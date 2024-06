Gran Turismo 7 per PS5 a 47€ con 420 auto e 90 percorsi!

Avete effettuato i pre-order su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate le uscite ufficiali, oggi vi consigliamo l'offerta imperdibile su Amazon per Gran Turismo 7 per PS5 a soli 47,78€ anziché 80,99€, con uno sconto del 41%! Scoprite il simulatore di guida definitivo, erede di una storia lunga 25 anni, e immergetevi nel ritmo adrenalinico delle corse. Con oltre 420 auto disponibili sin dal primo giorno e più di 90 percorsi che sfidano le vostre abilità in diverse condizioni climatiche. Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza di guida senza precedenti!

Gran Turismo 7 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 è il videogame ideale per gli appassionati di corse automobilistiche e per chi ama immergersi in un'esperienza di guida realistica. È particolarmente consigliato per i giocatori che desiderano vivere il brivido della competizione, grazie alla possibilità di gareggiare online nella "modalità sport". Gli appassionati di simulazione di guida troveranno in questo titolo un mondo di sfide da scoprire, migliorando le proprie abilità di guida sui diversi tracciati, inclusi alcuni circuiti iconici della storia di GT, ciascuno con condizioni atmosferiche che aggiungono un ulteriore livello di sfida e realismo.

Per chi cerca un'esperienza di gioco ottimizzata, le caratteristiche esclusive della console PlayStation5, come il supporto per il 4K e HDR, il ricco feedback aptico e i grilletti adattivi del controller wireless DualSense, elevano ulteriormente l'immersione, permettendo ai giocatori di sentire e percepire ogni dettaglio della corsa, dalla resistenza dei freni alla vibrazione dell'asfalto. Grazie alla "modalità GT Simulation", i giocatori possono acquistare, personalizzare e competere, sbloccando nuove sfide e auto man mano che avanzano nella campagna per giocatore singolo.

Disponibile ora a 47,78€ invece di 80,99€, Gran Turismo 7 per PS5 è l'acquisto ideale per gli amanti dei simulatori di guida che cercano una profondità eccezionale nella meccanica di gioco e una presentazione grafica all'avanguardia. Se desiderate un'esperienza di guida autentica con un tocco di storia dell'automobilismo, questo titolo non dovrebbe mancare nella vostra collezione.

