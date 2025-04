Film di The Legend of Zelda: trama, cast, uscita e tutto quello che sappiamo

Dopo il grande successo di Super Mario Bros. il Film, che ha incassato oltre $1.36 miliardi in tutto il mondo, Nintendo ha prevedibilmente deciso di continuare il suo percorso dedicato alla transmedialità dei suoi franchise con The Legend of Zelda.

Una serie che grazie a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e il successo di Nintendo Switch a fianco, è diventata molto più “pop” che in passato. Questo ha senz’altro contribuito al “sì” di Nintendo relativo alla produzione di un lungometraggio.

Una scelta che dev’essere stata sentita, visto quanto Nintendo è sempre stata protettiva verso gli adattamenti delle sue serie. Come per quella di Metroid, che ha rischiato seriamente di arrivare al cinema, se un film in particolare non avesse floppato.

La prima volta in cui ne abbiamo sentito parlare è stato nel 2023, dopo il successo del citato film di Super Mario, quando Aonuma e altri esponenti di Nintendo hanno cominciato a rispondere in maniera più diretta sulla questione di un adattamento cinematografico.

Proviamo quindi a fare il punto della situazione, mettendo insieme tutto quello che sappiamo del film live-action di The Legend of Zelda.

Spoiler: ci vorrà poco.

Chi è il regista del film di The Legend of Zelda?

A dirigere il film di The Legend of Zelda sarà Wes Ball, noto ai più per i film della saga di Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes.

Ball aveva espresso la volontà di essere dietro la macchina da presa per The Legend of Zelda già nel lontano 2010 e, a quanto pare, è stato accontentato.

All’epoca, il regista aveva immaginato un suo ipotetico film di Zelda in motion capture, come Avatar di James Cameron, per intenderci.

Tuttavia, recentemente Ball ha provato a descrivere il film di The Legend of Zelda come «un Miyazaki in live-action». Il Miyazaki dello Studio Ghibli, ovviamente, quindi con un’atmosfera sognante e smaccatamente fantasy.

Il film di The Legend of Zelda è prodotto da Shigeru Miyamoto e da Avi Arad, presidente di Arad Productions ed ex-fondatore e CEO di Marvel Studios. Sony Pictures Entertainment si occuperà della distribuzione nelle sale cinematografiche, oltre a contribuire al finanziamento diretto del film.

«Da molti anni sto lavorando al film live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo.», commentò Shigeru Miyamoto in occasione dell’annuncio originale.

Sì, il film di The Legend of Zelda è prodotto anche da Sony. L’ironia della vita.

Il cast del film di The Legend of Zelda

Del cast del film di The Legend of Zelda non sappiamo, sfortunatamente, nulla.

Perché a differenza di quanto accaduto con il film di Super Mario, di cui sono stati svelati presto attori e attrici che hanno dato vita alla versione cinematografica del Regno dei Funghi, la produzione sta mantenendo una grandissima riservatezza, in questo caso.

Questo non significa che non si sia parlato del casto del film di The Legend of Zelda, ovviamente. Dall’annuncio, infatti, è partito l’inevitabile fantacasting.

I nomi che la community ha proposto sono tantissimi, tra i tanti: Thomas Brodie-Sangster, William Gao e Nicolas Cantu per Link; Gwendoline Christie come Cotera; Idris Elba per Ganondorf.

Tra i nomi più altisonanti c’è quello di Tom Holland per Link, che è decisamente improbabile vista la posizione attuale dell’attore nello star system. Ruolo da protagonista per cui si è candidato anche il protagonista della saga di Percy Jackson – che non sarebbe male tra l’altro.

Per quanto riguarda il ruolo di Zelda c’è solo un nome che emerge dalla community, quasi all’unisono: Hunter Schafer.

Quello della modella è stato uno tra i primi nomi legati alla produzione cinematografica ed è, almeno nell’idea dei fan, la Zelda perfetta da portare al cinema.

