanti e al lanciafiamme, la figura diventa ancora più realistica. La piattaforma da battaglia rappresenta il luogo ideale per esporre il potente Bowser, offrendo interattività con le minifigure attraverso un blocco nascosto e 2 torri che possono essere abbattute.

Attualmente offerto a 219,99€, rispetto al prezzo originale di 269,99€, Bowser LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i fan di Super Mario. Grazie alla sua estetica dettagliata e alle varie possibilità di gioco, è un regalo ideale da fare o da farsi, perfetto da esporre in casa o in ufficio. Se cercate un modo per arricchire la vostra collezione LEGO o desiderate immergervi nel mondo di Super Mario in un modo completamente nuovo, questo set LEGO è la scelta perfetta.

Vedi offerta su Amazon