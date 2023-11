Zelda, il film: chi saranno gli attori? Al via il fantacasting

Durante la giornata di ieri, Nintendo ha annunciato che svilupperà un film live-action di The Legend of Zelda, con la partecipazione di Shigeru Miyamoto.

Il successo di Zelda Tears of the Kingdom per Switch ha quindi dato "luce verde" alla produzione di una pellicola dedicata alle avventure di Link.

L'annuncio è stato accolto bene dai fan, nonostante ora si stia già pensando al cast di attori che prenderanno parte al progetto.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, alcuni fan hanno condiviso scelte davvero ispirate per il leggendario eroe Link, e no, non stiamo parlando delle insistenti voci su Tom Holland.

Un nome ricorrente è quello della star di Game of Thrones Thomas Brodie-Sangster, che non è nuovo al fantasy.

Un altro suggerimento è l'attore delle Teenage Mutant Ninja Turtles Nicolas Cantu, che potrebbe essere adatto se si decide di scegliere un Link più giovane.

Anche Variety ha condiviso le proprie scelte, tra cui la star di Stranger Things Caleb McLaughlin e William Gao di Heartstopper.

Nel frattempo, le scelte per la principessa Zelda includono la star del prequel di The Hunger Games Hunter Schafer, la star di The Queen's Gambit Anya Taylor-Joy e la star Marvel Zendaya.

Non solo Link e Zelda: un utente ha suggerito la star di Game of Thrones Gwendoline Christie come Cotera, mentre un altro chiede che Idris Elba sia Ganondorf.

Un terzo, pensa che Werner Herzog potrebbe interpretare il potentissimo stregone Ganon.

Tuttavia, nonostante queste scelte, non è da escludere che i creatori possano decidere di optare per un cast di attori relativamente sconosciuti.

Il nuovo film è sviluppato in collaborazione con Nintendo e sarà diretto dal regista di The Maze Runner e Kingdom of the Planet of the Apes, Wes Ball. Proprio il regista del nuovo film di The Legend of Zelda aveva in mente un adattamento live-action del videogioco da un bel po' di tempo.

Ricordiamo anche che la nuova top 10 dei bestseller di Nintendo Switch certifica ancora una volta il trionfo di Zelda: Tears of the Kingdom, cosa questa che ha sicuramente spinto per la realizzazione di un film ispirato alla serie.