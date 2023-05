Il film di The Legend of Zelda si farà? Aonuma è «interessato»

Il grande successo ottenuto da Super Mario Bros. Il Film ha imposto delle riflessioni sul futuro degli adattamenti Nintendo, aumentando nei fan il desiderio crescente di poter vedere un film dedicato anche alla saga di The Legend of Zelda.

Resterebbe naturalmente da capire quale dei numerosi capitoli potrebbe essere preso in considerazione per un adattamento ufficiale, anche se gli indiziati più probabili sembrerebbero essere Breath of the Wild e il suo sequel Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon).

Del resto, considerando che il film di Super Mario Bros. appare inarrestabile e continua a battere record su record, appare chiaro che — consultando il catalogo di IP Nintendo — il prossimo nome "ovvio" sulla lista sembrerebbe essere proprio quello di The Legend of Zelda.

Anche il producer Eiji Aonuma ha ammesso che gli piacerebbe vedere Nintendo muoversi su questa strada, in un'intervista rilasciata a Polygon (via ComicBook) per celebrare il lancio di Tears of the Kingdom.

Aonuma ha infatti confessato di essere «interessato» all'idea di contribuire a portare The Legend of Zelda sul grande schermo, anche se ha però cercato di smorzare immediatamente l'entusiasmo dei fan.

Il producer sottolinea infatti che solo perché lui desideri qualcosa non significhi che si farà e che la decisione finale spetta solo a Nintendo: in attesa di annunci ufficiali, non è dunque possibile fare alcun tipo di speculazione.

Tuttavia, il solo fatto che Eiji Aonuma abbia già dato la sua "approvazione" al progetto, potrebbe rendere il processo per adattare la serie molto più semplice: vi terremo aggiornati qualora ci fossero novità ufficiali sulla sua effettiva produzione, ma nel frattempo possiamo incrociare le dita.

In attesa di capire quale sarebbe eventualmente il gioco scelto della serie, i fan hanno già stabilito quale capitolo non vorrebbero vedere sul grande schermo.

L'attesa verrà naturalmente resa più dolce con il lancio di Tears of the Kingdom: un'avventura che si avvicina il più possibile alla perfezione, come vi abbiamo raccontato nella nostra videorecensione.