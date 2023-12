The Legend of Zelda, c'è un candidato per Link nel film

L'annuncio del film di The Legend of Zelda ha sicuramente lasciato piuttosto convinti i fan, e si continua a parlare dei possibili attori che potrebbero prendere parte alla produzione cinematografica di Nintendo, stavolta per il ruolo di Link.

Dopo il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch, che trovate in offerta su Amazon, una pellicola dedicata alle avventure di Link è ciò che i fan chiedono da anni.

L'annuncio è arrivato a sorpresa ed è stato accolto con un misto di felicità e scetticismo dalla community, perché i nomi alle spalle della produzione non sono estremamente esaltanti.

Tuttavia ci sono grandi propositi per il film live-action di The Legend of Zelda, che è stato descritto (almeno nelle intenzioni) come un "Miyazaki in live-action".

Una buona parte del successo del film la faranno gli attori e, sebbene non ci sia ancora il casting ufficiale, continuano ad emergere le prime "candidature spontanee", per così dire. Come riporta Gamespot, infatti, c'è un giovane attore che vorrebbe davvero interpretare Link, protagonista della saga videoludica (e probabilmente del film).

La star del nuovo capitolo della saga cinematografica di Percy Jackson, Walker Scobell, è stato interrogato al riguardo in una recente intervista. L'attore 14enne ha detto: «Non so se sarei interessato a interpretare Link».

Walker Scobell ha detto di avere giocato The Legend of Zelda: Breath of the Wild ma di non aver ancora provato Tears of the Kingdom, mentre suo padre è un grande fan della serie. «Mio padre adora Legend of Zelda. Ci giocava quando era più giovane», ha detto Scobell.

Tuttavia, Walker Scobell ha detto che se ci fosse la possibilità di essere protagonista del film live-action di The Legend of Zelda lui prenderebbe "in considerazione al 100% la possibilità". Insomma, se Nintendo volesse provare a fare una telefonata al prossimo protagonista di Percy Jackson ci sarebbe almeno una chiacchierata da fare.

Ovviamente aspettiamo anche di sapere chi sarà Zelda nel film, mentre l'attrice transgender Hunter Schafer è la preferita del pubblico ormai.