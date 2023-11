Zelda, il film in live-action è ufficiale

Nintendo ha annunciato che svilupperà un film live-action di The Legend of Zelda.

Il film sarà prodotto da Shigeru Miyamoto, figura storica di Nintendo, e dal veterano produttore hollywoodiano Avi Arad, ex direttore creativo di Marvel Entertainment (via VGC).

Il film sarà prodotto da Nintendo e Arad Productions Inc. e diretto da Wes Ball, il regista della trilogia di Maze Runner e di Kingdom of the Planet of the Apes del prossimo anno.

Il progetto sarà co-finanziato da Nintendo e Sony Pictures Entertainment Inc. e finanziato per oltre il 50% da Nintendo.

«Producendo autonomamente contenuti visivi di IP Nintendo, sempre Nintendo sta creando nuove opportunità per consentire a persone di tutto il mondo di accedere al mondo dell'intrattenimento che Nintendo ha costruito, attraverso mezzi diversi dalle sue console di gioco dedicate», ha dichiarato la società.

Shigeru Miyamoto ha invece reso noto: «Da molti anni sto lavorando al film live-action di The Legend of Zelda con Avi Arad-san, che ha prodotto molti film di grande successo.»

E ancora: «Ho chiesto ad Avi-san di produrre questo film con me e ora abbiamo ufficialmente iniziato lo sviluppo del film, con Nintendo stessa fortemente coinvolta nella produzione. Ci vorrà del tempo prima che venga completato, ma spero che non vediate l'ora di vederlo».

Al momento, quindi, mancano ancora sia i nomi del cast che la data di uscita del film di Zelda. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Il Film ha superato anche gli incassi di Detective Pikachu e Warcraft, diventando il miglior lungometraggio ispirato ai videogiochi.



Ma non solo: la nuova top 10 dei bestseller di Nintendo Switch certifica ancora una volta il trionfo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quindi un film ispirato alla saga sorprende solo in parte.

