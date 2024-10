Numeri alla mano, PS5 Pro non è un grande successo

PS5 Pro è stato uno degli annunci recenti che ha fatto più discutere nel periodo recente della storia dei videogiochi, ma non sembra che abbia venduto tanto velocemente quanto ci aspettassimo.

La console, che a quanto pare era nei piani di Sony ancora prima del lancio della PlayStation 5 originale, è stata venduta a un prezzo altissimo ma, nonostante tutto, era lecito aspettarsi che la console sarebbe stata comunque presa d'assalto.

D'altronde l'edizione speciale per il 30esimo anniversario di PlayStation è andata in fumo in pochissimi minuti e, sebbene non nello stesso tempo, in molti pensavano che PS5 Pro sarebbe stata venduta in maniera molto veloce.

Tuttavia non sembra essere così, come riporta il senior editor di The Verge su X.

Tom Warren ha condiviso un aggiornamento riguardante gli ordini di PS5 Pro tramite PlayStation Direct e, in questo momento, le scorte degli Stati Uniti e del Regno Unito non sono ancora finite.

I preordini sono stati avviati il 26 settembre e, dopo un intero fine settimana, la console è ancora facilmente acquistabile.

Nonostante ciò, gli analisti prevedono che il prezzo elevato non avrà un grande impatto sulle vendite complessive della PS5 Pro. Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca sui giochi presso Ampere Analysis, stima che Sony venderà circa 1.3 milioni di PS5 Pro durante la finestra di lancio.

Sembra che le promesse di PlayStation non abbiano attecchito come previsto nella community. Bisogna anche capire bene come funzionerà la questione dei giochi potenziati, che per ora non sembra essere esaltante come previsto soprattutto per gli espedienti relativi al cambio di risoluzione.

Vedremo se la situazione cambierà quando PS5 Pro arriverà anche su Amazon a partire dal 10 ottobre, visto che al momento la vendita è relegata solo ad alcune piattaforme di distribuzione specifiche.

Tra gli altri annunci di PlayStation, invece, c'è stato l'aumento di prezzo di Horizon Zero Dawn in versione PS4 effettuato in sordina.