Schafer ha già risposto in maniera molto positiva all’entusiasmo dei fan, dicendo che per lei sarebbe meraviglioso interpretare il ruolo della Principessa del Regno di Hyrule.

I fan Nintendo hanno preso in simpatia Schafer anche per un servizio fotografico di Vogue, in cui posava con una Switch in modo decisamente particolare. Chissà che tutto questo non convinca la Grande N a prenderla in considerazione?

La trama del film di The Legend of Zelda

Se la prima preoccupazione dei fan è stata il fatto che il film di The Legend of Zelda sarà in live-action, con tutto quello che ne consegue in termini di possibili risultati deludenti per la trasposizione di un mondo fatato come quello di Hyrule, la seconda è relativa alla trama.

Come per il cast, in questo momento non abbiamo idea di quale videogioco della saga verrà preso in considerazione per la trasposizione cinematografica.

Neanche Shigeru Miyamoto si è sbottonato più di tanto, anzi: «speriamo di pubblicare qualcosa di buono che soddisfi le aspettative di tutti, quindi per favore aspettatelo con ansia», ha dichiarato, parlando della produzione.

Il regista Wes Ball è stato anche più criptico, se possibile. Interrogato su quale sia il suo gioco preferito della saga di The Legend of Zelda, Wes Ball ha temporeggiato per poi non rispondere.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo ha suscitato alcuni dubbi nella community – e anche in noi, onestamente – visto quanto progetti del genere siano accompagnati solitamente da racconti molto entusiastici riguardo i videogiochi di riferimento.

Poche ore dopo questo evento, e conseguente “mobilitazione” della community, Ball è tornato sull’argomento.

«Rilassatevi ragazzi. Sono uno di voi», ha aggiunto il regista rivolgendosi ai fan, motivando in maniera più chiara la non-risposta alla domanda di cui sopra:

«Ho appena imparato da un uomo saggio; quando si tratta di Zelda, è meglio non dire nulla perché le cose vengono interpretate male. (Ma a giudicare da questi commenti, probabilmente succederà, qualunque cosa accada... wow)»

A questo punto non ci resta che attendere un primo trailer, oppure un’esclusiva di qualche magazine di cinema, per sapere a quale videogioco si ispirerà il film live-action di The Legend of Zelda. Sempre che la produzione decida di seguire una trama specifica e non di inventarne una ad hoc.

A che punto è la produzione del film di The Legend of Zelda?

Sappiamo che Shigeru Miyamoto e Avi Arad lavorano da anni a questo film, e lo sviluppo è attualmente cominciato. Non ci sono tuttavia note riguardo a un processo di casting già avviato, sebbene sia altamente probabile che sia iniziato pur senza voci di corridoio o nomi ufficialmente coinvolti in questo procedimento.

Ci aspettiamo che, come accaduto per il film di Super Mario, Nintendo fornirà un aggiornamento definitivo direttamente con il cast completo, quando sarà stato selezionato del tutto.

Sarà sicuramente un lavoro imponente e sul lungo termine perché, come emerso di recente, questo potrebbe essere addirittura il primo film di una trilogia.

Per quanto riguarda le riprese, inoltre, non ci sono aggiornamenti ufficiali ma è probabile che inizieranno tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Essendo un film live-action di genere fantasy, serviranno almeno 6-8 mesi di post-produzione prima dell’arrivo del film in sala, pertanto ci aspettiamo che nei prossimi mesi ci sarà l’ufficialità del primo ciak.

Quando esce il film di The Legend of Zelda?

Dopo anni di speculazioni e mesi dall’annuncio iniziale, Nintendo ha annunciato la data di uscita del film di The Legend of Zelda e l’ha fatto nel modo più “Nintendo” possibile.

Attraverso la nuovissima app Nintendo Today!, l’azienda ha infatti confermato che il film arriverà in sala il 26 marzo 2027.

Senza trailer, senza neanche un artwork ad hoc, ma almeno sappiamo che data segnare sul calendario, in attesa di informazioni più concrete sulla produzione.