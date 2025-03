I film di Zelda potrebbero essere una trilogia

Nelle scorse ore è arrivata la conferma ufficiale per il lancio del film di The Legend of Zelda: gli appasionati potranno scoprire le avventure in live-action di Link a partire dal 26 marzo 2027.

L'annuncio è arrivato a sorpresa tramite la nuova app Nintendo Today, un chiaro modo per testare l'efficacia delle comunicazioni "fai-da-te" della casa di Kyoto e che, inevitabilmente, ha già scatenato l'entusiasmo degli appassionati.

Secondo quanto riportato da Production List (via VGC), le riprese del film di The Legend of Zelda si svolgeranno tra novembre 2025 e aprile 2026: tempistiche sufficienti per garantire la data di lancio del film già pre-annunciata.

Le riprese si svolgeranno inoltre negli affascinanti paesaggi della Nuova Zelanda: attualmente non sappiamo se sarà ispirato ad un capitolo preciso della saga o se sarà un'avventura originale, ma non dovremmo vedere adattamenti live-action di Breath of the Wild o Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon).

Sempre tramite il sito di Production List possiamo infatti scoprire una sinossi della trama del film di The Legend of Zelda, che abbiamo tradotto per voi in italiano:

«La terra è minacciata da Ganon, uno spietato signore della guerra che cerca la Triforza, un'antica reliquia che si dice conferisca un potere illimitato. Per fermarlo, Link deve intraprendere un viaggio pericoloso, combattendo creature mostruose, esplorando dungeon insidiosi e risolvendo intricati enigmi per scoprire artefatti sacri che possono aiutarlo nella sua ricerca».

Secondo il noto insider Daniel Richtman, pare inoltre che Nintendo e Sony Pictures abbiano già programmato una trilogia cinematografica.

I casting prevederebbero infatti la firma di un contratto valido per tre film pianificati nel corso di 6 anni: un progetto che, se confermato, ci svelerebbe piani decisamente ambiziosi per il debutto di The Legend of Zelda sul grande schermo.

In attesa di saperne di più, e invitandovi ovviamente a prendere il tutto con le dovute precauzioni, vi ricordo che il regista ha già confermato che il film sarà ispirato ai capolavori di Hayao Miyazaki, ma in versione live-action. Le premesse, insomma, sembrano davvero molto interessanti.