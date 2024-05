Il regista del film di Zelda ha mai giocato a The Legend of Zelda?

Il film di The Legend of Zelda è un progetto indubbiamente atteso ma anche pericoloso in egual misura, e se il regista Wes Ball non si esprime neanche sul suo gioco preferito è normale essere ancora più preoccupati.

Il film sarà prodotto da Nintendo e Arad Productions Inc. e diretto da Wes Ball, il regista della trilogia di Maze Runner e di Kingdom of the Planet of the Apes del prossimo anno. Il progetto sarà co-finanziato da Nintendo e Sony Pictures Entertainment Inc. e finanziato per oltre il 50% da Nintendo, come annunciato in origine.

Advertisement

Ovviamente ci sono tanti interrogativi sul progetto, e IGN US ha cercato almeno di capire quale sia il videogioco preferito del regista. Con scarsi risultati, come potete vedere nello short qui sotto:

Interrogato su quale sia il suo gioco preferito della saga di The Legend of Zelda, Wes Ball ha temporeggiato per poi non rispondere.

Questo ha suscitato alcuni dubbi nella community, e anche in noi onestamente, visto quanto progetti del genere siano accompagnati solitamente da racconti molto entusiastici riguardo i videogiochi di riferimento.

Basti pensare alla serie TV di Fallout di Prime Video, diventata un successo totale dopo la messa in onda, la cui produzione è stata avviata per via del progetto di Jonathan Nolan guidato da una passione totalizzante per la saga, Fallout 3 in particolare.

A seguito della diffusione di questo video, i videogiocatori hanno cominciato ad avere dubbi sul fatto che Wes Ball sia la persona giusta per il progetto cinematografico di The Legend of Zelda. Successivamente, Ball ha fatto un'altra breve dichiarazione con tanto di foto e stand di Tears of the Kingdom in bella vista:

«Rilassatevi ragazzi. Sono uno di voi», dice il regista alla community spiegando il motivo del suo silenzio alla domanda di IGN US:

«Ho appena imparato da un uomo saggio; quando si tratta di Zelda, è meglio non dire nulla perché le cose vengono interpretate male. (Ma a giudicare da questi commenti, probabilmente succederà, qualunque cosa accada... wow)»

C'è da dire che Wes Ball ha detto in altre occasioni di essere un grande giocatore, quindi non ci resta che aspettare di vedere qualche immagine o trailer del film, visto che ci sono già delle idee e addirittura delle idee per un sequel.

Se Wes Ball dovesse recuperare qualche videogioco della saga può farlo tramite Amazon, dove trova tutti i giochi al miglior prezzo.