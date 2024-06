LEGO Horizon è ufficiale dalla Summer Game Fest

Alla Summer Game Fest 2024 è arrivata l'ufficialità: un nuovo Horizon è ufficiale e sarà in chiave LEGO.

Dopo il recente Forbidden West (lo trovate su Amazon), PlayStation vuole tornare a mettere Aloy in scena, ma a mattoncini.

Si tratta di un videogioco decisamente particolare rispetto a quanto fatto finora con uno dei franchise di punta di PlayStation: un gioco LEGO.

LEGO Horizon Adventures è stato infatti annunciato durante la Summer Game Fest 2024.

La descrizione via PS Blog recita:

In un futuro lontano, la terra è fatta di mattoncini LEGO e incredibili macchine simili a dinosauri vagano sulla Terra. Aloy, la protagonista del gioco, viene trovata da piccola in una grotta e cresciuta da un cacciatore brizzolato di nome Rost, che le insegna la via della natura selvaggia.

Un giorno, Aloy intraprende una missione per scoprire il suo vero destino. Guidata dall'ologramma millenario di una scienziata di nome Elisabet, Aloy deve affrontare Helis, il capo di un gruppo di adoratori del sole che si inchinano a un antico male avvolto nel mistero.

Aloy e i suoi amici hanno in serbo molto di più: la loro avventura li porterà ad attraversare le montagne più alte e i calderoni più profondi, tutti splendidamente ricreati con elementi LEGO.