Zelda, il film live-action ha una data di uscita!

L’attesa è finita per i fan di The Legend of Zelda: il tanto atteso film live-action basato sulla celebre saga Nintendo ha finalmente una data di uscita ufficiale.

Il 26 marzo 2027, Link farà il suo debutto sul grande schermo in un’epica avventura cinematografica che promette di portare la magia di Hyrule a un nuovo livello.

L’annuncio arriva direttamente dalla app Nintendo Today (via ResetEra). A dirigere il progetto è Wes Ball, noto per la trilogia di Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes.

Ball ha dichiarato di essere un grande fan del franchise e di voler rimanere fedele all’essenza della saga, portando allo stesso tempo una visione cinematografica unica.

Il film sarà prodotto da Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore della serie, e da Avi Arad, il produttore dietro numerosi adattamenti di successo tratti dai fumetti Marvel.

Questa collaborazione lascia intendere che il film sarà un progetto curato nei minimi dettagli, con un forte coinvolgimento della stessa Nintendo per garantire la fedeltà al materiale originale.

Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sul cast che darà vita ai personaggi iconici della saga. I fan continuano a speculare su chi potrebbe interpretare Link, Zelda e Ganondorf, con numerosi nomi che circolano sui social.

Tra i favoriti per il ruolo di Link ci sono attori giovani e talentuosi come Timothée Chalamet e Tom Holland, mentre per Zelda si fanno i nomi di Florence Pugh e Anya Taylor-Joy.

Anche la trama del film rimane avvolta nel mistero. Tuttavia, alcuni rumor suggeriscono che il film potrebbe ispirarsi a Ocarina of Time (che trovate su Amazon) o Breath of the Wild, due dei capitoli più amati della saga.

Qualunque sia la direzione scelta, i fan si aspettano un’avventura epica con paesaggi mozzafiato, dungeon pericolosi e, ovviamente, il leggendario conflitto tra la luce e l’oscurità.