I giochi fisici Xbox stanno già sparendo dai negozi

Ogni giorno che passa, Xbox potrebbe essere sempre più vicina ad abbandonare definitivamente il mercato fisico e buttarsi in un futuro all-digital, puntando esclusivamente sulla vendita di servizi e degli stessi videogiochi in digitale.

Il successo del suo servizio in abbonamento e di una console più economica come Xbox Series S (la trovate su Amazon) hanno infatti spinto gli utenti nell'ecosistema di casa Microsoft a puntare quasi esclusivamente su videogiochi digitali o, nel caso dei giochi esclusivi, ad aspettare direttamente l'uscita su Game Pass.

Ormai da sempre più tempo sembra che la casa di Redmond sia pronta ad abbandonare il formato fisico, come dimostrato dai recenti licenziamenti e dagli ultimi dati ufficiali, che mostrano come le copie con disco dei giochi Xbox sono ormai una minoranza quasi impossibile da tenere in conto.

Le ripercussioni di questa strategia votata ai servizi e al digitale stanno inevitabilmente facendo avvertire tutte le conseguenze del caso anche sui negozi, con molte note catene europee che avrebbero già deciso di smettere di importare videogiochi fisici Xbox.

A svelarlo è stato il giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz, durante l'ultimo Games Industry Microcast (via VGC), confermando che il motivo dietro questa clamorosa decisione sono — ovviamente — le bassissime vendite:

«Un publisher importante mi ha detto poco prima di Natale che in Europa diversi retailer hanno smesso di vendere giochi Xbox. Hanno dunque iniziato a smettere di importarli: Xbox è una console così digitale che le prestazioni fisiche dei giochi sono davvero basse. In definitiva, se stai vendendo una console su cui la maggior parte dei giocatori scaricano giochi, non stai dando molti benefici al retailer»

Anche l'analista Daniel Ahmad ha confermato le scarse vendite dei giochi Xbox fisici, sottolineando che ci sono giochi tripla-A che sulle console di casa Microsoft vendono l'80% delle loro copie solo in digitale.

Insomma, con il passare delle settimane sembrerebbe sempre più difficile riuscire a giustificare la produzione — e la vendita — di copie fisiche, suggerendo che la nuova Xbox Series X senza lettore ottico, anticipata da alcuni leak lo scorso anno, potrebbe davvero vedere la luce.

Ovviamente è ancora presto per capire se sarà davvero abbandonato in tutto e per tutto il mercato fisico, ma questa decisione arrivata da diverse catene europee non sembra essere esattamente incoraggiante.